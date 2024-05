Емилия Маркова и Димитър Русев бяха удостоени от Министерството на културата с наградата „Златен век“ по предложение на Jazz FM

Певицата Емилия Маркова и композиторът, китарист, лидер на джаз формации, основател и организатор на джаз фестивали и образователни проекти Димитър Русев бяха удостоени с наградата „Златен век“ от Министерството на културата по предложение на Jazz FM. Церемонията се проведе на 23 май в зала „17“ на Министерството на културата в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Основен водещ бе Иван Върбанов.

„Има една много хубава реплика, приписвана на големия мексикански поет Сезар Круз – че ролята на изкуството е да успокои онези, които са в тревога и да разтревожи прекалено спокойните. Мисля, че точно последното е голямата роля на изкуството – да ни изкара от зоната ни на комфорт, за да започнем да се развиваме. Защото докато сме в зоната си на комфорт, нито науката ще върви напред, нито обществото и бавно ще загинем.” – каза във встъпителните си думи министърът на културата Найден Тодоров и продължи: „Искам да благодаря на всички вас за това, че ни изкарвате от зоната ни на комфорт. Благодарение на хора като вас българският народ е преживял тежки векове и още е тук. Благодарение на вас днес се надявам, че ще постигнем едно бъдеще, в което няма да се срамуваме от нашите деца. Благодаря ви много и приятен празник утре!”

Мотивите на Jazz FM за награждаването на Емилия Маркова гласят:

Развитието на джаз и поп музиката ни през 60-те и 70-те години на миналия век е тясно свързано с името на Емилия Маркова. Тя е солист на „Джазът на оптимистите“, „Студио 5“, Естрадния оркестър на Българското радио и телевизия, Естрадния оркестър на Народната армия, оркестър „София“. „Балкантон“ издадва три нейни малки плочи, а изпълненията ѝ влизат в различни колекции с песни от „Златният Орфей“, с филмова музика и с изпълнения на ЕОБРТ. Емилия Маркова е носител на три награди от „Златният Орфей“ – през 1969 г. печели Първа награда на Международния конкурс, а по-късно с трета награда са удостоени изпълнени от нея песни на Морис Аладжем и Найден Андреев (1970 г. и 1972 г.) Първата от тях е неостаряващият шлагер „Песен за трите желания“ (текст: Димитър Василев), а втората – „Ранни цветя“ (текст: Милчо Спасов). Тя има награди и от фестивали в Русия (Сочи, 1969 г.) и Полша (Сопот, 1970 г.), изнася концерти в много страни по света.

Нейният глас звучи в музика, записана за театъра и телевизията. Емилия Маркова работи с Кирил Дончев в основания от Николай Георгиев първи студентски театър „4 + 4“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Песен на Кирил Цибулка в нейно изпълнение влиза във филма „Самопризнание“ (1967 г.) на БНТ по сценарий на Павел Вежинов и с режисьор Владислав Икономов. През 1969 г. пее в забавно-музикалното предаване „Хайде на море“ на БНТ. През 1972 г. се снима в телевизионния мюзикъл „Козя пътека“ по Йордан Радичков с режисьор Хачо Бояджиев и с участието още на Георги Парцалев, Георги Калоянчев, Паша Христова. Телевизионен филм снима и в Полша със Збигнев Намисловски.

В своята богата кариера Емилия Маркова записва песни на Бенцион Елиезер, Жул Леви, Ангел Заберски, Зорница Попова, Борис Карадимчев, Атанас Бояджиев, Найден Андреев, Кирил Дончев, Митко Щерев, Иван Пантелеев. Световни шлагери с текстове на български език тя изпълнява с ЕОБРТ, оркестър „Стакато“, „Студио В“. Емилия Маркова пее и със Симфонично-естрадния оркестър на Българското радио и телевизия. „Добра гласова техника, артистичност и голяма музикалност са характерни белези за нейното изпълнение. Хубавите качества, които притежава Емилия Маркова като естрадна изпълнителка и нейното обаяние на сцената я правят желана певица за многобройните любители на естрадната музика както у нас, така и в чужбина, където тя е концертирала многократно и с голям успех.“ – е високата оценка за изкуството на Емилия Маркова, която дава Бенцион Елиезер в отзив на обложката на плоча с нейно изпълнение на песента му „Моят верен войник“.

„Трябва да благодаря на много хора. Най-напред – на моите родители за това, че са ме създали и са ме довели до тук – хубаво е. Благодаря на Бог, който ми даде този талант, осъзнат от дете. Благодаря на всички музиканти, композитори, артисти – добре сме работили с тях. Благодаря на всички! Благодаря и на вас, че сте тук, за да споделите това събитие, което не е никак маловажно. Да живеят Кирил и Методий!“ – се обърна към публиката тя.

Приноса на Димитър Русев в мотивите към предложението ни описахме така:

Димитър Русев е създател на два от най-значимите джаз фестивали в страната. През тази година ще се проведе 28-ото издание на основания и организиран от него Международен фестивал Haskovo Jazz. Всяка година форумът представя значими български и световни творци, а младежи, слушали тези изпълнения като публика, днес са сред ярките джаз творци на България. През 2008 г. той основава „Късче от лятото“ в Димитровград, а на следващата година – „Младежки джаз фестивал Димитровград“. Чрез този форум той въвежда българския джаз в училищата. Музиканти от цялата страна творят пред ученици, допринасят за тяхното духовно обогатяване, стимулират ги към изразяване чрез изкуството. От 2012 г. Димитър Русев насочва усилията си към най-малките. Той създава музикално-образователната програма за децата от детските градини „В приказния свят на джаза“ и я изнася във всички детски градини на територията община Димитровград, гостува на училища и градини в Кърджали, Хасково, Харманли. През 2005 г. инициира и до 2011 г. организира „Джаз в Русалка“.

Дейността на Димитър Русев за популяризиране на джаза започва още през 80-те години на миналия век. От тогава насам той изнася образователни лектории в училища в хасковския регион. В периода 1981 г. – 1983 г. организира Клуб-лектория за джаз. През 1986 г. е един от основателите на „Джаз клуб Хасково“, а от 1988 г. е негов председател.

Димитър Русев популяризира джаза и с предавания в Радио Хасково на БНР (1995 г. – 2001 г.) и радио „Метроном“ (2001 г. – 2006 г.)

Много е богата кариерата му на композитор и инструменталист. Още 13-годишен, през 1971 г., започва да свири в група „Лотос“ към Младежки дом – Хасково, с която печели награди, през 80-те години и първата половина на 90-те е участник в групи за популярна музика с турнета в страната и чужбина. През 1995 г. създава „Русев джаз бенд“, с който записва албуми и изнася концерти. От 2000 г. е музикален ръководител на Акустично джазово трио към Община Димитровград. С него участва в голяма част от българските джаз фестивали, изявява се в Гърция, Турция и Германия, записва албум в Радио Стара Загора на БНР. Димитър Русев е Почетен гражданин на Хасково и носител на редица награди, сред които са връченият му от президента на Унгария „Бронзов кръст за заслуги“ (2017 г.), „Деец на културата“ – Хасково (2004 г.) и Димитровград (2013 г.), Годишна награда на Областния управител за принос в развитието на Хасковска област (2012 г.), Награда за принос за развитието на джаза в България (фондация „Оупън спейс“, 2012 г.)

„През 1972 г. с джаза ме запозна един български музикант, който бе свирил в групата на Емил Димитров. Той е от Ямбол, където се е провел и първият джаз фестивал. През годините мечтаех освен да свиря джаз, и да създам нещо, с което да популяризирам това изкуство. Искам да покажа на хората какво съм видял и да ги поканя да го видят и те, защото то е много красиво. После се появиха българските фестивали, на които ходих, след това – джаз клубът, джаз фестивалът и Младежкият джаз фестивал. Най-ценното е да успяваме да възпитаваме младите в отношение към музиката и към изкуството като цяло. Това ми е била целта. Благодаря на Светослав Николов от Jazz FM, който вече няколко години обикаля България с млади музиканти и съвместно участваме и на Младежката сцена на „Банско джаз фестивал“. Това за мен е изключително голямо отличие!“ – благодари Димитър Русев.

Досегашните носители на най-високата награда на Министерството на култура по предложение на Jazz FM са:

Мими Николова,

Недко Трошанов и Любомир Денев,

Емануил Манолов – Бадема, Огнян Видев и Райчо Иванов,

Маргарита Радинска и Антони Дончев.

С награда „Златен век“ през 2024 г. бе почетен приносът на множество партньори на Jazz FM, с които работим съвместно по осъществяването на образователни и културни инициативи.

„Златен век“ – огърлие и Грамота за изключителен принос получи доц. д-р Красимира Александрова – директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Тя има значим принос в развитие на мисията на библиотеката за опазване на книжовното богатство на България и международното сътрудничество. Автор е на научни трудове в областта на библиотечно-информационните науки, опазването на книжовното и културното наследство. Член е на редакционната комисия на списание „Библиотека“, на Международната академия по информатизации, на Американската библиотечна асоциация, на Българската библиотечно-информационна асоциация.

„Златен век“ – звезда и Грамота за значим принос получи проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова – музиколог, професор в департамент „Музика“ в НБУ, професор в сектор „Музика“ в Института за изследване на изкуствата при БАН. Автор е на множество изследвания, на енциклопедия на българските композитори, на студии и статии за българското композиторско творчество.

Със „Златен век“ – звезда и Грамота за значим принос бе удостоена и Мария Дуканова – дългогодишен директор на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе. Тя е автор на множество публикации в местни и национални медии, както и на концертните програми на Международния фестивал „Мартенски музикални дни“. Създател е на уникалния за света Русенски фестивален оркестър, съставен от бивши възпитаници на училището, които понастоящем свирят по концертните сцени из целия свят.

С плакет „Принос в развитие на културата“ и Грамота бе наградена проф. д-р изк. Розмари Стателова – изтъкнат български музиколог. Автор е на множество книги, студии за поп музиката, както и на стотици студии и статии по проблемите на музиката и популярната култура публикувани в България и други страни.

Почетен знак „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – сребърен и Грамота за принос получи Деян Ефтимов – директор на Художествената галерия „Елена Карамихайлова“ – Шумен. Той има няколко самостоятелни и участва в множество съвместни национални и международни художествени изложби.

На финала наградените излязоха на сцената за обща снимка.

Отличените по предложение на Jazz FM Емилия Маркова и Димитър Русев заедно с министъра на културата маестро Найден Тодоров:

