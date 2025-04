Нина Николина с великденски концерт в Шумен; по инициатива на Jazz FM с нея ще пее Народен хор при СУ „Сава Доброплодни“: „Тези срещи вдъхновяват и дават удовлетворение от това, че не се е прекъснала връзката“

Община Шумен покани Нина Николина за великденски концерт на 16 април от 18 ч. на площада пред общината при свободен вход. Вокалистката излиза на сцената с групата си с Таня Първанова – вокал, Калин Вельов – перкусии и електроника, Мартин Ташев – тромпет, и Мартин Денев – клавишни. По инициатива Jazz FM в едно от изпълненията ще се включи Народен хор при СУ „Сава Доброплодни“. Съвместната изява ще бъде подготвена на образователна работилница по-рано през деня.

Концертът утре ще е с класическите народни песни като „Назад, назад, моме Калино“, „Излел е Дельо хайдутин“, „Пустоно лудо и младо“. „Искам да обхвана всички региони. Нашият фолклор е много цветен – в програмата имаме родопски, пирински песни…“ – разказа Нина Николина в интервю по Jazz FM. Нейният род по майчина линия е от Попово и към Шумен вокалистката има специално отношение. Известна с колекционирането на народни носии, тя разказа, че има капанска носия и престилки от региона на повече от 200 години. Изследовател на народното творчество, Нина Николина знае песен от Веселиново, която ще представи като текст. „Тя е свързан с вричането, част е от проект, посветен на любовта.“ – разказа вокалистката.

Едно от изпълненията ще бъде съвместно с Народен хор при СУ „Сава Доброплодни“. Инициативата за това е на Jazz FM, а програмният директор на радиото Светослав Николов ще бъде водещ на образователната работилница по-рано през деня. В същината на фолклора е да се предава през поколенията. „Тези срещи са от изключително важно значение за всички страни. Те освен че вдъхновяват, дават удовлетворение от това, че не се е прекъснала връзката.“ – описва ползата от тях Нина Николина. Заниманието ще проведем в Общински младежки дом – Шумен, на който Jazz FM сме партньори в организирането на Младежки фестивал „Деца на джаза“.

„Jazz Велинград“ за втора година даде мечти и криле за полета към тях - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Подобно сътрудничество организирахме през 2023 г. на фестивала „Джаз Велинград“, организиран съвместно от Община Велинград и Jazz FM. Тогава Нина Николина проведе творчески срещи с любители музиканти от града – Младежка музикална формация при ЦПЛР – ОДК и Женски хор с ръководител Ели Гикова-Саздова към Фолклорен ансамбъл „Чепино“ при ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1905“. След това всички бяха заедно на сцената.

Снимка: Светослав Николов

„Женската група във Велинград пази фолклора. Нашият проект „Джаз и традиции“ свързва наследството със съвременната музика, която се прави днес и младите сега слушат. Това е общата ни цел – да предадем този наш толкова красив фолклор от едното поколение на другото. Това е мостът.“ – споделя Нина Николина.

Снимка: Светослав Николов

Тя с нетърпение очаква срещата с децата на Шумен. С ръководителката на хора Веселка Антонова са били състудентки в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и в последните седмици са в непрекъснат контакт. „Впечатлена съм от това как хорът работи на високо професионално ниво. Веселка Антонова има такива изисквания, а това, че децата се справят, е радост за всички. Хората в Шумен ще усетят това професионално отношение.“ – очаква изпълнението с младите таланти Нина Николина.

Заедно те ще изпълнят „Ерген Деда“, която Нина Николина пее от малка в обработката на Петър Льондев, а в концерта ще я чуем в прочита на Калин Вельов. За старанието при подготовката ръководителят на хора Веселка Антонова разказа: „Момичетата са развълнувани. Те са на много добро ниво за средно училище. Но когато застанеш рамо до рамо с изпълнител от такъв ранг, премисляш всяка стъпка. Децата са изключително емоционални като хора, занимаващи се с изкуство. Тръпката да бъдеш на такава сцена е различна.“ За сплотеността в хора тя посочи: „Общата събирателна е тяхната изключителна мотивация и отдаденост на българското народно творчество. Това е необятна магия. Отначало малките деца се чувстват уплашени – тук се изисква изключително развитие на хармоничния слух, добра тонална опора. Есенцията на успеха е да посееш у тях любовта към фолклора.“

Съвсем наскоро Народният хор при СУ „Сава Доброплодни“ имаше силно участие в Международните детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ в Шумен. През годините съставът завоюва много награди. Но за участниците е важно заедно да вървят напред и да докосват сърцата на хората. „Очакванията са да се представят на ниво, защото по този начин защитават името – своето, моето, на училището и на града ни. И да почерпят творческо вдъхновение от такива музиканти. Това за тях е огромна мотивация.“ – казва Веселка Антонова.

28-и Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ в Шумен: когато децата пеят заедно, те могат да променят света - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

И преди децата са имали подобно взаимодействие с професионален музикант. Преди две години на концерт за патронния празник на училището те пеят с народната певица Цветелина, записват в професионалното училищно студио заедно с нея. „Не съм вярвала, че до такава степен преживяното ще ги промени. Сами ме молеха за допълнителни репетиции, защото видяха какъв е ефектът.“ – споделя тя.

Васил Петров в СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен: „Носим любовта в сърцето си, длъжни сме да я даваме на хората“ - Jazz FM

Снимка: Светлана Крумова от СУ „Сава Доброплодни“

Това за младите дарования е полет. Народният хор е едно от цветята в пъстър букет от формации в СУ „Сава Доброплодни“, с което Jazz FM съвместно реализира различни инициативи, една от които е „Джаз на четвъртия етаж“. От нея произлизат и други образователни занимания в областта на изкуството с изяви на сцената като провелата се през миналата седмица работилница „Рисуваме джаз“, включването на ученичката Йоана Янева в концерта на Васил Петров със Симфониета Шумен за Международния ден на джаза на 30 април и предстоящите идния месец ателие и концерт с китариста Ангел Демирев. В СУ „Сава Доброплодни“ творят Представителен хор, Китарен ансамбъл, Гайдарски оркестър, танцови състави. „Когато човек, надарен с талант, реши да се развива, нашето училище е правилното място. И ще попадне в една изключителна среда на изкуството.“ – казва с гордост Веселка Антонова. Тя благодари на Община Шумен, на Jazz FM и на директора д-р Албена Иванова-Неделчева, „която прави всичко възможно в училището да съществуват толкова много формации и нивото им да е високо“.

А академичните постижения на учениците показват, че развитието в областта на изкуството има пряка връзка с успехите във всички области на знанието.

Ангел Демирев в „Джаз на четвъртия етаж“ в СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен: „Веднъж, когато стъпите в света на музиката, има значение само вашата душа – колко е богата, благородна и колко много може да даде на този свят“ - Jazz FM

Снимка: Светлана Крумова от СУ „Сава Доброплодни“

На събитието на 16 април Шумен ще се представи като град на богати културни традиции и жив творчески дух. Преди концерта на Нина Николина ще видим изпълненията на детските танцови ансамбли „Веселяче“, „Венче“, „Пъргавелче“, „Звънче“ и „Пламъче“.

