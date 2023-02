Крепителните връзки с живота са в песните от албума Life Lines на Петър Салчев

Атмосферен албум, Life Lines на Петър Салчев поставя слушателя в центъра на живота, откъдето той може да бъде наблюдаван във всичките му измерения и открит в многообразието на връзки. Към това ни предразполага звуковата концепция – вокали и акустични инструменти са поставени в електронна среда, електронно модулиран е и гласът, който с поетичен разказ за осъзнатото и осмисленото ни отвежда в почувстваното и общочовешкото, към безкрайността на мига.

Албум за нещата от живота, изведени във величието на момента. „Запечатани мигове, рефлексии по пътя към себе си, извървян от артиста във важен, интересен и пълен със споделяне етап от живота му, са мултиплицирани във фини метафорични текстови послания, изпълнени с радост, болка, любов и човечност.“ – казва за замисъла авторът в представянето на албума.

В Life Lines конкретни факти са изведени в сферата на абстрактното, за да може върху тях слушателят да насложи своите и да добие друг поглед върху тях. „Това са случки от последното десетилетие от живота ми. Животът е най-големият мотив и най-големият двигател за изкуството.“ – коментира Петър Салчев по Jazz FM.

Life Lines той сътворява основно с композитора, китарист и оформител на електронния звук на албума с луупове и семпли Костас Магинас. През последните години Петър Салчев работи активно с него, често е в Гърция, където пее и преподава. „Колкото повече пътувам на юг, толкова повече разбирам, че българският и гръцкият народ имаме обща душевност. За мен се превърна в мисия да разбера защо въобще съществува тази граница.“ – обяснява Петър Салчев. И албумът е с музика отвъд понятието за граници. Вокалистът определя Магинас като световен музикант и посочва, че това се вижда от преплетените в албума идеи.

Петър Салчев създава Life Lines с вдъхновението на Петя Иванова, чийто глас чуваме в две от песните. Музикалният състав е основно от гръцки музиканти, които свирят на контрабас, тромпет, тенор и баритон саксофон, тромбон. В инструменталната група има само едно българско име – на Мария Христова, която изпълнява партиите на виолончелото.

Структурата на песните илюстрира идеята за нишка, която е в центъра на албума. Често лаконичният текст е разположен върху музикална линия, която след думите се развива в инструментална вариация, Song of Mayli е импресия с поезия в съпровода на китара, закриващата Last е изпята без думи. Единственото заглавие, което има традиционната песенна структура е M Song. Тази песен Петър Салчев посвещава на трите най-любими „м“ в живота си – своя син Марк, племенника си Митко, майката. По време на пандемията той поднася на детето си тази песен като подарък и сега я включва в албума.

Концертният живот на Life Lines започва в Солун на 1 март в Duende, българската му премиера ще е в Пловдив на 2 март в Bee Bop Café от 21:30 ч., а следващото представяне ще е в Бургас на 3 март в „Модерен театър“ отново от 21:30 ч. С Петър Салчев на сцената ще са Костас Магинас, Адам Сиагас – пиано и електронни ефекти, Росен Захариев – тромпет, флюгелхорн, перкусии. Наесен албума ще чуе и публиката на Autumn Jazz Days в Плевен. Концертът ще е на 8 септември на откритата сцена в двора на Историческия музей.

Албумът Life Lines на Петър Салчев е реализиран с подкрепата на Национален фонд „Култура“, а концертното му представяне е подпомогнато от Министерството на културата.