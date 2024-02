Фолклорът като съвременна импровизационна музика в Jazz & Traditions (2019 г.) на Нина Николина

В поредицата Jazz & Traditions („Джаз и традиции“) Нина Николина обогатява с личното споделяне български народни песни, представяйки ги в стилистиката на съвременната импровизационна музика. Джазът от заглавието е не само жанр, но и характер. Традицията е не само отглас от миналото, но и спътник в днешния ден. Песните се пренасят във времето от сладкодумни разказвачи и са винаги актуални, пресъздадени тук в колективни аранжименти от вокалистите Нина Николина и Таня Първанова и инструменталистите Калин Вельов – перкусии, Мартин Ташев – тромпет и флюгелхорн, Ясен Велчев – кийборди. Първият от албумите Jazz & Traditions излиза през 2019 г. и Нина Николина ни среща с него в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM.

Представянето на албума при премиерата през 2019 г.: Героични истории, легенди за любов и привързаност към общността в „Джаз и традиции“ на Нина Николина - Jazz FM

Много отдавна всички мои фолклорни песни и албуми създавам с идеята те да бъдат модерни. Желанието ми е да са по-достъпни в днешната звукова среда и за младите хора. Ако не им ги представим в нов вариант, те няма как да ги чуят. А са хубави като текст и мелодия, свързани сме с тях и те ни свързват с нашите корени. Важно е да ги познаваме. За мен е постижение да ми каже дори един човек, че ако не съм била аз, е нямало да чуе дадена песен. Никак не е лесно да се борави с фолклора – той е стойностен и с него трябва да се работи фино. Дълго време проучвам песента, допитвам се до много хора, гледам мелодията да е в автентичен вид, а аранжиментът – с днешно звучене. Всеки от музикантите – Калин Вельов, Мартин Ташев и Ясен Велчев, тук изразява себе си и внедрява своята музика в аранжимента. Калин Вельов е завършил Ротердамската консерватория с латино музика и това си личи свиренето му не само на барабани, но и на перкусии. Той много често ни провокира – ако имаме песен в размера на ръченица, в средата я обръща на самба, която е пак в 7/8, но с други акценти. Така самата песен се разнообразява и минава през различни стилове. От импровизаторските умения на Мартин Ташев винаги личи, че влага в аранжиментите своето джазово мислене. Ясен Велчев е класически пианист, но и създател на група „Те“. Всеки добавя в песните ни своето отношение и любовта си към музиката. Затова те са много различни от всичко останало. Разчитам много на музикантите.

Албумът започва с „Излел е Дельо хайдутин“, която всички българи познаваме като избрана да представя нашата планета Земя на космическата станция „Вояджър“. Тя е символ не характера не само на родопската песен, но и на българския фолклор. Мелодиката ѝ е толкова силна! Затова под мелодията поставихме музика с по-космическо и филмово звучене. Калин Вельов винаги ни изненадва и в началото пуска като ефект песен на птички или пък блеенето на стадо. Песента в първата част е бавна, а във втората минаваме в предложен от Калин ритъм, за да бъде ритмизирана по по-модерен начин.

След издаването на албума концертите продължиха в нова форма: Нина Николина преди втория концерт от проекта си Live: „Трябва да се отварят старите книги, да се слушат старите изпълнители – и се откриват много ценни неща“ - Jazz FM

Съвременният прочит на българския фолклор минава през вникването в неговата дълбочина, изучаването на цялостния му контекст и пресъздаването му на основата на това разбиране чрез езика на класиката и джаза, на акустичната и електронната музика, в проекта Live на Нина Николина.

Фолклорът събира и сплотява, съхранява и споделя.

Взимаме от традициите на различни народи. Калин Вельов винаги предлага да включим латино или африканска музика от другия край на земята, Мартин Ташев импровизира върху традиционни испански мелодии. Така песните могат да се слушат навсякъде по света, като всеки разпознава нещо близко до себе си, но и чува нещо българско, до което в ежедневието си обичайно не се докосва. Това много ме радва, защото самата аз харесвам жанра световна музика. Днес всичко можеш да намериш в интернет, но преди, като пътувах в чужбина, винаги си купувах такива дискове. Когато обединим света чрез музиката, можем да разбираме човека отсреща по-лесно, да говорим на един език.

Така стигаме до разбирането, че всички сме хора на една планета и се извиква най-дълбоко човешкото у нас с осъзнаването на това какво ни прави хора и какъв е добрият живот за всички нас във връзката помежду ни.

„Лале ли си, зюмбюл ли си“ е много известна добруджанска песен. Много харесвам обработката за трио на Филип Кутев. Често я изпълняваме акапелно с „Магическите гласове“. Обичам я от малка, откакто съм я пяла в хора.

Непосредствено след излизането на Jazz & Traditions Нина Николина разви проекта и в концерти с Русенската филхармония под диригентството на Георги Милтиядов: Нина Николина обогатява с нови песни програмата си Live и пое на национално турне с Русенската филхармония - Jazz FM

„Ще чуете всичко от предишната програма, но тъй като в нея липсваха някои от най-използваните в България размери, добавихме още песни. Сега вече имаме пълната палитра на всички неравноделни размери.“ – разказа пред Jazz FM Нина Николина. Скоро след това настъпи пандемията...

Какво разбиране за живота формира фолклорът? Как той настройва нагласата ти за света?

Нашето усещане за фолклора е за нещо старо, което няма приложимост днес. Но повечето песни разказват истории, които са вълнували хората преди, вълнуват ни и сега. Те са общочовешки и ни дават пример как да постъпим в живота. Звучат като притчи, актуалността им е силна и днес. Просто трябва да им обърнем внимание.

Когато музикантите видяха колко куплета има „Назад, назад, моме Калино“, възкликнаха, че изпълнението ѝ ще отнеме 10 минути. Нейните куплети са въпроси и отговори между мъж и жена. Но тя е така популярна, че не можехме да си позволим да я съкращаваме, затова я запазихме с целия ѝ текст. Той е много силен – една жена е толкова влюбена в един мъж, че е готова на всичко, за да го спечели. Това показва силата на любовта. В музикално отношение решихме да я променим с инструментите. Калин Вельов не свири на барабани, а само на томовете.

С фолклора четем и пишем учебник за живота. В него се вграждаме със сътвореното от нас, ще ни каже след малко песента „Майстор Манол“.

Фолклорът е необятно пространство, в което винаги можем да намерим нещо ново и интересно. В него ме води любопитството към теми, дори от ежедневието. Той ни дава много интересни примери. Тези истории са се разказвали на седенките – един препредава на друг, всеки добавя. Песните са минали през много усти и сърца. Това винаги ме кара да отворя сборниците и да потърся в тях история от днешния ден. С тези истории от миналото песните ни казват как да се спасим и днес.

„Майстор Манол“ е по много интересна легенда. Миналата година ме поканиха на фестивал във Варшава именно заради тази песен. Оказа се, че не само в нашата култура присъства историята за вграждане на сянката. В тази песен, когато майсторите решават да вградят сянката на невеста, за да не пада мостът, само Манол не предупреждава жена си, защото разбира смисъла на това, което ще се случи. Когато тя осъзнава, че ще вградят нейната сянка, сама им позволява да сторят това. Легендата гласи, че невестата е имала много красив глас, който и до днес река Струма носи, когато придойде.

През 2023 г. се появи продължение на поредицата, което също представихме в „За албумите от техните създатели“: Нина Николина интерпретира българския фолклор в букет от модерни музикални жанрове в албума Jazz & Traditions Vol. 2 - Jazz FM

Във втори албум Jazz & Traditions Нина Николина изпява любовта си към българския фолклор, оценяваща уроците, които той ни дава, и чувството за принадлежност, с което ни изпълва. Традицията е знание за живота, личностно израстване, връзка с корените и в общността. Тя ни възпитава в отговорност като нейни продължители, дава устойчивост – имаме здрава земя, на която да стъпим, и ни осъществява – оставяме своя отпечатък върху света като изграждаме пътя напред за следващите поколения. Албум на живата традиция, в него образци – популярни и малко известни, са интерпретирани в актуалните музикални жанрове. Класики от столетията разпалват ентусиазъм за фолклора на нова публика с джазово, фънки, аренби и електронно денс звучене. В групата са Калин Вельов – перкусии, Мирослав Турийски – пиано, и двамата – основни автори на аранжиментите, Мартин Ташев – тромпет, Таня Първанова – вокал.

И двата излезли до момента албума Jazz & Traditions са записани на живо, защото нашите концерти никога не се повтарят. Когато хората дойдат да ни слушат, ще чуят нещо съвсем различно. Това е част от маниера ни на работа – обичаме да се изненадваме. Тези импровизации се правят от големи професионалисти и усещането на сцената е много приятно – че създаваш нещо сега, тук и специално за тази публика.

Енергията на публиката добавя към изпълнението. Хората винаги реагират на „Свети Георги“ – песен, която изпълва сърцата.

Аранжимента на „Свети Георги“ надградихме като включихме звука на цяла филхармония. Добавянето на тези инструменти прави песента още по-мащабна и красива. Тя и на мен е една от най-любимите ми. Още в самото начало, когато хората я разпознаят, стават прави, започват да снимат. Усещането е, че си над земята. Много е красива!

По време на пандемията Нина Николина направи специален жест към слушателите и издаде видео към песента в изпълнение с Русенска филхармония: Нина Николина с видео към песента „Свети Георги“: „Хората да почувстват надежда и да знаят, че всички сме заедно и ще се справим“ - Jazz FM

Преминавайки през труден момент, се вглеждаме в себе си и около нас за това, което ни дава сили. И отправяме светъл поглед към бъдещето, към новото начало и раждането за нов живот. Всичко това съдържа като символи песента „Свети Георги“, която Нина Николина ни поднесе във видеоизпълнение с Русенска филхармония с оркестрацията и под диригентството на Георги Милтиядов. Това е нейната подкрепа към нас във време на трудност и обещание за още срещи с музиката в концертните зали, когато кризата отмине.

В „Пиринска трилогия“ съчетахме песни от пиринския край. Започваме с „Пуста младост“, която с Таня правим почти акапелно. В този регион има интересен начин на пеене, в който гласовете се разминават и преплитат. Втората е „Катерино моме“, а третата – „Елено моме“. Когато зазвучат, си представяме Пирин и чуваме характерното звукоизвличане от този край.

С песните от Jazz & Traditions откриваме красотата на фолклора и красотата в света около нас, откриваме се като създатели на красота.

Благодарим, че така определи нашата музика. За нас това е много важно – така я чувстваме и така минава тя през сърцата ни. Когато някой го оцени, знаем, че добре сме си свършили работата.

Песни от двата албума Jazz & Traditions звучаха в концерта на Нина Николина на организирания от Община Велинград с инициативата и медийното партньорство на Jazz FM фестивал „Jazz Велинград“ през 2023 г.: „Jazz Велинград“ за втора година даде мечти и криле за полета към тях - Jazz FM

„Гюл девойка“ е от шопския край и е в сложен размер – 13/16. На концертите винаги разказвам как се брои. Калин неизменно ни провокира в размера – от неравноделен става равноделен и после пак се променя. Никога не знаем кога ще стане това и как ще продължи. Самата песен е много красива. Девойката в нея има по-млад и по-възрастен обожател. Тя разказва на гюла, че при среща с младия, ще набере от предния двор цветя и ще натърка лицето си с тях, за да вдиша той аромата, когато се наведе да я целува. А при среща с възрастния, ще набере пелин от задния двор, за да го отблъсне.

„За албумите от техните създатели“ се излъчва по Jazz FM в сряда от 19 ч. с повторение в събота от 14 ч. На 16 февруари Нина Николина ще ни посрещне с модерни версии на фолклорни песни за любовта от 20 ч. в Sofia Live Club.