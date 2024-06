„Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ на национален ученически конкурс в СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен

Ученици от цялата страна получават възможност да изявят таланта си в танцовото, певческото и изобразителното изкуство в деветото издание на Националния конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ в Шумен на 1 и 2 юни. Организатор е СУ „Сава Доброплодни“, което е с профил изкуства. Конкурсът възниква преди 15 години като местен с идеята училището да популяризира в града и региона постиженията на своите млади дарования. „Но след като много институции проявиха интерес, започнахме да го разширяваме, докато стигна до национално ниво. Той сега се развива много добре.“ – разказа в интервю по Jazz FM директорът д-р Албена Иванова-Неделчева. Конкурсът се състои от три основни раздела – надиграване, изобразително изкуство и музика (класическа, народна и популярна в индивидуални изпълнения и вокални формации). Той е максимално достъпен с ниски такси, от които са освободени всички в неравностойно положение по какъвто и да е признак. „Смисълът на конкурса е децата да покажат как са развили своя талант, да изпитат удоволствието да се изявят на сцена пред публика и да бъдат оценени от професионално жури, докато преподавателите обменят добри практики.” – каза пред Jazz FM учителката Емилия Божилова, която има водеща роля в цялостната организация. Изпълненията на младите таланти оценяват големи имена в изкуството като Ваня Костова, Маргарита Хранова, Теди Кацарова, проф. Ростислав Йовчев, Славил Димитров, народната певица Цветелина, преподаватели от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, проф. д-р Димитър Балкански от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Церемонията по откриването на конкурса се провежда в двора на училището. „И наистина е една приказка, в която има много смях и радост. Така децата преодоляват напрежението от предстоящото състезание. Има слънце, топлина, музика и професионализъм.“ – посочва директорът д-р Албена Иванова-Неделчева. С изработен от Дилян Абаджиев ключ журито символично отключва таланта на децата и доброто в тях. Прозвучава сигналът на конкурса, композиран от възпитаник на музикална паралелка в училището и изпълнен от ученици. Състезателите в народната музика – пеене и инструменти – остават в СУ „Сава Доброплодни“, изпълнителите на поп песни се представят в Актовата зала на Езиковата гимназия, надиграването е в обновения Младежки дом, художниците от СУ „Сава Доброплодни“ оформят с украса всички пространства, а участниците в раздела за класическа музика свирят в къща музей „Панчо Владигеров“, отдавайки своята почит към големия ни музикант. „Панчо Владигеров е от Шумен, също и Веселин Стоянов. Тук е сформиран първият оркестър, за първи път са се случили множество значими неща в изкуството. Всичко това ни дава основание да направим този национален конкурс именно в Шумен.“ – подчертава Емилия Божилова. Така децата се потапят в творческата атмосфера на град с дългогодишни традиции в изкуството. „Искаме конкурсът да върви като състезателен принцип, но всички да се чувстват уютно и спокойно.“ – посочва важна предпоставка за най-добро представяне Емилия Божилова.

В края на втория ден идва време за награди. Присъжда се специална награда „Откритие“ с плакет и грамота. Във всички направления Община Шумен дава Награда на кмета, равносилна на Гран при – парична и плакет. Класираните на първо, второ и трето място получават грамоти с плакет за ансамблите и с медал за индивидуалните изпълнители. Празничното настроение се допълва от специални награди – питка, а също и торта с логото на училището. „Този конкурс дава възможност да се открият млади таланти. Много е хубаво да се мечтае за успеха, но той всъщност е много работа. Тук децата се представят, след като са се трудили цяла година. Когато има професионално жури, което да види и ги чуе, може един талант да бъде открит в самото начало и да му се даде възможност за развитие.“ – казва за стратегическия замисъл на конкурса д-р Албена Иванова-Неделчева.

Националният конкурс „Децата на България пеят, танцуват и рисуват“ дава повод за изява на творческото начало у децата. В училището, което го организира, изкуството е част от ежедневието – много повече от усвояване на знания, но и одухотворяване и вдъхновение. „Този конкурс дава възможност на младите таланти да творят и да бъдат мотивирани да създават изкуство. Нашите ученици са домакини, в центъра на събитията. Това се отразява на духа им и на стремежа им към творчество. Конкурсът им влияе изключително положително. Те участват в надпреварата и се доказват пред другите, но и се чувстват като домакини – помагат в цялостното провеждане. С участието си в такива конкурси и фестивали те променят своя мироглед към изкуството. Важно е да го ценят. И точно това е начинът да накараме децата да видят, че в изкуството има смисъл. Музиката дава възможност душата и сърцето да заработят и постепенно идва и успехът. Те първо имат възможност да получат, после да инвестират и така се получава крайният продукт.“ – очертава пътя към успеха директорът на СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен.

Тук това се случва в подкрепяща среда, в обстановка, в която има всички предпоставки за творчество – класна стая на открито, арт пространство, звукозаписно студио, формации с активна творческа дейност – вокални и танцови в поп, джаз и фолклорната музика, художествена школа. „В училище учениците трябва да се чувстват у дома си, да имат удобства да творят и да обичат мястото, на което го правят.“ – убедена е д-р Албена Иванова-Неделчева. Затова тя оформя цял етаж за творчество, където те могат да осмислят с изкуство свободното си време. „Тук те са свободни да творят, без да усетят как се развиват. Няма нищо по-добро от това децата да идват с желание в училище, да се радват, че са тук и да творят. Те стоят в училище по 12 часа!“ – вижда резултатите тя.

Част от заниманията с изкуство в свободното време са срещите с артисти от различни сфери, част от които са в съвместната инициатива с Jazz FM „Джаз на четвъртия етаж“. „Изключително наситена е изминалата учебна година с много ползотворни срещи с творци. Общата ни подкрепа оказва благотворно влияние и учениците жадуват за тези срещи, те ги очакват с нетърпение. Смятам, че младите хора трябва да се срещат с творци от различни сфери, с хора, които се занимават с наука.“ – разказва д-р Албена Иванова-Неделчева за постоянното разширяване на хоризонтите пред младите хора с примера и вдъхновението на големите личности.

Тази отворен подход към образователния процес го обогатява. Работата по международни проекти дава възможност за обмен на иновативни практики. Само няколко дни след нашия разговор училището посреща гости от Португалия. СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен изпраща наситена с концерти и изложби година. Директорът д-р Албена Иванова-Неделчева е възхитена от ентусиазма на учениците, превърнали Концерта на зрелостниците в спектакъл с изпълнения на пиано, естрадно пеене, фолклор, изложба. Заложбите в изкуството в това училище успешно се съчетават с профилите в областта на информационните технологии, каквато дългосрочна цел екипът си е поставил.

Д-р Албена Иванова-Неделчева се чувства горда със своите възпитаници – поели по своя път знаещи и можещи. Щастлива е, че в училището те са добили солидна основа и са се формирали като личности. И навярно ще ѝ липсват? „Със сигурност ще ми липсват. Но аз съм щастлива, че те са вдъхновени деца, усвоили формулата на успеха, и ще намерят своето място. Успяваме да ги възпитаваме в свободен дух. Чувствам се спокойна, щастлива, че те поемат в ръцете си своето развитие.“ Възпитаниците са привързани към училището и, постигнали много тук, искат да допринасят, давайки предложения за развитието му. Резултатите се виждат при неотдавнашното им посещение в Европейския парламент в Страсбург. „Децата, които излизат на сцена и са така одухотворени, бяха в собствени води в пленарната зала – бяха свободни да задават въпроси и да искат по-добро бъдеще. Пожелавам им да успеят и да обичат!“ – завършва разговора ни с директора на СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен д-р Албена Иванова-Неделчева.

