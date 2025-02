Васил Петров в СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен: „Носим любовта в сърцето си, длъжни сме да я даваме на хората“

„Хубавата музика, изпята и изсвирена от талантливи музиканти, създава най-хубавите емоции. Чрез нея най-лесно се възприемат Божествените истини. Така сме създадени Свише – чрез любов, самите ние носим любовта в сърцето си и сме предназначени да я даваме на хората. Музиката е най-въздействащото изкуство, тя ни пази от всички лоши чувства, пречиства ни и ни оздравява.“ – сподели Васил Петров на среща с учениците от СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен в съвместната инициатива на училището и Jazz FM „Джаз на четвъртия етаж“.

Снимка: Вихрен Маджаров

Вокалистът бе в града за концерт с Русалина Мочукова и Симфониета Шумен под диригентството на Владимир Бошнаков по повод Деня на любовта.

Снимка: Вихрен Маджаров

За пореден път са заедно авторитети в джаза и младите таланти от училището с профил изкуства. И както винаги досега в арт пространството звуча музика.

Снимка: Вихрен Маджаров

Преди това деца свириха и пяха пред Вили Стоянов и Живко Петров, със своите песни и пиеси вдъхновиха учениците Мими Николова, Ангел Демирев, Николай Карагеоргиев, Живко Петров и Надя Тончева, а за изкуството на песента разказаха Мирослава Кацарова и Павел Терзийски. Васил Петров бе посрещнат с джаз стандарт в изпълнението на 11-класничката Йоана Янева.

Снимка: Вихрен Маджаров

Тя бе участничка и във фестивала, организиран от Общински младежки дом – Шумен и Jazz FM „Деца на джаза“ миналия септември. Йоана Янева е ученичка на Жарина Танева. С голямо вокално майсторство и с дълбока емоция тя поднесе Angel Eyes. Възхитителното ѝ изпълнение бе възнаградено със силни аплодисменти от съучениците, преподавателите и гостите.

Снимка: Светлана Крумова от СУ „Сава Доброплодни“

Нейното блестящо представяне отвори нова врата в творческия ѝ път. Водещият на срещата – програмният директор на Jazz FM Светослав Николов, предложи на Васил Петров да я включи в следващия си концерт в Шумен. Вокалистът сподели, че е обмислял точно това – кога и къде да я покани като специален участник. Той определи гласа и фразата като съвършени и попита от кого са влиянията в интерпретацията на песента. „От записа на Ела Фицджералд с мои елементи.“ – отговори Йоана Янева. Васил Петров оцени собствения принос към изпълнението.

Снимка: Светлана Крумова от СУ „Сава Доброплодни“

Така свързахме два празника – Деня на любовта на 14 февруари, когато се проведе тази среща с Васил Петров, и Деня на джаза – 30 април, когато ще отпразнуваме – отново заедно – и рождения ден на вокалиста. Тогава той отново ще има концерт със Симфониета Шумен, този път под диригентството на директора Славил Димитров, на което събитие Йоана Янева получи покана бъде специален участник.

Снимка: Вихрен Маджаров

Както чухме в това изпълнение, джазът е техника и чувство. Васил Петров припомни, че джазът е и начин на живот, за което ще говорим по-късно. Джазът е неговият живот, защото музиката е неговата мисия. И човек трябва да следва призванието си.

Снимка: Светлана Крумова от СУ „Сава Доброплодни“

„Човек, който живее с това, с което се занимава и го носи присърце, ще постига резултати, ще има приятен живот и ще се чувства най-добре. Музикантите имаме най-хубавата професия. Имаме удоволствието да се радваме непосредствено на това, което правим, да изживяваме резултата, да консумираме благата и ефекта от нашето изпълнение на момента – още докато сме на сцената.“ – каза Васил Петров. Във музикалното изкуство всичко е много директно и част от изпълнението е реакцията и енергията на публиката. „И затова музиката е най-въздействащото изкуство.“ – добави той.

Снимка: Вихрен Маджаров

Джазът е в основата на съвременната поп музика, бил комерсиалната музика до 1956 г. преди Ерата на рокендрола, появил се също от блуса. Васил Петров открои това, че джазът сега приобщава всички съвременни течения като основно изкуство. Такъв пример е и рапът – чрез Куинси Джоунс уличната музика влиза в звукозаписните студиа. Джазът развива и променя към добро. Той съдържа в себе си най-прякото послание за живота, в който сме водени от любовта. Когато около нас в света има болка и страдание, чрез любовта той лекува. Така че джазът е най-много развилата човешкото общество музика. Често наричаме Васил Петров Гласа на любовта. Той пее любовта, живее любовта.

Снимка: Вихрен Маджаров

„Ние нямаме друг избор – така сме създадени Свише – чрез любов, самите ние носим любовта в сърцето си и сме предназначени да я даваме на хората. Особено ако човек се обвърже с музикална професия, е длъжен да го прави. На мен ми дава сила репертоарът – изпълнявам 80 процента стандарти, утвърдени през годините, пети от много хора, всеки оставил своя отпечатък. Тези песни са изключително хубави, оригинални като текст и музика и в симбиозата между тях. Това изключително много обогатява личността, защото среща с най-хубавите поезия и мелодии на света, добре акомпанирани, с хубава хармония. Останалите 20 процента са моя авторска музика и други песни.“

Снимка: Вихрен Маджаров

Включително всяка година за Коледа и Великден Васил Петров ни подарява по една празнична песен. Така той допринася чрез музиката и формира отношение към света и живота с добротата, към която непрекъснато призовава, с любовта, с която изпълва всичко, което прави. На въпрос на водещия как се опазва от лошите страсти в света – злобата, омразата – винаги изпълнен с доброта, той отговори: „Самата музика ги побеждава. Самият процес на пеене е и физически много здравословен. Освен емоционалното пречистване и духовното въздействие върху самия изпълнител, чисто физическият процес на звукоизвличане е много полезен за здравето. Ако се чувствам уморен преди концерт, след втората – третата песен съм много бодър, което означава, че музиката въздейства, много пъти ми се е случвало.“ – увери той.

Снимка: Вихрен Маджаров

В песента има много авторски роли – в музиката, в текста, в интерпретацията. И в симбиозата между тях певецът трябва да води публиката към съвършенството, описа ролята на вокалиста Васил Петров. Когато излезе на сцената, той завладява слушателите. Как прави така, че те да почувстват емоцията с него? „Оставям се музиката да ме завладее. Старая се да преживея това, което пея. Когато човек добие рутина и опит, професионализмът си казва думата и човек се освобождава от това да мисли как ще изпее песента, как ще вземе високия тон. Тогава започва да преживява текста на песента. Всеки изпълнител е малко или много актьор.“

Снимка: Вихрен Маджаров

На какво ни учи музиката – питам го на финала на нашия разговор. „Хубавата музика, изпята и изсвирена от талантливи музиканти, създава най-хубавите емоции. Божествените истини най-лесно се възприемат чрез музика.“

Снимка: Светлана Крумова от СУ „Сава Доброплодни“

Следват въпроси на учители и ученици. Един от тях е: ако има възможност да срещне самия себе си в началото на кариерата си, какъв съвет би си дал. „Ако човек не измине пътя със свободната си воля, няма как да се превърне в тази личност, която е в момента. И дали трябва, ако имам корекции, да внуша на по-предишното ми аз да ги избегне… Хубаво е човек да се сблъска с изпитанията в живота. Поради тази причина Господ ни дава изпитания по възможностите ни. Човек трябва да се радва, когато има изпитания, защото това е само в негова полза.“ – каза Васил Петров.

Снимка: Светлана Крумова от СУ „Сава Доброплодни“

Джазът ни учи изпитанията да превръщаме в преодолявания, а те да са стъпките на нашето израстване. Той ни казва: когато сгрешиш, изправи се след това по-умен, по-мъдър, по-силен.

Снимка: Вихрен Маджаров

Следва още едно изпълнение на ученик от СУ „Сава Доброплодни“. Александър Дончев изпява плътно и въздействащо Can't Help Falling In Love на Елвис Пресли и също получава насърчението на Васил Петров, на преподавателите и на съучениците си.

Снимка: Вихрен Маджаров

Самият Васил Петров поднася изящно Fly Me to the Moon, събирайки в песента всичко, споделено с думи досега. Изпълнението излъчва топлина, издига духа в полет. Вокалистът съпреживява чувството в песента – за любовта, която ни извисява до звездите.

Снимка: Светлана Крумова от СУ „Сава Доброплодни“

Подаръци за гостите са творби на ученици от училището.

Снимка: Вихрен Маджаров

Незабравим ще остане и моментът, когато след това ученичка застана пред Васил Петров, погледна го в очите и му благодари: „С това, което казахте днес, ме вдъхновихте за всичко, което ще направя от тук нататък.“

Снимка: Светлана Крумова от СУ „Сава Доброплодни“

Васил Петров се подписа в Книгата на училището.

Снимка: Светослав Николов

Той даде интервю за шуменските медии, които с интерес проследиха срещата...

Снимка: Светослав Николов

... И застана пред камерата на училищното предаване „Код: Сава“, което се излъчва по ТВ Шумен.

Снимка: Светослав Николов

Васил Петров пожела да запише песен в звукозаписното студио на училището. Той разгледа кабинетите по изкуства.

Снимка: Светослав Николов

А за Деня на джаза на 30 април, когато отново ще бъдем заедно, подготвяме поредна творческа инициатива, с която ще създадем още красота и ще разширим допълнително територията на доброто.