Антони Дончев в навечерието на концерта „Легенда за Милчо“: „Неговите пиеси са като стандарти, веднага разпознаваеми като Милчови“

Започнаха общите репетиции за концерта „Легенда за Милчо“ на 28 октомври в зала „България“. Музикантите се събраха в петък в Общински културен институт Дом на културата „Красно село“, организатор на събитието с инициативата и медийното партньорство на Jazz FM. Концертът е част от Календара на културните събития на Столична община. Творящият към ОКИ „Красно село“ Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ първо работи със саксофонистите Арнау Гарофе, Димитър Льолев, Иво Паунов и Иван Йорданов, с китариста Димитър Благоев и с джаз триото Антони Дончев – пиано, Васил Хаджигрудев – контрабас, Кристиан Желев – барабани. В процеса на подготовка веднага излязоха на преден план мощта на въздействието и деликатността на изказа на Милчо Левиев. Диригентът Константин Добройков работи върху фините детайли, които правят изпълнението ювелирно по замисъла на автора. Предстои да чуем за първи път в София Концерт за кобо и щрайх, написан в периода 1965 г. – 1967 г., както и превърнати в песни филмови композиции на Милчо Левиев за „Горещо пладне“ („Самота“), „Един снимачен ден“ („Есенно слънце“), „Понеделник сутрин“, „Малки тайни“, „Отклонение“ („Жена – Любов“). Текстовете са създадени от вокалистката Вики Алмазиду, съпруга на Милчо Левиев, която ще ги изпълни, и поетесата Златна Костова. В първата част на програмата слушаме пиесата „Делнична утрин“ – композиция, която Милчо Левиев сътворява на основата на музиката си към филма „Понеделник сутрин“ през 1967 г., докато той е забранен година по-рано. В третата част ще бъде изпълнена „Рапсодия в синьо“ от Гершуин със солист Марин Гонев.

Във всички части, без третата, участва джаз трио с Антони Дончев на пианото. Попитах го, свирейки музиката на Милчо Левиев, до какво открива, че се е домогнал авторът. „Той е успял една хармония, която преди него се е използвала в джаз стандартите, така да я пресътвори, че винаги да се усеща Милчовото. Неговите пиеси са като стандарти, веднага разпознаваеми като Милчови.“ – отговори Антони Дончев.

Снимка: Личен архив на Милчо Левиев, предоставен на Jazz FM за проекта „Джаз истории“

Милчо Левиев на майсторския си клас в Нов български университет

Васил Хаджигрудев е ученик на Милчо Левиев от неговите майсторски класове в Нов български университет. На въпроса на какво ни учи той, отговори: „На свобода, на каквото ни учат целият джазов репертоар и всичките джаз майстори. Милчо е един от тях.“

Снимка: Светослав Николов

Кристиан Желев, който в последните години често има контакт с музиката на Милчо Левиев, потвърждава думите на Васил Хаджигрудев: „Милчо Левиев ни дава свобода.“

Снимка: Светослав Николов

В концерта в понеделник участват още тромпетистът Тодор Бакърджиев, внуците на учителя на Милчо Левиев – проф. Панчо Владигеров – Александър Владигеров (тромпет и флюгелхорн) и Константин Владигеров (пиано), тромбонистът Велислав Стоянов.

Снимка: Личен архив на Милчо Левиев, предоставен на Jazz FM за проекта „Джаз истории“

Милчо Левиев с братя Владигерови

