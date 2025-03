Мими Николова преди концерта си днес със Самуел Ефтимов и Никола Попов: „Тези песни не трябва да си отидат, те са вечни, те са класика“

Любими песни, част от националната ни култура, ще изпее отново Мими Николова тази вечер от 19 ч. в концерта „Модерна музикална София преди и сега“ на културната сцена в столичните Хали при вход свободен. „У мен тези песни предизвикват много хубави чувства. Те не трябва да си отидат, те са вечни, те са класика. Хората винаги са искали да ги пея на своите концерти и съм имала най-голям успех с тях.“ – споделя вокалистката пред Jazz FM в края на последната репетиция в подготовка за събитието в Училище за певци D Stars при вокалния треньор Даниела Станкова.

Снимка: Светослав Николов

Момичето, което всяка неделя седи на 5 ред в зала „България“, за да слуша джазовите матинета, скоро е на сцената, покачена върху четири маси, за да запише с голям симфоничен оркестър под диригентството на Васил Стефанов песента „Замълчи, замълчи“ от Петър Ступел със стихове на Веселин Ханчев. Тя е написана за филма „Любимец 13“ от 1958 г., а композиторът не може и не може да намери вокалистка, която да я изпее съвсем естествено и непринудено. Докато Джеки Леви не му препоръчва една от участничките в ръководеното от него трио към Хора на софийските девойки – Мими Николова. Тази органичност на преживяването води в създаването на новите аранжиментите пианиста Самуел Ефтимов. „Опитах се да постигна максимално голяма лекота в звученето. Дори тя не идва толкова от аранжиментите, колкото от Мими. Песните се леят сами…“ – коментира той.

Снимка: Светослав Николов

През 1962 г. в изпълнение на Мими Николова „Когато луната изплува“ – композиция на Патриарха на песента Йосиф Цанков с поезия на Димитър Точев, е провъзгласена за Химн на любовта. Запява я цяла България. Композиторът се разхожда по крайбрежната алея на Созопол и чува една след друга много младежки компании, която я пеят с цялата си душа, за да изповядват най-светлото чувство. За първи път песента ще чуем в дует с новото голямо име на българската музика Никола Попов, когото за първи път ще представим днес като специален участник в концертите на Мими Николова.

Снимка: Светослав Николов

„Тези песни са толкова красиви! Аз съм щастливец, че ще изпея една от емблематичните в дует. Много се вълнувам, защото Мими Николова е певица, която е учебник за всички изпълнители. Тя пее с прекрасен тембър, с чист, красив глас, с такава дълбочина. Определено участвам в този проект като истински фен. Забавлявам се! Възхищавам се и се удивлявам на всичко, което Мими Николова представлява. Голяма радост е за мен, че мога да се докосна до нейното творчество и да споделя с нея тази прекрасна песен. Никога не съм подозирал, че такова нещо ще ми се случи. Просто съм късметлия. Това е.“ – коментира Никола Попов.

Снимка: Светослав Николов

През 1965 г. се провежда първото издание на „Златният Орфей“ – конкурс, който в първите си две години се нарича „Песни за българското Черноморие“. Първата Първа награда печели изпятата от Мими Николова „Калиакра“, написана от композитора Ангел Заберски и поетесите Слава Семирова и Емилия Захариева. През 1973 г. се появява първият български филмов мюзикъл – „Бягство в Ропотамо“, а песните на Иван Стайков за него пее Мими Николова. Всички тези и други златни хитове от своя репертоар вокалистката ще ни поднесе тази вечер. Ще чуем творби, написани още от композиторите Морис Аладжем и Бенцион Елиезер, от поетите Надя Кехлибарева, Виктор Самуилов, Ваня Петкова и Борис Априлов. В програмата включихме и две песни, чиито оригинални изпълнители са други, но Мими вярва, че публиката трябва да продължи да се среща с тях на живо – „Сянка“ на Милчо Левиев и Росица Николова и „Приказка“ на Йосиф Цанков и Веселин Ханчев. Това са песни, които Мими Николова пее с любов повече от 60 години. „Когато ги пея, изпитвам любов, те ми създават много хубаво настроение, изпълват ме с радост.“ – споделя вокалистката след последната репетиция вчера в Училище за певци D Stars на вокалния педагог Даниела Станкова.

Снимка: Светослав Николов

Програмният директор на Jazz FM Светослав Николов ще бъде водещ. Радиото е до легендарната вокалистка в новите ѝ концертни изяви и е инициатор на създаването на неин първи албум. Ще го реализираме заедно с цялата джаз общност, която през последните години придружава вокалистката в нейните изяви. В реализацията ще ни помогнат Intelligent Music Project на д-р Милен Врабевски и GlobStroy на Джанер Каптан, който също така ще участва в записите. Подробности ще разкажем довечера от 19 ч. в столичните Хали.

Your browser does not support the audio element.