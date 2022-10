В Quietude Елиане Елиас за първи път пресъздава атмосферата на оригиналната плажна боса нова

В новия си албум Quietude Елиане Елиас се завръща към интимната и автентична атмосфера на плажната боса нова, популяризирана в деликатната и чувствена естетика на бразилската музикална култура и традиция. Трикратната носителка на „Грами“ е записвала неведнъж боса нова албуми, но в този тя за първи път се опитва да пресъздаде автентичната атмосфера на оригиналната плажна боса нова. И успява! В записите тя включва баса на своя партньор в музиката и живота – легендарният Марк Джонсън. В албума чуваме и акустичните китари на трима значими бразилски музиканти – Маркус Тейхейра (който записва с нея от отличения с „Грами“ Made in Brazil от 2015 г.), Лула Галвао (признат за днешния майстор на бразилската акустична китара) и Оскар Кастро-Невеш, който си отиде от нашия свят преди девет години, но малко преди кончината си записа специални китарни партии за Елиане Елиас. Тя сега ги използва в една от песните в албума.

„Сбъдната мечта е да записвам с толкова много фантастично талантливи артисти.“ – възкликва Елиане Елиас, споделяйки в социалните мрежи видео с дуетния партньор – легендарният Дори Кайми, съавтор с Нелсон Мота на последната песен в албума. Неговият баща Доривал Кайми също присъства тук като автор на две от песните. В репертоара от 11 композиции са и творби на Антонио Карлос Жобим, сред които издаденият в началото на септември пилотен сингъл Só Tinha De Ser Com Você (This Love That I’ve Found).

Записите за Quietude са реализирани през 2019 и 2020 г. в Сао Паоло. В албума Елиане Елиас използва умело своето пиано и гласа си, който е привлекателен и с тембъра, и с певческата си фраза. В нея се отличава вокалният ѝ тон, изпят без насилие и вибрато. Но той също така е прав и пестелив, тъй сякаш е изсвирен от музикален инструмент – перфектно артикулиран в характерна боса нова синкопирана изказност.

В албума е отличителна и разпознаваема 35-годишната опитност на Елиане Елиас. Той представлява фин синтез между боса нова, бразилската самба и американската джаз традиция от ерата на 50-те. Атмосферата на Quietude задава песента Você e Eu („Ти и аз“), написана от Карлос Лира и Винисиус де Мораес през 1960 г., която възпява желанието да бъдеш сам с любимия човек, вместо да скиташ в тълпите и сред многолюдните партита. Финалът ѝ отзвучава с нескритата усмивка на Елиане Елиас при изпяването на думите „ти и аз“. Това бе втората песен, издадена като сингъл през втората половина на септември в подготовката на слушателите за новата продукция.

Quietude дебютира под номер 1 в няколко класации, включително в iTunes и за бестселър на Amazon. „Quietude съперничи на красотата в партньорството и поетичния минимализъм на знаменития Getz/Gilberto от 1964 г.“ – пише за него Wall Street Journal.