25 години на сцената празнува пеещата актриса Ралица Ковачева-Бежан: „Амалгамата на разказаната история чрез музиката, Царя на емоцията, за мен е великото нещо“

Ралица Ковачева-Бежан празнува рожден ден и 25 години на сцената с концерт с кауза на 10 април от 20 ч. в Sofia Live Club. И ако тя четвърт век професионално се занимава с изкуство, музиката е част от живота ѝ от самото му начало. От малка тя е на пианото с баща си – музиканта, директор на Бюро „Естрада“ и организатор на музикални събития Георги Ковачев. „Израснах с репетициите на татко с Милка Янакиева, с оперетните артисти и имената от естрадната сцена, с които той работеше. Пеехме си двамата на пианото на два гласа всеки ден.“ – връща се към спомените за музиката още в най-ранни години в интервю по Jazz FM Ралица Ковачева-Бежан.

За най-обичания от българските артисти импресарио Георги Ковачев ще си спомним довечера в „София лайв клуб“ с програма, подготвена от дъщеря му Ралица Ковачева-Бежан - Jazz FM

Баща ѝ мечтае тя да стане голяма оперна певица или класическа пианистка. Талантливото момиче кандидатства и е прието и в Музикалната академия, и в НАТФИЗ. Избира театралната академия. „Той беше втрещен! В музикантските среди го познаваха, но в актьорските – не. Там всичко си завоювах сама и много му се радвах.“ Единствен от преподавателите ѝ Тодор Колев е работил с баща ѝ. Другите двама нейни учители са проф. Крикор Азарян и Николай Поляков. „Беше различно. Моето любопитство на играещ човек ми отвори коридорите към нещо непознато.“ – споделя Ралица Ковечева-Бежан за амплоато на актриса, допълващо любовта към музиката. Скоро започва да се издържа сама с хонорарите от театрални представления. Баща ѝ ѝ препоръчва да направи жанров репертоар с костюми и да изнася програми в столични заведения. Но тя и със следващия си ход изненадва – отправя се към голямата сцена в Южна Корея, където през 2003 – 2004 г. всеки ден пее в „Мери Лу бенд“ с над 30 брас музиканти. „Това бе голямата закалка.“ – категорична е Ралица Ковачева-Бежан. След това с Мариана Йотова прави групата „К2“, с която записват и нова версия на прочутата градска песен „Сняг се сипе“ от Йосиф Цанков с видео към нея.

Снимка от фотосесията за проекта „Незабравимите“

При Ралица Ковачева-Бежан прави впечатление разбирането й за песента, уважението й към нея като форма. Тя я познава като музика, текст, излъчване, начин на достигане до публиката; при нея е издигната на пиедестал. „Както един артист се обръща към история, към монолог, към роля, всяка една песен, която създавам, е свързана с разказването на една история, и то по възможно най-подходящия начин. Всяка има различна атмосфера, история, послание, вибрация. Музиката е царят на емоцията, тя ни докосва веднага. Амалгамата на разказаната история чрез Царя на емоцията за мен е великото нещо.“

Снимка: Фотографът от Макондо

Снимка за обложката на албума „Ето ме“

На концерта на 10 април тя ще е на сцената отново с Калин Жечев, който развива в аранжименти нейните музикални идеи и свири на пиано. „Ако той не е до мен, музикалните ми пориви няма да видят бял свят.“ – признателна е Ралица Ковачева-Бежан. Димитър Сираков свири на бас, Ивелин Иванов – на акордеон, Стоил Иванов – Стю – на барабани. С този квартет вокалистката записва излезлия миналата година дебютен авторски албум „Ето ме“. На концерта ще го чуем, ще видим и част от заснетия материал за видеото към заглавната песен. Събитието ще е с поредица от специални моменти. „С голямо вълнение искам да споделя, че ще пея с изключителната Мими Николова нейната песен „Когато луната изплува“ с музика на Йосиф Цанков. С такъв трепет и вълнение очаквам момента!“ – възкликва Ралица Ковачева-Бежан.

София слуша джаз цял „Един джаз ден“ в Борисова градина с вокалисти от D Stars и национални училища по изкуствата - Jazz FM

Среща с приятели на „Един джаз ден“ през 2022 г. От ляво надясно: Светослав Николов, Ралица Ковачева-Бежан, Мими Николова, Гергана Стоянова и Симеон Владов минути преди началото на събитието

Тя очаква много изненади сред приятелите, които ще излязат на сцената, но към момента е сигурно участието на Иван Юруков, Николай Станоев, Марина Драгомирецкая, Мариана Йотова, Росен Пенчев, Симеон Владов, Петър Герзилов, Цветомир Иванов, Елеонора Лонтова, Петър Йорданов – Бъни. „Ще е много цветно и интересно, а изненадите изобщо не ги подозирам!“ – радостното очакване е в думите на Ралица Ковачева-Бежан.

С Иван Юруков при създаването на видеото към „Трендафилът мирише“

Концертът ще е ретроспекция, включително с китка от песните, които изпълнява в Южна Корея. Отишла да пее там с рок група, тя открива джаза. „През август по традиция се провежда голям джаз концерт. От Сеул дойде диригент, който ме чу и каза, че ще пея скат и че трябва да представя Fly Me to the Moon. С тази песен на сцената в парка аз се влюбих в джаза. И от там тръгнаха нещата…“ Днес Ралица Ковачева-Бежан е и преподавател. Тя очаква в Sofia Live Club своите студенти, там ще бъде и вокалният ѝ педагог Даниела Станкова.

Албумът „Ето ме“ на Ралица Ковачева-Бежан е автопортрет на вслушан в себе си човек - Jazz FM

Снимка: Фотографът от Макондо

Снимка за корицата на албума „Ето ме“

Станал част от нея, джазът я променя. „Преди да навляза по-музикантски в него, той ми даваше повече свобода. Сега, като започнах да пренастройвам мисленето си на сцена не толкова като актриса, а като музикант, ми дава възможност за игра.“ Затова и всяка нейна песен е образна като спектакъл. „А и джазът е такава необятна любов и надежда!“ – описва любовта си Ралица Ковачева-Бежан.

„Джазът е любов!“ възкликва първи български мюзикъл за джаза и ни призовава, силни и смели, да променяме света - Jazz FM

В първия български мюзикъл за джаза „Джазът е любов!“

Владеенето на певческо и актьорско майсторство обогатява преживяването ѝ на сцената. „Много е интересно как през годините с опита си и самочувствието си на професионална актриса, която изисква по различен начин да присъства на сцена, се отвориха сетивата ми за музикалната сцена, за да запазя този малък кръг на внимание и концентрация и в същото време да вляза в контакт с публиката. Ние, актьорите, по-често имаме четвърта стена, докато в музиката тя липсва. Винаги има обмен на енергия с публиката, но тук той е много по-конкретен. Научих, че е много важно да запазя концентрация, която да влезе в разширеното общуване с музикантите и с публиката. Трябва да си много по-отворен, по-рефлективен и в същото време – много центриран.“ – описва настройката си тя.

Концертът е празничен и с кауза. „Нека моите приятели не ми купуват цветя, а заедно да дарим надежда за Валя. Срещнах я по пътя на мое лечение. Тя е майка на две прекрасни момчета и набираме средства за нейното лечение. Надявам се да бъде емоционална и зареждаща вечер.“ – отправя поглед към предстоящото след броени дни събитие Ралица Ковачева-Бежан. То всъщност е предначертано още през 2009 г. Тогава преподавателят ѝ Тодор Колев прави концерта „100 години Тодор Колев“. „И аз си казах – в момента, в който натрупам малко повече години, ще направя такъв!“ От завършването си насам тя не слиза от малките и големите, столичните, извънстоличните и международните театрални и музикални сцени. „Реших, че искам да споделя този празник.“ – кани ни да се присъединим Ралица Ковачева-Бежан.

По време на работата по проекта „Незабравимите“

Нейния албум „Ето ме“, излязъл през есента на 2022 г. слушаме в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM на 5 април от 19 ч. с повторение на 8 април от 14 ч.