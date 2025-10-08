Носителката на „Грами“ Даяна Крол с първи концерт в България

С рекордните осем албума, дебютирали на първо място в класацията на „Билборд“ за джаз, с две награди „Грами“ и десет номинации, както и с десет „Джуно“ Даяна Крол е лидер сред съвременните джаз вокалисти. Интересът към нея е огромен – тя има седем мултиплатинени, три платинени и девет златни абума. Издаден през 1999 г., сингълът When I Look in Your Eyes остава безпрецедентните 52 седмици на първо място в класацията Billboard, печели две награди „Грами“ и става платинена в САЩ и Канада, утвърждавайки Даяна Крол като явление на световната джаз сцена. Тя е една от най-разпознаваемите изпълнители на нашето време, отличаваща се със стил и изящество в почерка. Нейния глас New York Times описва като емоционален и изпълнен с ритмична изтънченост. За първи път в България слушаме Даяна Крол на живо на 30 октомври от 20 ч. в Зала 1 на НДК.

Родена в малко градче в окръг Британска Колумбия, Даяна Крол израства в западната част на Канада и започва да учи пиано, когато е на четири години. На 15-годишна възраст тя вече изпълнява джаз произведения, насърчавана от баща си – пианист със задълбочено познаване и любов към класическите джаз пианисти от 20-те и 30-те години на миналия век като Фетс Уолър и Ърл Хайнс.

Музикалното си образование Даяна Крол продължава със стипендия за най-престижния музикален колеж „Бъркли“. След като прекарва две години в Бостън, тя се мести в Лос Анджелис, където има първата си среща с джаз изпълнители от световна величина – басиста Джон Клейтън, барабаниста Джеф Хамилтън, пианиста и певец Джими Роулс, както и легендарния басист Рей Браун, който става неин музикален ментор.

През 1993 г. базираната в Монреал Justin Time Records издава дебютния албум на Даяна Крол Stepping Out. На следващата година тя подписва договор с GRP Records. Успехите ѝ продължават с последвалите All for You и Love Scenes, но преломният момент в кариерата й идва през 1999 г. с издаването на When I Look in Your Eyes, който остава 52 седмици на върха на Billboard. Албумът е в топ десет на най-продаваните в класацията на Billboard. Следва невероятният Turn Up The Quiet, който печели две награди „Джуно“. В Love Is Here To Stay тя си сътрудничи със своя дългогодишен приятел и колега Тони Бенет. Последния албум на звездата, This Dream Of You e отново изключително високо оценен от критиката, от феновете и от пресата. В музикалната си кариера джаз дивата си е партнирала с много от най-големите имена в джаз, поп и соул музиката, включително Пол Макартни, Барбра Страйсенд и Майкъл Бубле.

Билети за концерта на Даяна Крол се продават в мрежата на Eventim.