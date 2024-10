За първи път на живо в цялост в София Концерт за комбо и щрайх от Милчо Левиев. И първо изпълнение в столицата на песни по негова филмова музика

За първи път в цялост на живо предстои да чуем в София Концерт за комбо и щрайх от Милчо Левиев. Произведението той започва да пише през 1965 г. за концерт в зала „България“ по поръчка на Емил Георгиев. Срокът е кратък и до датата на премиерата са готови само първите две части. Третата е написана за грамофонна плоча, която е издадена през 1967 г. В концерта „Легенда за Милчо Левиев“ за първи път на живо в цялост слушаме тази творба на 28 октомври от 19 ч. в зала „България“. Тя е написана за сборен състав от трите оркестъра към Софийския градски народен съвет – Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, Софийския духов оркестър и Оркестър „София“. Първото изпълнение пред публика сега ще осъществят „Софийски солисти“ под диригентството на Константин Добройков с плеяда от джаз музиканти. Концертът се реализира от Общински културен институт „Красно село“, към който съставът работи, с инициативата и партньорството на Jazz FM. Водещ ще е програмният директор на радиото Светослав Николов. Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община за 2024 г. Билетите вече са в продажба на касата в в зала „България“ и в мрежата на Eventim.

„Както всички очакваме от Милчо, това е страхотен микс от всички жанрове. Какво ли няма вътре! Но преднамерено има елементи от Барока. Техниките са изключително интересни.“ – коментира в студиото на Jazz FM Константин Добройков. Той откроява като любопитно, че авторът е изписал солата, а те не са оставени за свободна импровизация от изпълнителя. И именно в това е майсторството на интерпретатора. В оригиналното изпълнение на концерта и на плочата солист е саксофонистът Димитър Симеонов. Същият е случаят с музиката към филма „Понеделник сутрин“. Там тромпетното соло е на Иван Данов, но то също е в цялост изписано. Тъй като филмът е забранен при създаването си през 1966 г., само година по-късно темата от него се появява в плочата на СЕО под заглавието „Делнична утрин“. И преди лентата да излезе на екран през 1988 г., композицията на Милчо Левиев към нея звучи от грамофоните на хиляди любители на музиката под близко, но различно заглавие. С нея ще започне концертът на 28 октомври, а солист ще бъде ученикът на Милчо Левиев в неговите майсторски класове в Нов български университет Тодор Бакърджиев. „Невероятна красота! В Милчо от ранни години си личи всичко, с което става легендарен впоследствие. Невероятна амалгама от звуци и стилове, вдъхновена от Бах и Гершуин, от кого ли не.“ – подчертава Константин Добройков.

С филмова музика ще завърши концертът, третата част на който ще е с „Рапсодия в синьо“ от Гершуин. Това е любимо произведение на Милчо Левиев, в чието изпълнение на живо той непрекъснато влага посвещение към своите учители. Майсторът на импровизацията включва елементи от Рапсодия „Вардар“ на своя учител Панчо Владигеров и джаз стандарти, за да покаже как българската музика и световните образци са на едно ниво като композиционно и изпълнителско постижение. Солист в изпълнението на 28 октомври ще бъде Марин Гонев. „Това произведение е знаково за творчеството на Милчо Левиев. Влиянието върху него е изключително силно още от ранните му години. Той го свири със своя почерк в каденците.“ – посочва Константин Добройков. Тази творба звучи в зала „България“ и в сезона 1967/68 г. на концерт с творби на Гершуин, в които солисти са още Мими Николова, Паша Христова, Мария Мицева, Людмил Георгиев, Павел Герджиков, Лилия Ступел и др.

Още ще научим от разказите на Милчо Левиев, Димитър Симеонов и акад. Васил Казанджиев, записани от Светослав Николов в проекта „Джаз истории“ на Jazz FM.

В четвъртата и последна част на концерта ще чуем за първи път в София превърнати в песни филмови композиции на Милчо Левиев. Стиховете са на вокалистката Вики Алмазиду и на Златна Костова. В изпълненията се включват солисти, сред които са и внуците на Панчо Владигеров Александър и Константин. Аранжиментите са на Валери Костов. Събитието започва с инструментална пиеса по музиката от филма „Понеделник сутрин“, а в третата му част ще прозвучи „Рапсодия в синьо“.

Този концерт отбелязва началото на новия творчески сезон на „Софийски солисти“, който продължава с друго знаково събитие. На 6 ноември отново в зала „България“ оркестърът ще музицира с цигуларя Райнер Хонек – концертмайстор на Виенската филхармония, и пианистката Пламена Мангова. Те ще изпълнят Концерт за пиано, цигулка и струнен оркестър от Феликс Менделсон-Бартолди. Програмата започва с Вариации върху тема от Франк Бридж, оп. 10, от Бенджамин Бритън.