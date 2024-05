С любов към родината и към музиката: Елиане Елиас оповести с дует с Джаван новия си албум Time and Again

Елиане Елиас издава нов албум Time and Again на 28 юни. Албумът е с осем оригинални композиции, а текстовете са на английски и португалски. Издател е Candid Records.

Пилотният сингъл е песента Sempre („Винаги“) – дует с друга суперзвезда на Бразилия – Джаван, с мисълта за когото Елиане пише песента: „В текста се пее за това как идваме от същото място, как музиката съдържа в себе си звука на страната, в която сме се формирали, любовта ни към изпълнителското изкуство и към споделянето на музиката с хората.“ – представя песента Елиане Елиас.

В този албум тя е отново със съпруга си Марк Джонсън, който е копродуцент и свири на контрабас. Сред специалните гости са Питър Ърскин, Бил Фризъл, Майк Мейниери и Марк Кибъл от Take 6, с когото работи като аранжор при участието на формацията в албума ѝ Made in Brazil от 2015 г. В новия албум той пее беквокалите в шест от песните. „Чувствам, че и двамата имаме специален афинитет към музиката и заедно създадохме уникален албум.“ – посочва Елиане Елиас.

Time & Again започва с песента At First Sight („От пръв поглед“) за издигащото те чувство на любовта от пръв поглед. Falo Da Amor („Говоря за любов“) Елиане Елиас посвещава на внучката си Луси, която за нея е извор на неспирна радост и вдъхновение. It's Time („Време е“) е със специалното участие на Питър Ърскин. How Many Times с вибрафониста Майк Майниери и китариста Бил Фризел е мечтателно и хипнотично звуково приключение. A Volta („Завръщането“) е със съвременен бразилски груув в размер 3/4 и е посветена на предчувствието за завръщането на някого или нещо. Making Honey („Да правя мед“) е музикална шега, в която Елиане Елиас се чуди дали и другите като самата нея могат да обхванат любовта с един поглед. Последната пиеса е Too Late („Твърде късно“) и изразява съжалението от края на една връзка.

Ръководителят на издателската компания Candid Records Марк Уекслър коментира: „С всеки запис Елиане доказва, че за нея няма граници и показва своето музикално майсторство в създаването и изпяването на песента. Тя е всеобхватен артист.“ Коментарът на продуцента Джон Бърк гласи: „С този албум Елиане Елиас ни изнася майсторски клас за това какво е да си завършен артист. Имам привилегията вече много години да работя с нея и тя не спира да ме удивлява с брилянтността на своите записи и на таланта си. Тя просто прави всичко на най-високо ниво.“

