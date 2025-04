28-и Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ в Шумен: когато децата пеят заедно, те могат да променят света

28-ите Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ се провеждат в Шумен от 3 до 6 април. Откри ги кметът проф. Христо Христов с думите: „Добре дошли в гр. Шумен! Днес даваме старт на най-престижната изява на детско-юношеското хорово изкуство. Шумен, градът, който се гордее със своето минало, със своята богата история, градът, който се слави с вечно будния дух на своите граждани, оставили имената си в историята на българската култура, за 28-и път ще се превърне в голяма хорова сцена. Хоровите празници тук са тържество на истинските духовни ценности. В продължение на 54 години това престижно събитие съчетава възрожденски патос и съвременна духовност и достойно защитава правото си на присъствие в културния живот на града и на страната ни. Убеден съм, че Международните хорови празници са поредното доказателство, че Шумен е град с богата култура и успява да защитава завоювания висок естетически и професионален авторитет. Всички ние се гордеем, че от тук започва България, но и от нас зависи разпростирането на нейните хоризонти. Нека дните на 28-те Международни детско-юношески хорови празници са дни на професионално и духовно общуване, срещи и активен диалог между вас, нека те са незабравимо изживяване за участници и публика, едно прекрасно пътуване с най-добрия посланик на Доброто, Красотата и Приятелството – именно – песента.“

Официални снимки можете да разгледате тук.

Международните детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ са създадени през 1971 г. от видния хоров деятел и Почетен гражданин на Шумен проф. Венета Вичева. Днес основанията от нея хор „Бодра песен“ продължава да отстоява най-високи стандарти като част от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс „Анастас Стоянов“. Негов директор е д-р Найден Косев. Въздигащото преживяване, огромния възторг за всички, силния дух на единение и на радост от музиката, той коментира така: „Тези празници дават възможност на младите хора да пренастроят себе си от ежедневието и да вкусят от емоцията, която ми липсва. Сред тази огромна динамика, тази технологизация, това, което ги свързва с бързите реакции през дигиталните средства, голямото напрежение, виждаме, че чрез изпълненията, музиката, текстовете, преживяванията – това, което ценностно се влива в сърцата и умовете е най-важното. Радостно е, че толкова много млади хора се занимават с музика и изкуство. Това означава, че не можем да се лишим от емоционалността на живия човек и от радостта и красотата на тези музикални изпълнения.“

Снимка: Светослав Николов

Тази година хоровите празници са посветени на 150 години от рождението на патриарха на българската хорова песен Добри Христов и на 75 години организирана извънучилищна дейност в град Шумен. Те се провеждат вече 54 години. Начело на основания от проф. Венета Вичева хор „Бодра песен“ е Деница Узунова като художествен ръководител и диригент: „За първи път имаме такъв огромен оркестър от НМУ „Любомир Пипков“ с толкова много професионално подготвени музиканти и имахме удоволствието да им се наслаждаваме, да музицираме с тях… И всички състави, които излизат на тази висока сцена, създават огромна радост.“ Те са стимул за отлична подготовка, за да е представянето на най-високо ниво. „Тъй като „Бодра песен“ е домакин от години, им казвам, че това е най-високата сцена за нас на целия свят. Защото да защитават с достойнство името на това, което е постигнато за тези 62 години от историята на хора и 54 години на Хоровите празници, е голяма отговорност. Смятам, че се представиха достойно.“

Снимка: Светослав Николов

Хор „Бодра песен“ към ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“ – Шумен с диригент Деница Узунова

Хорове от цялата страна имат концерти вечерта в Драматичния театър, но в неделя всички ще са заедно в почит към проф. Венета Вичева. Тази инициатива за концерт в храм „Св. Вознесение“ се организира за 4-и път. Ще пее и хор „Родни звуци“, който тя ръководи 50 години. Същевременно общ хор ще изпълни нова песен по стихове на Петя Дубарова и с музика, написана сега от Любомир Денев. Това произведение ще бъде подготвено в ателие, за което разказва Деница Узунова: „Това е традиция от 2013 г. насам. Като хоров диригент, пътуващ по света и по фестивали, напред ни теглят новите произведения. Българските хорове са жадни за нова българска музика. Това ателие е притегателен център. А също и хоровата практика, която Яна Делирадева ще демонстрира – как да постигаме интонационна стабилност чрез владеене на тялото и използване на движения, които помагат на децата да осъзнаят дихателната основа и всички онези елементи, които крепят нашия тон за чудесна интонация.“

Снимка: Светослав Николов

Младежка хорова капела и Младежка филхармония „София“ към НМУ „Любомир Пипков“ с диригент Славил Димитров

Интервю с генералния секретар на Федерацията на европейските хорове към Европейския съюз Жан-Пиер ван Авермаат

Защо е важно да се пази живо изкуството на детското хорово пеене и как ние го постигаме?

Много сложен въпрос. Общият отговор е, че музиката прави всички млади по-добри хора, по-съзнателни и по-обичащи, въвлича ги в интензивно сътрудничество – не само в музиката, но и във всеки аспект на живота. Другият въпрос – че с музиката можем да променим обществото – е по-труден. Но тя ни дава възможност за това. Ето как тази вечер на сцената излезе хор с голям симфоничен оркестър и към тях с голям ентусиазъм се присъединиха за общо изпълнение още два хора. Вярвам, че това може дълбоко да промени света.

Как оценявате това събитие като значимост?

Най-важното е, че толкова много млади хора правят музика заедно. Прекрасно е и не е лесно да се осъществи. Ясно е колко големи организационни усилия стоят зад това събитие. Качеството на младежкия оркестър е изключително. В Белгия нямаме оркестър, който да може да направи това. Но това е, защото вие от рано започвате музикалното обучение. Например, цигуларите ви започват да учат още от тригодишна възраст. Това е превъзходно за музиката. Също така прави младите живи. Наистина тук имаш усещането, че младите живеят. Те излъчват щастие, това е толкова красиво! Това никоя друга професия не може да го даде. Музиката е голям остров!

Снимка: Светослав Николов

Заедно – всичките състави от първата концертна вечер, като към представените със снимки досега, се присъединява и „Орфей“ към Младежки център – Хасково с диригент Елена Цветкова

Весела Дякова – концертиращ пианист и органист, педагог и диригент, преподавател във висшето училище по музика в Гент и Академията за музика, слово и танц в Урбан добави: „Във време, в което много от човешките добродетели се потъпкаха и не се оценяват, децата са хванали музика, която разбират и обичат. Тази вечер чухме АББА, „Алелуя“ на Коен, чухме и български известни песни, изпя се химнът на България – какво повече от това?! Моите лични аплодисменти са за диригента Славил Димитров, който е успял да бръкне в сърцата на всички тези деца с най-подходящия репертоар.“