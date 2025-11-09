Концерт-спектакълът „Незабравимите“ на Ралица Ковачева-Бежан в Sofia Live Club: „Ще си тръгнете с много голяма усмивка в очите и с топлина в сърцето“

„Предстои нещо, което ще направи така, че да си тръгнете от този концерт-спектакъл с много голяма усмивка в очите, с топлина в сърцето. Може да звучи романтично, но ще е така. Спектакълът е направен с много любов, от хора, свързани в творчество в житейския път.“ – описа предстоящото представяне на концерт-спектакъла „Незабравимите“ в Sofia Live Club на 9 ноември Ралица Ковачева–Бежан. Минали са 10 години от първия концерт в разширен формат, който тя посвещава на баща си – импресариото Георги Ковачев, заради когото поглежда към старите шлагери, за да ги популяризира в нови времена.

През това десетилетие концепцията се разви от концерт към спектакъл не само с музика, но и с актьорска игра, етюди, хумор, индивидуално присъствие на артисти. Така например сега голямата вокалистка Мими Николова получава актьорска задача. „На репетицията ѝ се извиних, че ѝ давам сложна роля, но ще гледам да я улесня. Тя отговори: „Не, не! Нека да е трудно! Много ми е интересно!“ Партньор на Мими Николова ще бъде актьорът Любомир Бъчваров. Когато Ралица Ковачева-Бежан го кани, веднага прави уточнението, че няма да го ангажира с много репетиции. А той отговаря: „Но защо?! Аз даже бих пял“. „Няма да издавам какво ще се случи между тях.“ – казва с усмивка Ралица Ковачева-Бежан, а ние очакваме с нетърпение да видим как тримата ще съединят своите изкуства – на музиката и на театъра.

С една песен участва актьорът Иван Юруков, който се появява в „Незабравимите“ още когато концертът започва да се трансформира в спектакъл с различни специални гости. След първата си изява в проекта каза: „Много интересно става!“ И започва да си избира нови и нови песни, които да пее, като така се развива цяла музикална линия. Симеон Владов гледа спектакъла в първия му формат, когато още няма специален гост, и изразява желание да участва. Сега не само ще се включи на 9 ноември, но пее и на 6 ноември в представянето в читалището в Разлог от 19 ч. Георги Грозев, Марина Драгомирецкая и Елеонора Лонтова са някои от другите специални участници. Те ще пеят с аранжора Калин Жечев на пианото, който ще изпълнява също така вокали и беквокали. В бенда е контрабасистът Димитър Сираков, който преди време дава идеята от концерта да се направи спектакъл. На ударни свири Стоил Иванов – Стю, на акордеон – Ивелин Иванов. В събитието в неделя в Sofia live Club ще има още един специален участник – Цветомир Радев – изключителен млад кларинетист. „Много се вълнувам, защото празникът ще бъде наистина голям!“ – избликва вълнението на Ралица Ковачева-Бежан.

За най-обичания от българските артисти импресарио Георги Ковачев ще си спомним довечера в „София лайв клуб“ с програма, подготвена от дъщеря му Ралица Ковачева-Бежан - Jazz FM

Баща ѝ е импресариото Георги Ковачев. „Той с много любов към артистите им помагаше да се реализират по възможно най-добрия начин. Беше режисьор на музикално-вариететни програми, много добър акордеонист и е акомпанирал на едни от най-известните оперетни изпълнители, актьори от Сатиричния театър и известни певци. Когато ми даде първата стара градска песен и предложи да ѝ направим суинг аранжимент, се засмях, но с Калин изпълнихме заръката. От тук тръгна идеята. Когато баща ми си отиде, за мен бе абсолютно естествено да направя нещо, което той би харесал и би го зарадвало, нещо свързано с цялата ми природа – колаборация между театър и музика.“ – разказа Ралица Ковачева-Бежан. И ако баща ѝ мечтае тя да стане оперна певица или концертираща пианистка, Ралица Ковачева-Бежан избира актьорското поприще, приета и в Музикалната академия, и в НАТФИЗ, където се записва и учи в класа на проф. Крикор Азарян, доц. Тодор Колев и Николай Поляков.

25 години на сцената празнува пеещата актриса Ралица Ковачева-Бежан: „Амалгамата на разказаната история чрез музиката, Царя на емоцията, за мен е великото нещо“ - Jazz FM

По телефона включваме един от специалните участници – вокалистката Мими Николова, която е с Ралица Ковачева-Бежан в първия български мюзикъл за джаза „Джазът е любов!“, а след това участва и в концерт от „Незабравимите“.

„Джазът е любов!“ възкликва първи български мюзикъл за джаза и ни призовава, силни и смели, да променяме света - Jazz FM

Мигове от подготовката на първия български мюзикъл за джаза: „Джазът е любов!“ - Jazz FM

Свързва ги общият вокален педагог Даниела Станкова, която покани двете вокалистки и в общ концерт от организирания от нейното Училище за певци D Stars фестивал „Един джаз ден“.

София слуша джаз цял „Един джаз ден“ в Борисова градина с вокалисти от D Stars и национални училища по изкуствата - Jazz FM

Светослав Николов, Ралица Ковачева-Бежан, Мими Николова, Гергана Стоянова и Симеон Владов минути преди началото на събитието

„Много благодаря за поканата на Ралица да участвам в този концерт-спектакъл със стойностни песни, които са важни за нас. Публиката ги харесва и очаква с нетърпение. Много хора ме питат за този концерт. Много се радвам! Тези песни не трябва да си отидат, а трябва да продължат да се пеят и слушат. Много са хубави, ще ви харесат!“ – обещава Мими Николова, която ще изпълни с Ралица Ковачева-Бежан „Когато луната изплува“, след това солово „Замълчи, замълчи“ и „Мостчето на влюбените“, а в дует с Любомир Бъчваров – „Приказка“. Мими Николова ще има още едно специално участие в събитието, като ще се включи със своята „Малката креолка“ от песенната „Сюита 50“ на Тодор Колев и група „Домино“.

Мелодикът на българската музика Йосиф Цанков е широко застъпен в програмата. Като реверанс към Аспарух Лешников ще звучи „Не чакай ме“. „Всичко е с чувство за хумор, с елегантни нови аранжименти със запазено автентично звучене. Има и кавъри на песни, които са изпълнявали Леа Иванова, Емил Димитров, Тодор Колев, Ирина Чмихова, Лиана Антонова, Маргрет Николова, Стефан Воронов. Програмата се нарича така, защото изпълняваме песни на изключителни, незабравими артисти.“ – сподели още Ралица Ковачева-Бежан, издала самата тя песенен албум през 2022 г.

Албумът „Ето ме“ на Ралица Ковачева-Бежан е автопортрет на вслушан в себе си човек - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Поезия в музика е дебютният албум – автопортрет „Ето ме“ (2022 г.) на Ралица Ковачева-Бежан - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Вратите на Sofia Live Club отварят в 19 ч., а началото на концерт-спектакъла е в 20 ч. Билети се продават в мрежата на Eventim тук.