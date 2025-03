Нова постановка на „Риголето“ в Държавна опера – Стара Загора с режисьор Огнян Драганов и под диригентството на Хосе Кура. С посланието да разпознаваме любовта и да я уважаваме спектакълът първо бе представен пред ученици

С идеята да различаваме любовта като истински трепет на сърцето от съблазънта, сюжетът на „Риголето“ от Верди по красив начин чрез изкуството казва нещо важно на всеки човек по всяко време. С инициативата на Държавна опера – Стара Загора произведението донася това послание както до страстните почитателите на оперното изкуство, така и до най-младите, за които то не е в центъра на обичайната им среда. И така операта е вечно нова и млада.

С актуално спрямо днешния ден оформление постановката гледаме премиерно на 28 и 29 март със забележителния Хосе Кура на диригентския пулт. Първи до нея като публика обаче се докоснаха десетки гимназисти от Стара Загора, които присъстваха на репетиция за спектакъла, срещнаха се с артистите и се докоснаха до мястото, на което се създава вълшебството, като излязоха на самата сцена, влязоха зад кулисите и се разходиха из фоайетата на театъра. Тази едночасова среща бе излъчвана на живо по телевизия „Загора“ и публикувана онлайн. Това направи многобройна аудитория свидетел на активните усилия на Държавна опера – Стара Загора да гради високо оперно изкуство в съвремието.

„Новата постановка е с нов визуален образ на сложеното в музикалната партитура, на носеното от действието и образите, на експресията към публиката. Това допринася за неповтаряемостта на преживяването. То се случва само в уникалния момент на живото сътворяване на сцената. Спектакълът е монументален, той използва модерни техники, съвременно осветление. Интересно преживяване ще бъде за всички! В Държавна опера – Стара Загора се създаде воля да се правят качествени продукции. Това ме е впечатлявало в най-големите театри, които съм вземал за пример.“ – посочва директорът на институцията и режисьор на спектакъла Огнян Драганов.

В постановъчния екип е името на диригента Хосе Кура. Огромно име на световната сцена, той за пореден път си сътрудничи с Държавна опера – Стара Загора.

„Всеки от нас се учи от него. Той е работил с най-големите в света на операта – диригенти, режисьори, певци – на най-големите сцени. Това е една личност, която носи огромен заряд, необходим на всички нас, за да можем с тази огромна традиция, която операта носи със себе, да направим жанра разпознаваем и актуален. С енергията си, с която Хосе Кура ни натоварва, той дарява и публиката. Магнетичен е! Безкрайно съм щастлив, че, когато го поканих, реши да дойде при нас, защото той не приема всяко предложение. И съм щастлив, че избра да даде своя творчески плам на сцената на нашия оперен театър!“ – оценява високо приноса на артиста Огнян Драганов.

Снимка: Рад Димитров за Държавна опера – Стара Загора

Двамата – режисьор и диригент – представиха спектакъла пред ученици от гимназиите в Стара Загора, като акцентираха върху сюжета с важно послание. „Младите се идентифицираха с влюбената девойка, погледнаха към грижовността на своите родители през образа на Риголето и така чрез изкуството се изправиха пред предизвикателствата, които стоят пред всеки млад човек по отношение на любовта. Те вече знаят, че това чувство може да бъде насочено към някого, който да го използва само за удоволствие.“

Така тийнейджърите видяха на сцената своите собствени трепети. За да се затвърди усещането, те също така стъпиха и на нея – там, където се сътворява вълшебството. Това създава у децата разбиране за операта като изкуство, което въплъщава техните емоции и което може да ги изрази. „Те видяха и част от възможностите на сцената на операта с потъването на подове, с въртенето на кръга, с движението на платформи в различни посоки. Това го има само при нас.“ – подчертава преимуществото на театъра Огнян Драганов.

Държавна опера – Стара Загора е облагодетелствана във всяко отношение, защото е кауза на местната общност – така е съградена, така е поддържана, така е възкресена след пожара. Тя е обединителен знак за целия град, част е от неговата идентичност. И това Огнян Драганов специално подчерта пред учениците. Ръководена от него през последните десет години, операта в Стара Загора се откроява с лидерство, отличава се класа и задава най-високо ниво чрез своята продукция. „Никога не сме правили компромис с качеството. Разпознаваемостта на Стара Загора е чрез нейната опера, която е в душите на всеки жител, но е разпознаваема в цяла България като театър, който работи за развиването на оперното и балетното дело по съвременен и близък до публиката начин.“ – подчертава основанията за тази престижна позиция на институцията нейният ръководител.

Сценографията и костюмографията са на важен представител на съвременния оперен свят – Каталин Йонеску – Арборе, с когото Огнян Драганов работи повече от 25 години на много места по света, включително тук. „Съвременният оперен театър го разпознава като много интересна личност. Когато Хосе Кура видя декорите и костюмите, бе удивен и изказа ласкави думи за нас. Това е отново доказателство, че се грижим чрез качеството, което търсим, да представим продукт, актуален за публиката днес.“

Снимка: Рад Димитров за Държавна опера – Стара Загора

Така видяха света на операта чрез тази нова постановка младите старозагорци. Знанието им за техния театър достигна до такива детайли, че да разберат как свирят ударните инструменти, сами да създадат звука на буря чрез специална машина, чули за ролята на бурята в сюжета на „Риголето“. Това е поредна реализация на осъзнатия ангажимент на Държавна опера – Стара Загора към всички възрастови групи в обществото, създавайки оперна публика и вдъхновяващо преживяване за нея. За най-малките от години работи образователната програма „С ударните в час“, за децата със специални образователни потребности бе създаден проектът „Ние сме музиканти“. А само преди – на 17 април, гостуването на Балета на операта в Шумен съвместно с Jazz FM бе превърнато в полезно за обществото преживяване и извън самия спектакъл. Чрез открита репетиция и среща с художествения ръководител на трупата – примабалерината Силвия Томова, възможно най-дълбоко това изкуство видяха младите таланти от Балетната школа при ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“. За първи път до балета се докоснаха деца със специални образователни потребности от Центъра за специална образователна подкрепа, като до тях бяха педагозите им, както и студенти по специална педагогика в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

С подкрепата на Министерството на културата новата постановка на „Риголето“ на Държавна опера – Стара Загора през лятото ще бъде представен на брега на язовир „Копринка“, както и на „Сцена на вековете“ във Велико Търново.