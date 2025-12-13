„Риголето“ на Държавна опера – Стара Загора открива Новогодишния музикален фестивал на НДК. Диригентът Хосе Кура: „Любовта е безусловна, тя е всичко“

Постановката на „Риголето“ на Държавна опера – Стара Загора открива Новогодишния музикален фестивал, организиран от Националния дворец на културата. Спектакъла гледаме за първи път в София на 17 декември от 19 ч. в Зала 1 на НДК.

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

И както винаги в своите постановки, режисьорът Огнян Драганов търси в оперната класика знаци за съвремието. Тук той ясно посочва, че любовта не изисква отговор, а е отговорът на всички въпроси. „Любовта е безусловна, тя е всичко.“ – казва в студиото ни диригентът Хосе Кура, който след премиерата в Стара Загора ще застане на пулта и в София. Директорът на Държавна опера – Стара Загора Владимир Бошнаков подчертава значимостта на факта, че НДК кани театъра да открие Новогодишния музикален фестивал в годината, в която първата непрекъсвала съществуването си и до днес извънстолична оперна трупа в България празнува своята 100-годишнина.

„Риголето“ като органично преживяване в постановка на Държавна опера – Стара Загора: любовта не изисква отговор, любовта е отговорът - Jazz FM

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

„Риголето“ на Държавна опера – Стара Загора е жив спектакъл, в който всяко малко трептене в енергията, с която артистите изграждат персонажите, предизвиква силна вълна на въздействие върху публиката. Той е сътворен от мощен екип, събран от тогавашния директор на операта Огнян Драганов – той като режисьор, Каталин Йонеску-Арборе – сценография и костюми, Хосе Кура – диригент. При гостуването си в студиото ни маестро Кура посочва като най-висша любов тази към Бога, а в спектакъла откроява конфликта между три подкатегории на любовта: истинската на бащата към дъщерята, заинтересованата на дука към Джилда и нейната тийнейджърска любов. „Джилда е заслепена от този младеж и го чувства като любовта на живота си, докато не открива, че зад него се крие чудовище. В противовес имаме човек, който изглежда като чудовище – Риголето, Гърбушкото от „Нотр Дам“, който не е красив, малко е несръчен, но вътре в него е истинската любов – на бащата, който е готов да умре за своето дете. Любовта на дука към Джилда е само сексуално желание – „не те обичам, но те искам“ – казва той.“ – разкрива линиите на емоционално съприкосновение, които водят до драматични развития в действието Хосе Кура.

Нова постановка на „Риголето“ в Държавна опера – Стара Загора с режисьор Огнян Драганов и под диригентството на Хосе Кура. С посланието да разпознаваме любовта и да я уважаваме спектакълът първо бе представен пред ученици - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Преди пресконефренцията за Новогодишния музикален фестивал

От ляво надясно: Огнян Драганов – дългогодишен директор на Държавна опера Стара Загора, режисьор на „Риголето“, Андрияна Петкова – изпълнителен директор на НДК, Хосе Кура - диригент на спектакъла и вече главен гост-диригент на Държавна опера - Стара Загора, Владимир Бошнаков – директор на Държавна опера Стара Загора

Особена привилегия е звезда от световна величина като него да работи в България. Директорът на Държавна опера – Стара Загора го определя като много висока чест. „Неговото присъствие в Стара Загора е като един футболен отбор да има в редиците си Лионел Меси.“ – прави сравнение Владимир Бошнаков и подсказва, че скоро ще съобщи новини. Час след нашия разговор в студиото на пресконференцията за Новогодишния музикален фестивал той обяви назначаването на Хосе Кура като главен гост-диригент на Държавна опера – Стара Загора. Големият международен артист е човек, който се изразява възхитително в изкуството и е посветен на музиката. В интервюто ни той подчертава демократизацията на понятието „артист“ и прави сравнение между големия артист и другите, които умело боравят с компютърни плъгини. За първата категория използва образа на айсберг с голяма основа под водата, а за втората – носещо се по повърхността късче лед. „Харесва ми идеята, че много млади хора правят музика с плъгини, представяйки се за композитори. Предпочитам това вместо да висят по улицата, да пият и да си губят времето. Ако това сбъдва мечтата им да бъдат музиканти, защо не. А и не се знае кога измежду милионите ще се появи един, който ще направи силно впечатление. Може да играеш футбол с конзолата, но си истински футболист, ако тичаш 90 минути на терена и се надяваш след това да не рухнеш от умора. Нека да имаме винаги предвид, че изкуството е средство за общуване между хората на по-високо ниво от говора.“ – казва Хосе Кура.

Директорът на Държавна опера – Стара Загора Огнян Драганов: „100 години този театър изпълнява мисията си да развива оперното изкуство, да го популяризира сред хората и да ги дарява с красота и любов“ - Jazz FM

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Той подчертава, че като артист го формира животът: „За първи път излязох на сцената на 15-годишна възраст през 1978 г. От тогава 90 процента от моите запазени в съзнанието спомени са свързани със сцената. Когато бях млад, си мислех, че съм артист. Колкото повече остарявам, толкова повече разбирам колко не съм бил прав тогава. Започнах да се чувствам като артист след 50-ата си годишнина. В този момент започнах наистина да правя нещо с дадения ми от Бога талант. Дотогава талантът управляваше автомобила, което бе много приятно, но е и много опасно. Но после казах на таланта си да седне на пътническото място, защото аз поемам кормилото. Така започна моята зрялост. Тогава осъзнах, че имам още много да уча.“

Огнян Драганов 10 години начело на Държавна опера – Стара Загора: „Операта става разпознаваема чрез експлозията на енергията, която трябва непрекъснато да създаваме“ - Jazz FM

Снимка: Държавна опера – Стара Загора

Партньорството на Хосе Кура с Държавна опера – Стара Загора започва с приятелството на музиканта с Таня Иванова и нейния съпруг Камен Чанев, който си отиде от нашия свят в годините на Ковид. Когато тя в негова памет създава носещия името му конкурс „Гласът на Камен“, кани Хосе Кура за председател на журито. „Приех, защото ги обичам. Второто издание през 2024 г. бе в Стара Загора. Тогава се срещнах с екипа на театъра и със станалия впоследствие един от моите добри приятели в България – тогавашния директор Огнян Драганов. По уговорката ми с Таня дирижирах финалния концерт с певците. Заради силната и непосредствена химия с оркестъра, той свиреше с особена интензивност. Огнян видя това и веднага ме покани да дирижирам „Риголето“ – спектакъл, който направихме в много, много добро сътрудничество. Когато новият директор Владимир Бошнаков стъпи в операта, той почувства, че тук още витае духът на Хосе Кура. Сигурен съм, че сред първите десет телефонни разговора на поста му като директор бе и този с мен.“ – споделя Хосе Кура. Владимир Бошнаков потвърди: „Когато човек застане на такъв пост, трябва бързо да се ориентира в обстановката. Да имаме с нас Хосe Кура е пътят, по който трябва да продължим.“

Директорът на Държавна опера – Стара Загора Владимир Бошнаков: „Фестивалът на оперното и балетното изкуство е изпълнено със знакови събития“ - Jazz FM

„Риголето“ бе първата оперна премиера на Държавна опера – Стара Загора в юбилейната 2025 г. На двете премиерни дати на 28 и 29 март Кирил Манолов не успява да дебютира поради заболяване, но на 31 октомври зарадва своите старозагорски почитатели в очакваното с нетърпение забележително превъплъщение в ролята на Риголето под диригентството на маестро Владимир Бошнаков. Кирил Манолов ще играе Риголето на 17 декември в НДК. Jazz FM e медиен партньор. Билети се продават на касата на НДК и онлайн на сайта му, както и в мрежата на Eventim.