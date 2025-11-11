„Песен, която отдавна исках да запиша“: с The Shadow of Your Smile Стейси Кент анонсира предстоящия си албум A Time To Love

„Песен, която отдавна исках да запиша.“ – така описва пилотния сингъл The Shadow of Your Smile към новия си албум Стейси Кент. A Time to Love ще излезе на 3 април и ще е първият албум на вокалистката, който ще чуем в звук Dolby Atmos.

По новия си проект номинираната за „Грами“ Стейси Кент отново работи със съпруга си Джим Томлинсън – композитор, аранжор и саксофонист, и пианиста Арт Хирахара. Така тя поставя отново на първо място естетиката си за оказващия силно въздействие минимализъм в музиката.

Стейси Кент в интервю на Таня Иванова по Jazz FM през 2019 г.: „Не искаме да изпълваме музиката си с твърде много ноти, защото искаме да осигурим пространство за сърцето, ума и тялото на хората.“ - Jazz FM

Снимка: Jean Baptiste Lacroix/WireImage

Стейси Кент през 2004 г. на MIDEM в Кан

И чрез новия си сингъл Стейси Кент продължава да впечатлява със своя осмислен подход към песента. Джаз баладата The Shadow of Your Smile тя насища със соул усещане в различна от обичайната интерпретация.

Стейси Кент е едно от водещите лица в съвременния вокален джаз. Преди две години тя стана носител на наградата „Ела Фицджералд“ на Джаз фестивала в Монреал. Албумите ѝ се продават в тиражи, които ги правят платинени и златни, а стриймовете ѝ в Spotify са над половин милиард.

2017 г.: Истории, разказани с музика, в красивите песни на Стейси Кент и носителя на Нобелова награда за литература – Казуо Ишигуро - Jazz FM

2020 г.: Казуо Ишигуро с нов роман през март. Продължава сътрудничеството му с певицата Стейси Кент - Jazz FM

Сред забележителните ѝ сътрудничества е това с писателя писателя Казуио Ишигуро, а сред партньорите ѝ в нейната любима бразилска музика – Маркос Вале, Роберто Менешкал и Данило Кайми. Тя записва и с известния френски струнен квартет Quatuor Ébène.

2021 г.: Стейси Кент прави кавър на Lovely Day, посветен на събирането на хората в усмивка - Jazz FM

2021 г.: Лечебната сила на изкуството, споделена чрез новия албум на Стейси Кент Songs from Other Places - Jazz FM

Предходният албум на Стейси Кент бе Summer Me, Winter Me – колекция от песни, избрани от нейните почитатели. Той се роди от желанието ѝ през пандемията да бъде още по-близко до своята публика и да ѝ дава спокойствие в напрегнати времена. Стейси Кент записва и пее на живо с различни състави, включително и симфоничен оркестър.

2023 г.: По всяко време и завинаги – любовта, която устоява, в албума Summer Me, Winter Me на Стейси Кент - Jazz FM

Незабравим за българските почитатели на вокалистката ще остане и концертът ѝ в Пловдив през 2019 г. с Опера Пловдив в съвместен проект с Plovdiv Jazz Fest.

Снимка: Александър Богдан Томпсън за Опера Пловдив

Дата на издаване: 5 ноември 2025 г. от naïve