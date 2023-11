По всяко време и завинаги – любовта, която устоява, в албума Summer Me, Winter Me на Стейси Кент

С песни в по-светли тонове и такива с по-меланхолични усещания разкрива своята емоционална природа Стейси Кент в новия си албум Summer Me, Winter Me. Тези две противоположности се събират в обаятелна музика, която ни превежда през романтично преживяване ту със силно вълнение, ту с по-голяма съзерцателност. Албумът се спира на множеството аспекти на песенния репертоар – джаз стандарти, поп шлагери, бразилска музика, оригинални произведения, написани от съпруга ѝ Джим Томлинсън. Заглавието дава творба на Мишел Льогран и Алън и Мерилин Бъргман, която се отнася към любовта във всички сезони – любов по всяко време и завинаги. Това е любовта на Стейси Кент към песента и към публиката, осъществена с нейния творчески партньор и спътник в живота Джим Томлинсън.

Репертоара Стейси Кент подбира спрямо реакциите на публиката. Когато пее на живо, често ѝ задават въпроса дадена песен от кой албум е. Така Summer Me, Winter Me събира много харесвани от слушателите в нейна интерпретация творби, които до момента не са били записвани. Спрямо езика, на който е изпяла Ne me quitte pas (If You Go Away) – френски или английски, пък винаги ѝ се отправя въпросът защо не я е изпълнила на другия. Затова тази класика тук присъства в две версии, от които английската е по-мечтателна, а френската – по-драматична. За замисъла Стейси Кент казва: „Това не е точно албум с песни по желание, но е в отговор на тази близка и емоционална връзка с аудиторията. Записах представителна селекция на вашите музикални желания. Надявам се да ви хареса и очаквам момента, когато на следващия ми концерт на обичайния въпрос „В кой албум е тази песен?“ да мога да ви отговоря „В този.“

В доминирания от евъргрийни Summer Me, Winter Me три са оригиналните произведения. Двете нови песни са написани от Джим Томлинсън в съавторство с Клиф Голдмахер, а трета – Postcard Lovers, е преработка на по-ранно негово произведение с текст на носителя на Нобелова награда за литература Казуо Ишигуро. Стейси Кент пее на три езика – английски, френски и португалски, с пиетет към всяка дума и всеки тон. Сред песните са шедьоври на Алън и Мерилин Бъргман, Роджърс и Хамърстайн, Мишел Льогран, Жак Брел, Антонио Карлос Жобим. Освен, че е композитор и автор на всички аранжименти, Джим Томлинсън свири на множество инструменти – тенор саксофон, флейти, кларинет, перкусии и кийборди. Албумът е записан с три различни класически джаз триа, като в една от песните има и щрайх квартет.

Дата на издаване: 10 ноември 2023 г. от Naïve

Албума Summer Me, Winter Me на Стейси Кент слушаме в предаването на Jazz FM за вокален джаз Singin’ & Swingin’ на 26 ноември от 11 ч. и на 29 ноември от 21 ч.