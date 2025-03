Директорът на СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен д-р Албена Неделчева: „Проектно базираното обучение е възможността за младите в дигиталния свят. Музиката е и изкуство, и математика; дава любов, прави сърцето добро“

Ден след поредната среща с творчески личности в инициативата „Джаз на четвъртия етаж“ на СУ „Сава Доброплодни – Шумен и Jazz FM в студиото ни гостува директорът на училището д-р Албена Неделчева. Този път срещнахме младите таланти, изучаващи народно пеене, инструменти и танци с ръководителя на Оркестъра за народна музика на БНР Димитър Христов, със солистите Петьо Костадинов – гайда, Костадин Генчев – кавал, Петър Миланов – тамбура, Христина Белева – гъдулка, и със специалната участничка в турнето на състава в Северна България – Петя Панева. Тя вече се е срещала с талантите от СУ „Сава Доброплодни“.

„Преди две години Петя Панева бе гост на патронния ни празник и заедно с Народния хор изпълниха фолклорни песни. Изключително съм щастлива, че тя още веднъж дойде при децата, за да работят заедно. Тази традиция на срещи с нея се надяваме да продължи.“ – очаква отново в училището Петя Панева директорът д-р Албена Неделчева. Вокалистката е обичана от многобройна публика от участието си в „Гласът на България“ по bTV.

Срещите с артисти в „Джаз на четвъртия етаж“ е един от елементите в активна дейност на училището да обучава в изкуствата млади таланти. Например за музиката – от 1 до 7 клас се предоставя разширена подготовка, а от 8 клас вече има профилирано обучение. „През последните десет години тази паралелка развива много сериозни професионалисти. За изграждането им много допринасят допълнителните формации. Децата трябва още в училище да намерят реализация на това, в което се обучават, и тя да им помогне да продължат нататък.“ – казва директорът на училището.

Там са сформирани Гайдарски оркестър, Класически хор и Народен хор, а от една година има и Китарен оркестър. „Тези формации и възможността за изява на сцената мотивират децата. Те виждат, че това изгражда техния характер и дисциплина, което е важно за успеха. Съвместната ни работа с вас още повече помогна на учениците. Те се срещат с професионалисти в различни направления на музиката. Забелязах през последните две седмици, че след посещението на Васил Петров имаме и други деца, които вече се ориентират към джаз пеенето.“ – вижда още едно измерение на смисъла от тези срещи д-р Албена Неделчева.

Досега в „Джаз на четвъртия етаж“ освен артисти от Оркестъра за народна музика на БНР и Васил Петров, са гостували и Мими Николова, Мирослава Кацарова, Вили Стоянов, Живко Петров, Ангел Демирев, Николай Карагеоргиев, Петър Терзиев, Надя Тончева…

Със своята завладяваща интерпретация на Angel Eyes Йоанна Янева получи от Васил Петров покана да участва в неговия концерт на 30 април със Симфониета Шумен за Международния ден на джаза. В новия епизод на училищната рубрика „Код: Сава“ по Телевизия Шумен с джаз версия на поп песен слушаме изящно изпълнение на Ния Пеева. И двете са от музикална паралелка в училището.

Концертната дейност на формациите при СУ „Сава Доброплодни“ отваря пътища напред в живота с изкуството. Залите се препълват от съученици, родители, роднини и приятели на младите таланти. Това създава общност. Училището създава и национална общност чрез конкурса „Децата на България пеят, танцуват, рисуват.“ „Той започна като регионален, за да представим своите паралелки и да се срещнем с деца, които искат да се занимават с музика и изобразително изкуство. Впоследствие конкурсът се разрасна и вече десет години има устойчивост като национален. Чрез него се откриват млади таланти и им се дава възможност да се развиват като гъвкави творчески личности.“ – посочва д-р Албена Неделчева. Членове на професионалното жури през годините са били артисти като Теди Кацарова, Ваня Костова, Мирослава Кацарова, Славил Димитров… Тази година конкурсът ще се проведе от 31 май до 2 юни. В музикалния раздел има три категории – класика, фолклор и поп и джаз.

Интегрираният подход присъства във всеки аспект на обучението в СУ „Сава Доброплодни“. „За да има качествено развитие и успех, трябва да се търси най-високото ниво. Стремежът към големи постижения води до добър резултат. През годините преминахме към интегриран подход на обучение, защото считахме, че само часове по музика, изобразително изкуство или хореография не са достатъчни. Решихме да въведем математика, STEM обучение, информационни технологии, информатика, природни науки. По тях имаме състезатели на световно ниво, а учат в хореографска паралелка, например. Д-р Ангел Ангелов ме подкрепи изключително много. С навлизането на дигитализацията въведохме STEM обучението и в музиката и изобразителното изкуство.“ – разказа д-р Албена Неделчева и даде за пример работата на аниматор, който първо на ръка трябва да създаде образи, а после с компютър да ги задвижи. „Смятам, че трябва да има интегриран подход в обучението на днешните ученици. Това е изключително интересно и важно. Проектно базираното обучение е възможността за днешните млади в дигиталния свят. А музиката е и изкуство, и математика, дава любов, прави сърцето добро.“

Симеон Божилов на Мартенски музикални дни през 2025 г., представен от Михаил Йосифов

На финала на интервюто слушаме възпитаника на СУ „Сава Доброплодни“ Симеон Божилов като пианист на Бигбенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ от Банско джаз фестивал миналото лято. Съставът тогава представи инструментални изпълнения и акомпанира на Камелия Тородова и Васил Петров, а концертът бе със специалното участие на Елия Тодорова като награда от сцена „Млади таланти“ предходната година. „Симеон Божилов е гордост за нашето училище! Разви се при нас, а сега се доусъвършенства в Консерваторията.“ – щастлива е постиженията му директорът на училището. Младият пианист се включи и в първото издание на фестивала „Деца на джаза“, организиран от Общински младежки дом – Шумен в партньорство с Jazz FM.