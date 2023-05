В Златната ера на суинга ще се пренесем с второто издание на „Пролетен приказен бал“, на който в интервю по Jazz FM ни канят Васил Къркеланов и Михаил Йосифов

В Златната ера на суинга ще ни отведе второто издание на „Пролетен приказен бал“ на 23 май от 20 ч. в Централен военен клуб. Продуцент е Васил Къркеланов чрез Art Live, музикален директор – Михайл Йосифов – бендлидер и тромпет, Jazz FM е медиен партньор. Въздействието на първото издание миналата година още не е отшумяло в думите на Михаил Йосифов: „Много красива случка, дойдоха много красиви хора. Дори оркестърът ни е красив, както се казва във филма „Кабаре“.“ „Усещането бе, че искаме пак.“ – отвежда ни към продължението Васил Къркеланов. „Цялата зала скандираше „Още! Още!“ и до момента ни е мерак да се върнем към случилото се по още по-приказен начин.“

Билетите за събитието миналата година свършиха доста време преди концерта. Това показва, че имаме нужда да слушаме забавна музика, да танцуваме, да празнуваме. Да се потопим в своя въображаем свят, както описва атмосферата Михаил Йосифов. Това е животът на доброто настроение, на танците и на усмивките, живот без грижи. „Различно е нашето събитие. Така и го замислихме с Мишо преди няколко години – не е обикновен джаз концерт, нито пък е специализирано танцувално събитие. Това е много приятно музикално романтично бягство от реалността.“ – дава определение Васил Къркеланов. Хубавото на този имагинерен свят е, че доброто настроение от него остава в нас. Приказното става съвсем реално. И след като излезем от залата, танците продължават в живота.

Специален участник тази година ще е Орлин Павлов, отново ще чуем основните вокалисти Велека Цанкова и Джорджия Павлова, а водещият Даниел Цочев ще се представи и в музикално амплоа. В ритъм секцията на бенда отново ще са Ангел Заберски – пиано, Борис Таслев – контрабас, Атанас Попов – барабани. С тях ще свирят млади музиканти от най-новото попълнение на джаза, възпитаници на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Тромпетистът Алекс Витков е член на оркестъра на Софийска опера и балет, тромбонистът Георги Ангелов работи в Музикалния театър и е ученик на солиста от миналата година Велислав Стоянов, тримата саксофонисти са Иван Йорданов, Александрос Красидис, Гален Николов, все още студент, част от „Джуниър бенд“ от Велико Търново. „Те припознават джаза като своя живот, станаха част от професионалния елит.“ – казва за младежите Михаил Йосифов.

С Велека Цанкова и Александрос Красидис той ще е в образователното събитие на „Новините в джаза“ утре (16 май) сутринта в Националното музикално училище „Любомир Пипков“, а с Георги Ангелов – на репетицията следобед за концерта на 27 май на Бигбенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. С Михаил Йосифов утре ще се срещнем още веднъж – на концерта „Джаз х 3“ с Ангел Заберски и Борис Таслев в „Арт клуб“.

Към „Пролетен приказен бал“ ни отведоха „Приказки за джаза“ и преди това шоуто по време на пандемия „Ваксина“. „Много красива музика чухме, много интересни истории се разказаха, засегнахме много стилове. Целия диапазон на интереса на джаз музикантите го употребихме по най-приказен начин.“ – оценява направеното Михаил Йосифов. „Приказки за джаза“ бяха заснети и са достъпни за гледане в 4К качество на обновената платформа ArtLive, извън София гостуваха в Пловдив, Бургас, Варна, Плевен. „Навсякъде те бяха приети доста възторжено. По много приятен начин Мишо разказва забавни истории. „Приказки за джаза“ дават посока, светлина към епохата – как са се родили и развили нещата. На хората много им харесва, много съм щастлив, че тази формула проработи.“ – върна се към образователните и развлекателни събития Васил Къркеланов. С музикални илюстрации узнахме как велики личности са предизвикали големи събития в световното изкуство. „Тези личности винаги са ме впечатлявали. Много ми харесва, че са сериозни и мъдри хора, променили хода на световната музика, в които винаги има чувство за хумор и самоирония.“ – разкрива тяхната същност в „Приказки за джаза“ Михаил Йосифов. Той направи паралел с България, посочвайки стила на работа на Вили Казасян. Когато сме добри в това, което правим, то се превръща в лекота в музицирането, в общуването, в живеенето.

На „Пролетен приказен бал“ публиката вихрено танцува със звездите на Lindy Hop. Час преди концерта професионалистите ще са на разположение на желаещите да танцуват, за да ги подготвят. Дрескодът е „Великият Гетсби“, а за най-добре представилите се ще има награди – от почивка на море до груминг комплект за мъже. В залата ще са обособени няколко зони според предпочитанията на публиката.

Васил Къркеланов и Михаил Йосифов се сближават по време на турнетата на Хилда Казасян с филмова музика. Преди няколко години от разговорите им възниква мечтата за този бал, но заради пандемията тя остава на заден план. Тогава пък се появяват „Ваксина“ и „Приказки за джаза“. Двамата сега са заедно и в Romaneno Project. Свързва ги любовта към джаза, към желанието с музика и танц да създадат красив свят, към който да приобщават нови хора и да покажат, че животът е празник.

Затова само след няколко дни отново ще танцуваме във второ издание на „Пролетен приказен бал“ върху шедьоври на суинг музиката, към които са добавени авторски творби в същата стилистика.

Подробности: на Фейсбук страницата на събитието и на Fairyball.eu.