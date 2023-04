Проектът RomaNeno с нов албум – „Завръщане“, и концертна премиера тази вечер в „Топлоцентрала“

Новият албум на проекта RomaNeno „Завръщане“ бе представен по Jazz FM Radio в предаването All-Time Jazz Masters снощи в навечерието на концертната премиера тази вечер в „Топлоцентрала“. Според тромпетиста Михаил Йосифов, аранжирал музиката, новият вариант на RomaNeno представя вокалиста и акордеонист Нено Илиев в нова светлина. „Нено Илиев е въздействащ музикант и това го поставя до Сезария Евора на световната етно сцена.“ – коментира Михаил Йосифов.

Репертоарът на формацията е почти напълно нов, състои се от авторски песни и кавъри. „Съвременният звук на новия проект на RomaNeno би могъл да бъде конкурентен на европейската и световната етно сцена.“ – добавя Нено Илиев. В една от песните той пее: „Красива циганка ходи по света и пита хората къде е нашата земя“. Отговорът в края на песента звучи така: „Там, където има хубава музика и хубави песни, там са нашите братя роми“.

В състава на формацията са Нено Илиев – акордеон и вокал, Калина Андреева – беквокал, Мишо Йосифов – тромпет и аранжименти, Вили Стоянов – тромбон, Георги Ангелов – тромбон, Васил Спасов – пиано, Ангел Демирев – китара, Борис Таслев – акустичен бас, Димитър Семов – ударни инструменти, и Атанас Попов – перкусии. Продуценти са Artlive.bg и Васил Къркеланов. Записът е направен в JENG Studio.

Новият проект RomaNeno „Завръщане“ ще бъде представен тази вечер, 21 април, от 20 ч. в „Топлоцентрала“. Jazz FM е медиен партньор.