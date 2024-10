Концертът „Легенда за Милчо“ осъществява близо 60 години по-късно творчески замисъл на Сашо Михайлов, Емил Георгиев и Милчо Левиев

Първо изпълнение пред публика в София ще има Концерт за комбо и щрайх от Милчо Левиев, което той пише в периода 1965 г. – 1967 г. На 28 октомври в зала „България“ Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ и плеяда от джаз музиканти под диригентството на Константин Добройков ще изпълнят за първи път на живо в оркестров вариант пиесата „Делнична утрин“ по музиката на Милчо Левиев към филма „Понеделник сутрин“, заснет през 1966 г. и забранен чак до 1988 г. Премиерно в столицата ще прозвучат и превърнати в песни негови филмови композиции в довършения от Вики Алмазиду проект на Милчо Левиев „Понеделник сутрин“. В една от частите на концерта ще чуем Рапсодия в синьо от Гершуин със солист Марин Гонев. Събитието се организира от Общински културен институт Дом на културата „Красно село“ с инициативата и медийното партньорство на Jazz FM. Водещ ще бъде програмният директор на радиото Светослав Николов. Между частите ще прозвучат записани от него за проекта „Джаз истории“ думи на Милчо Левиев, акад. Васил Казанджиев и Димитър Симеонов. Концертът е част от Календара на културните събития на Столична община. Билети се продават на касата на зала „България“ и в мрежата на Eventim.

Концертът започва с първото изпълнение на живо на оркестровата версия на „Делнична утрин“. Това произведение Милчо Левиев пише за грамофонната плоча на Софийския естраден оркестър (обединяващ трите състава към Софийския градски народен съвет – Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, Софийския духов оркестър и Оркестър „София“ – наречени общо „Софийски оркестри“). Тя е издадена от „Балкантон“ през 1967 г.

Пиесата Милчо Левиев пише по мотиви от композицията си за филма „Понеделник сутрин“, заснет година по-рано от Христо Писков и Ирина Акташева и веднага забранен чак до 1988 г. Но това не спира автора на музиката да я предложи за запис.

Само година по-късно на третия концерт на неговата формация „Джаз фокус’65“ пиесата е включена в програмата, изпълнена и издадена в плоча на „Балкантон“ вече под оригиналното си заглавие.

Но това изпълнение е в квартет.

През 2015 г. Милчо Левиев свири солово „Понеделник сутрин“ в записания пред публика албум Quiet March.

Художественият ръководител на Софийския естраден оркестър Емил Георгиев е имал намерението да осъществи концертно изпълнение на оркестровата версия, но това така и не се случва. За това съдим по негови скици за бъдещ проект, написани в програмата на Концерт с музиката на Гершуин, който Софийския естраден оркестър изнася през сезона 1967 г. – 1968 г.

На първо място в проектопрограмата на бъдещ концерт Емил Георгиев записва „Бранденбургски фрагменти“, както е озаглавена първата част, но с нея става известен Концертът за комбо и щрайх на Мило Левиев. Заглавието идва от елементите от Бранденбургските концерти на Бах, които той втъкава в своята композиция.

Приятели от студенти при проф. Панчо Владигеров – Милчо Левиев и Васил Казанджиев миг преди прегръдка на Боровец

Създателят на Софийски оркестри към СГНС Сашо Михайлов се обръща към Милчо Левиев с идеята да напише концерт за изява на Софийския естраден оркестър в зала „България“ през 1965 г. Но поръчката идва в последния момент и до датата на премиерата Милчо Левиев успява да напише само първите две части, разказа той в „Джаз истории“ по Jazz FM. По това време авторът е много ангажиран към Естрадния оркестър на Българското радио и телевизия и към киното трябва да се справя с много предизвикателства от творчески и идеологически характер. Точно в същия момент пише друга своя провокативна със своята необичайност и новаторство творба – Концерт за бигбенд и симфоничен оркестър, по поръчка на Ангел Заберски и изпълнена за първи път десетилетия по-късно под диригентството на Александър Владигеров в Русе. Така за концерта през 1965 г. са завършени само първите две части, които са и доста кратки – по малко над 3 мин. На финала диригентът Емил Георгиев обявява: „Незавършената симфония на Милчо Левиев ще завърши“. Плановете това да стане след записите на плочата не се осъществяват и чак сега, 59 години по-късно, ще я чуем в цялост в зала „България“.

И в „Делнична утрин“, и в Концерт за комбо и щрайх солата са изписани. Оригиналните изпълнители са Иван Данов (тромпет) и Димитър Симеонов (саксофон), като в концерта на 28 октомври тромпетист е ученикът на Милчо Левиев Тодор Бакърджиев. В афиша сред другите участници в майсторските му класове в Нов български университет са Велислав Стоянов (работил по подготовката на обучаващите се) и Васил Хаджигрудев.

На концерта на Софийския естраден оркестър с музиката на Гершуин през сезона 1967 г. – 1968 г. Милчо Левиев изпълнява Рапсодия в синьо – негово любимо произведение, в импровизационните моменти на което той винаги прави препратка към своя учител Панчо Владигеров и към джаз стандартите. Сега ще го чуем със солист Марин Гонев.

А внуците на Панчо Владигеров Александър и Константин Владигерови ще свирят в четвъртата част на концерта, на която премиерно в София ще чуем на живо песни от проекта „Понеделник сутрин“. Той е оставен за довършване от Милчо Левиев на съпругата му Вики Алмазиду и на сподвижника му Валери Костов със задачата да превърнат филмовите му композиции в песни, изпети на български език.

Вики Алмазиду кани Златна Костова да напише стихове по музиката, самата тя участва със своя поезия в оформянето на песните, аранжирани от Валери Костов и записани с множество приятели на Милчо. По-рано тази година проектът направи своята премиера в Пловдив, но никога не е изпълняван в София. Сега за първи път на столична сцена ще чуем пет от песните в него: „Понеделник сутрин“ и „Малки тайни“, които носят оригиналните заглавия от филмите, както и „Самота“ от „Горещо пладне“, „Есенно слънце“ от „Един снимачен ден“ и „Жена – Любов“ от „Отклонение“. В тези филмови класики Милчо Левиев, киноман от дете, по безспорен начин заявява ролята на музиката като герой, както я възприема той. Композициите му съпътстват сюжетното развитие и при финалните надписи извеждат емоцията от целия филм в кулминация.

Подготовката за концерта – първа обща репетиция

На концерта „Легенда за Милчо“ за неговото творчество ще говорят и диригентът Константин Добройков и вокалистката Вики Алмазиду.