Седем концерта в трите дни на Международен фестивал Autumn Jazz Fest – Плевен: слушаме Васил Петров, Петър Салчев, Армел Дюпа и Георги Корназов квартет, Славена Даскалова с Петър Петров, Ангел Заберски трио, Христо Йоцов бигбенд, RomaNeno Project

Седем концерта в три дни ще ни предложи новото издание на Международния джаз фестивал Autumn Jazz Days – Плевен. На негова сцена след фестивалното лято се събират най-актуалните проекти от годината и се поставят като акценти специални събития и участия на свързани с града артисти. Фестивалът се организира от Община Плевен, а входът е свободен. Да слушаме музика се събираме в зеления двор на Регионалния исторически музей. „Тази атмосфера отличава нашия фестивал от останалите – не се провежда в класическа среда на летен театър, в концертна зала или на открито, където публиката се движи свободно. При нас се усеща изисканост, стил и класа, което привлича както много публика, така и самите музиканти. Условията за концертите са прекрасни!“ – обрисува в интервю по Jazz FM обстановката, в която се провежда фестивалът, Стефка Григорова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Плевен.

Поради обявения за днес ден на траур откриването на фестивала се отлага за утре, 9 септември! Първият концерт от програмата за днес ще бъде в понеделник, на 11 септември, а вторият – утре от 19 ч.

Васил Петров открива Autumn Jazz Fest със своите песни за любовта, които ще представи заедно с Йордан Тоновски, Христо Минчев и Кристиан Желев. Певецът е добре познат в Плевен. Преди две години общината му предостави Арт центъра, за да изложи там свои творби. В продължението на вечерта ще чуем проект, обединяващ България и Гърция – Life Lines на Петър Салчев с Костас Магинас, Росен Захариев – Роко и Адам Сиагас.

В събота слушаме квартета на Армел Дюпа и Георги Корназов с Васил Хаджигрудев и Атанас Попов. Вечерта ще завърши с изпълнения на родената в Плевен Славена Даскалова, която ще представи Pop & Rock Meets Jazz с Петър Петров. Изпълненията двамата ще поднесат със Стю Иванов, Димитър Льолев, Венцислав Благоев и Димитър Стоев.

В неделя ни очакват три концерта – на Ангел Заберски трио, на съставен от Христо Йоцов бигбенд и на RomaNeno Project. Първо Ангел Заберски ще изпълни със Стоян Янкулов – Стунджи и Борис Таслев своите джаз аранжименти на популярни творби от класическата музика. След това Христо Йоцов ще поднесе написани от него през годините творби за голям оркестър със специално сформиран бигбенд. На финала ще чуем новата програма на RomaNeno Project с Нено Илиев, Ангел Дюлгеров, Михаил Йосифов, Велислав Стоянов, Васил Спасов, Борис Таслев и Атанас Попов.

Autumn Jazz Fest в Плевен е част от много богатия културен календар на общината, който насърчава културното и икономическото развитие на града. Непосредствено след него ще се проведе единственият в страната Фестивал на духовите оркестри „От бай Дико до „Тико, тико“. В периода от 14 до 16 септември ще слушаме девет концерта на състави от цялата страна, а откриването ще е с дефиле от централния площад до сцената в двора на музея. Включват се бигбендовете на Стара Загора, Пловдив, Велико Търново, а финалът ще бъде ознаменуван от изпълнения на Плевенския бигбенд. Сред останалите участници са Духовата музика на Видин, Духова музика „Заедно“ от Троян и др.

В последните години Плевен си създаде име на град на културния подем. Както съобщи в интервюто Стефка Григорова, общината е първенец по финансиране на културата – с дял от 7,4 % от сборния бюджет. „По тази причина имаме възможност да развиваме активна дейност за радост на нашите съграждани. Плевенска филхармония и Драматичен театър „Иван Радоев“ са държавни културни институти, но общината подпомага тяхната дейност и изцяло издържа Северняшкия ансамбъл, Общински хор „Гена Димитрова“, бигбенда, три арт центъра, музеи и галерии. С изключителна радост споделям това с вашите слушатели.“ – каза Стефка Григорова.

Това е и причината Христо Йоцов да определи в интервю по Jazz FM Плевен като средище на бурни културни музикални събития. През последните години цялата страна неведнъж обиколиха проектите на Хилда Казасян с Плевенска филхармония и с негови аранжименти „Да послушаме кино“ и „Светът на киното в музика“. Филхармонията неведнъж изпълнява негови симфонични творби, включително премиерно и с автора като солист. „Плевен вече е много значимо място на джазовата карта в България.“ – обобщи впечатленията си Христо Йоцов. Той изрази благодарността си, че общината прави възможна реализацията на толкова голям проект, представяйки на сцената на Autumn Jazz Fest гостуващ бигбенд.

В концерта ще чуем негови пиеси за бигбенд, писани през годините. Най-ранната е от 1983 г., когато Христо Йоцов е член на квартета на Симеон Щерев – „Ringi-Ringi“, а най-новата е от първата карантина при пандемията – „Brush It“. Тя се появява в момента на отлагане на концерта за 60-ата му годишнина с Бигбенда на БНР с диригент Антони Дончев. Именно препятствията от пандемията водят Христо Йоцов към създаването на този бигбенд, който тогава свири във Варна и сега ще слушаме в Плевен. Поради ангажимент на Антони Дончев диригент и пианист ще бъде Ангел Заберски, в тромпетната група са Михаил Йосифов, Мартин Ташев, Тодор Бакърджиев и Георги Стойков, в тромбонната – Велислав Стоянов, Иван Мелин, Божидар Василев и Димитър Стоев (бас), саксофонната е водена от Димитър Льолев, а другият алтист е младият музикант Иван Димитров, тенори са Арнау Гарофе и Денис Попстоев, а баритон – Венелин Георгиев. На баса е Борис Таслев. Христо Йоцов ще свири на барабани, а когато е на вибрафона, пред комплекта ще сяда неговият бивш студент Цоньо Цветков, който и през цялото време ще свири на перкусии. Още един млад музикант, току-що завършил Консерваторията, е в оркестъра – китаристът Краси Зафиров. Съставът се допълва от двама корнисти от Плевенска филхармония. „Имаме приемственост в поколенията и диапазон в опита и във възрастта на членовете на състава." – отбеляза Христо Йоцов.

