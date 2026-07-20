„Мостчето на влюбените“: новата концертна програма на Мими Николова с вокалиста Никола Попов и пианиста Божидар Пенев е с премиера в кафе „Бордо“ в Плевен

Новата концертна програма на легендарната Мими Николова „Мостчето на влюбените“ я събира с вокалиста Никола Попов – любимо име от операта и мюзикъла, и с пианиста Божидар Пенев – музикант с широки интереси в класическата музика и със силно любопитство към съвременните тенденции в поп изкуството. Двамата певци ще имат самостоятелни и общи изпълнения, а пианистът също ще представи солово вокална творба. В репертоара са популярни песни от различни епохи и жанрове. От незабравимите песни на Мими Николова ще чуем емблематични творби на композитори като Петър Ступел, Йосиф Цанков и Иван Стайков – първия ѝ хит „Замълчи, замълчи“, Химна на любовта „Когато луната изплува“, „Мостчето на влюбените“, „Синьо“. Тя ще изпълни и любимата си „Приказка“, записана от Георги Кордов. Едно от тези заглавия е в дует с Никола Попов, а второто общо изпълнение е на латиноамериканската класика Bésame Mucho. Мими Николова ще изпълни още вечни песни от поп традицията, превърнали се в джаз стандарти – Autumn Leaves и What a Wonderful World, която за „Балкантон“ записва с текст на български език. Сега за първи път ще я чуем и като преводно заглавие, и в оригинал. Никола Попов ще представи джаз стандарта Fly Me to the Moon, италианския шлагер от 30-те Parlami d'amore Mariù, Before the Summer Ends от „Дракула – мюзикъл“, главна роля в който той изпълнява като солист на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново, както и Love Is All Around – хит на Wet, Wet, Wet. Божидар Пенев ще чуем с Home To Stay от дебютния албум на Джош Гробан.

Снимка: Рад Димитров за Jazz FM

Мими Николова започва своята кариера в Хора на софийските девойки и в първите 30 години на творческия си път записва над 300 песни, много от които се пеят от млади вокалисти и днес. Наскоро легендата бе на една сцена с Михаела Филева за дуетно изпълнение на „Замълчи, замълчи“ от филма „Любимец 13“ с Гинка Станчева и Апостол Карамитев. Този неин първи хит влезе в саундтрака на един от най-успешните съвременни български филми – „Гунди“. Изпята от Мими Николова, „Калиакра“ на композитора Ангел Заберски и текстописците Емилия Захариева и Слава Семирова печели първата Първа награда от „Златният Орфей“ (през 1965 г. – „Песни за българското Черноморие“). Тя записва и саундтрака към първия български филмов мюзикъл „Бягство в Ропотамо“ на режисьора Рангел Вълчанов. Много от нейните изпълнения имат и филмирани версии, заснети от БНТ. „Когато съм записвала тези песни, не съм очаквала, че някога ще ги пея отново. Хубаво е, че се възвръщат. Хората имат нужда да ги слушат.“ – коментира Мими Николова в навечерието на премиерата.

Фестивалът „Jazz Велинград“ свързва културата и образованието, сближава поколенията и регионите - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

В последните години примата изнесе концерти в десетки градове от страната, включително на Банско джаз фестивал, с инициирания от Jazz FM през 2022 г. за „Jazz Велинград“ проект „Непреходните песни претворени“. Паралелно тя участва в първия български мюзикъл за джаза „Джазът е любов!“, както и в концертни програми на Вера Шандел, Ралица Ковачева-Бежан и Бигбенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Наскоро записа два дуета с Цецо Елвиса, а за нейното творчество разказа филмът „Синьо“ на режисьора Владимир Мастиков, създаден като проект към Нов български университет с подкрепата на Министерството на културата.

Мими Николова получи отличието „Златен век“ – най-високата награда на Министерство на културата - Jazz FM

Мими Николова с „Икар“ за изключителен принос към музиката - Jazz FM

Снимка: Стефан Марков

Мими Николова и Димитър Симеонов станаха Почетни граждани на София по предложение на Джаз ФМ - Jazz FM

Мими Николова получи Голямата награда на Plovdiv Jazz Fest за цялостен принос към музиката - Jazz FM

Приносът на Мими Николова към музиката получава обществено признание чрез наградите „Златен век“ от Министерството на културата, „Златна лира“ от Съюза на българските музикални и танцови дейци, „Златно перо“ от Cantus Firmus и галерия „Макта“, „Икар“ за изключителен принос към музиката от Съюза на артистите в България, Голямата награда на Plovdiv Jazz Fest за цялостен принос към музиката. Тя е и Почетен гражданин на София.

Започнал обучението си по музика при вокалния педагог Румяна Коцева, от 2017 г. до днес Никола Попов има многобройни изяви като изпълнител в опери, мюзикъли и детски спектакли. Завършва паралелно две магистърски програми – „Класическо пеене“ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в класа на проф. Илка Попова и проф. Николай Моцов и „Театрално изкуство“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ с научен ръководител доц. д-р Асен Терзиев. През 2023 г. специализира оперно пеене в Академия „Борис Христов“ в Рим. Към момента е докторант по музикално-сценична режисура към НМА, както и солист на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново, с роли в „Дракула – мюзикъл“, в операта „Сватбата на Фигаро“, в музикалната комедия „Бай Ганьо европейски“. Два пъти работи с режисьора от „Бродуей“ Уест Хайлър – в „Шрек“ в Софийската опера и балет, както и в „Мюзикълът Спондж Боб“ в Столичния куклен театър, вече с близо 60 представления. Никола Попов обучава млади таланти като преподавател в Националното музикално училище „Любомир Пипков“. „Музиката за мен е едновременно професия, отговорност, разтоварване, почивка, социализиране и усамотяване. Нямам ден без музика. За мен тя е най-краткият път до сърцето на околните, както и до собствената ми същност. Най-хубавото и най-древното изобретение на Човечеството, лекуващо душата.“ – казва за своя стимул да твори Никола Попов.

Мими Николова преди концерта си днес със Самуел Ефтимов и Никола Попов: „Тези песни не трябва да си отидат, те са вечни, те са класика“ - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Божидар Пенев завършва пиано в Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ – Пловдив, след което продължава обучението си в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в специалността „Музикална педагогика“ към Теоретико-композиторския и диригентски факултет. Паралелно прави и специализации в различни области на музиката – класическо, поп и джаз пеене, орган, клавесин и композиция. Лауреат е на множество национални и международни конкурси, участва в редица фестивали и концерти като инструменталист и певец. През последната година е пианист в няколко вокални класа и клас по актьорско майсторство в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. „Музиката за мен е пътуване през различни светове, потапяне в необятни и красиви пространства и вселени. Докато ги изучаваш и изследваш, те те водят към твоята вътрешна същност, мир и хармония.“ – споделя Божидар Пенев.

Концертната програма „Мостчето на влюбените“ се зароди през този юни по повод представянето в Кърджали на Никола Попов, дуетен партньор на Мими Николова от 2025 г., на организирания от Jazz FM Пътуващ фестивал „Джаз в цялата страна“. Тогава тримата музиканти поднесоха няколко изпълнения, а отличният резултат от взаимодействието им предпостави оформянето на нов пълноценен проект. Неговата премиера ще бъде в кафе „Бордо“ в Плевен, с което Jazz FM реализира поредица от концерти за слушане на музика с разбиране във водени от програмния директор на радиото Светослав Николов разговори с музикантите. В програмата всеки месец се представя значим проект, като се редуват ярки имена и млади изпълнители: Борис Петков и Цветомир Радев от „Jazz FM за младите“, Ангел Демирев, 13-годишният талант от Добрич Павел Найденов, дуото Христина Белева и Петър Миланов. Инициативата започна като продължение на Пътуващия фестивал „Джаз в цялата страна“, провел се през 2025 г. в Плевен.

Мими Николова предаде завета си на ученици от НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен на творческа среща, организирана съвместно с Jazz FM - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

По покана на преподавателя в Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен и в музикален център Dori Dios вокалистката и вокален педагог д-р Доротея Люцканова покани след едно от изданията на Evergreen Fest Sofia Мими Николова за работилница с нейни ученици в Плевен и съвместен концерт в зала „Катя Попова“. След това програмата бе представена и на „Един джаз ден“ в София. Проектът „Мостчето на влюбените“ е израз на ангажимента на Jazz FM за подкрепа на великите творци и на ярките артисти от новите поколения в изкуството.

Снимка: Плакат: Владимир Андреев

В споделянето пред публиката Мими Николова, Никола Попов и Божидар Пенев ще разкажат интересни истории, свързани с музиката, която ще опознаем още по-добре чрез тяхното посвещение към изкуството.