Директорът на Държавна опера – Стара Загора Владимир Бошнаков: „Фестивалът на оперното и балетното изкуство е изпълнено със знакови събития“

Като изпълнено със знакови събития описа 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетното изкуство Владимир Бошнаков – директор на Държавна опера – Стара Загора, която организира форума. Той започва на 21 ноември и продължава до 7 декември с основна програма от оперни и балетни спектакли, а също и концерти, и съпътстваща с изложба, валидиране на марка, научна конференция и др. Фестивалът се провежда с подкрепата на Община Стара Загора, Министерството на културата, Национален фонд „Култура“ и Плана за възстановяване и устойчивост. Jazz FM е медиен партньор.

АКЦЕНТИ ОТ ФОБИ

Домакините от Държавна опера – Стара Загора ни посрещат на 21 и 22 ноември със своята премиера на операта „Андре Шение“, която се поставя за първи път в 100-годишната история на първата извънстолична оперна трупа. С концерт на хора на операта ще се отбележи годишнината от рождението на Добри Христов, балетът ще представи „Лебедово езеро“, а оркестърът ще изнесе програма с произведения за духови инструменти. За първи път във ФОБИ се включват и трите национални музикални института – Софийската опера и балет, Софийската филхармония и Националния музикален театър „Стефан Македонски“. В програмата са още спектакли на оперите в Пловдив и Варна.

СЪБИТИЯ НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА – СТАРА ЗАГОРА В ОСНОВНАТА ПРОГРАМА

Снимка: Рад Димитров за Държавна опера – Стара Загора

„Целият фестивал е изпъстрен със знакови събития. На 21 и 22 ноември премиерата на операта „Андре Шение“ е историческо събитие, защото в стогодишната история на първата извънстолична опера в България тя ще присъства за първи път в нейния репертоар (първа премиера в петък, втора премиера в събота). Друго знаково събитие е хоровият концерт на 1 декември със светски и духовни произведения на Добри Христов, посветени на 150 години от рождението му. Диригентът проф. Мирослав Попсавов е подбрал чудесна програма с части от неговата Литургия, както и светски песни. Концертът е с участието на солистите Стоян Буюклиев – тенор, Ивайло Джуров – бас, и Емилия Терзиева – сопран. Другото знаково събитие на нас, домакините, е балетът „Лебедово езеро“, който ще бъде представен на 25 ноември. Тази постановка бе реализирана преди 10 години, а от четири години шества и по сцените на Германия и Нидерландия. След изявата си балетът тръгва на над 40-дневно турне в двете държави с този спектакъл и с „Лешникотрошачката.“ – разказа директорът Владимир Бошнаков в предаването „Джаз ден“ на 12 ноември.

На 28 ноември ще бъде представена програмата „Нов вятър в операта“ с произведения за духов ансамбъл. „Под диригентството на швейцарския фаготист Габор Месарош ансамбълът ще изпълни аранжимент на Шеста симфония от Лудвиг ван Бетовен, както и произведения на Рихард Щраус. Наистина е „нов вятър“, защото е нова посока, нещо, което досега не се е случвало на сцената на фестивала. И това е последното събитие на домакините в основната програма.“ – добави директорът Владимир Бошнаков.

ГОСТУВАТ ТРИТЕ НАЦИОНАЛНИ МУЗИКАЛНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТА

За първи път в една и съща година на ФОБИ гостуват трите национални музикални културни института – Софийската филхармония, Националният музикален театър „Стефан Македонски“ и Софийската опера и балет. Софийска филхармония ще се представи на 3 декември със стилна програма от Концерт за цигулка на Брамс, изпълнен от младата солистка Лора Маркова под диригентството на Иво Венков. След това ще чуем Четвърта симфония „Италианска“ на Менделсон.

Националният музикален театър „Стефан Македонски“ ще представи специално създадения концерт-спектакъл по случай 200 години от рождението на Йохан Щраус – син „Кралят на валса“.

Фестивалът ще бъде закрит от Софийската опера и балет – „Танхойзер“ от Рихард Вагнер.

НОВИТЕ СИ ПРЕМИЕРИ ПОКАЗВАТ ОПЕРИТЕ ВЪВ ВАРНА И ПЛОВДИВ

Два оперни театъра от страната също гостуват на фестивала. На 29 ноември Държавна опера – Варна ще покаже „Русалка“ от Дворжак, която за първи път се поставя в България и наскоро имаше премиера. На 2 декември Държавна опера – Пловдив ще изиграе най-новата си постановка – „Вълшебната флейта“ от Моцарт. „Тук също имаме друго събитие – това е първа оперна постановка на театралната режисьорка Диана Добрева. Добре известна в театралните среди, тя сега дръзва да посегне към музиката, като споделя, че тя винаги е била огромно вдъхновение за нея и за работата ѝ в театъра, а също и в живота. Тя определя музиката като най-прекия път към Бога, така че с интерес очакваме да видим този спектакъл.“ – посочи за този акцент от програмата Владимир Бошнаков.

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА С ВАЛИДИРАНЕ НА МАРКА, ИНТЕРАКТИВНА ИЗЛОЖБА, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Богатата съпътстваща програма на ФОБИ започва с валидиране на пощенска марка за 100-годишния юбилей на операта. Церемонията ще се състои от 13 ч. в централното фоайе. Там в 18 ч. ще бъде открита голяма изложба – „100 години в 100 кадъра.“ „Тя ще бъде и аудиовизуална. Постерите са с QR кодове, чрез сканирането на които посетителите ще могат да чуят гласовете на маестро Димитър Димитров, на Стефка Минева, на Анна Томова-Синтова. Има и текстове на български и на английски език. По нея дълго време работиха колегите Любомир Кутин и Сийка Лапачка, за което им благодаря. За да можем сега да говорим за всички събития, които са и в основната, и в съпътстващата програма, за тях се погрижи екип от много хора. Имаме и научна конференция „Операта и градът“, която ще се проведе в Регионална библиотека „Захарий Княжески.“ Там заявка са подали наистина светила в музикознанието. Това също би било интересно на публиката, която е дошла освен да види концертите и спектаклите, също да се запознае със стогодишната история на операта в Стара Загора.“ – описа събитията директорът на операта Владимир Бошнаков.

ДЪРЖАВНА ОПЕРА – СТАРА ЗАГОРА ОТКРИВА С „РИГОЛЕТО“ НОВОГОДИШНИЯ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА НДК

Снимка: Светослав Николов

Държавна опера – Стара Загора идва в София на 17 декември, за да видим на сцената на Зала 1 на НДК нейната забележителна постановка на „Риголето“. Тя е така създадена, че да бъде жива пред погледа на публиката. И най-малката промяна в декора ни пренася в нова обстановка, дава ново чувство в развитието на сюжета и емоционалното изграждане на спектакъла. Кулминацията му идва с прозрението, че любовта не търси отговор, самата тя е отговорът на всички въпроси. Този начин на изграждане на спектакъла от режисьора Огнян Драганов е характерен за цялостната дейност на Държавна опера – Стара Загора в годините, в които бе начело на театъра допреди няколко месеца – а именно, чрез произведения, превърнали с в класика, да се провежда ценностен разговор за днешния ден.

„Риголето“ като органично преживяване в постановка на Държавна опера – Стара Загора: любовта не изисква отговор, любовта е отговорът - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Диригент-постановчик е световния Хосе Кура. Владимир Бошнаков разказва: „Нека оставим името на Хосе Кура за може би към финала на нашия разговор. Искам да започна оттам, че по случай юбилея на Държавна опера – Стара Загора тя е поканена от Националния дворец на културата да открие 39-ото му издание на Новогодишния музикален фестивал. Това е може би една от най-вълнуващите оперни премиери в юбилейната 2025 г., изпълнена с поредица от специални събития. Новата сценична реализация на „Риголето“ събира в елитен международен творчески екип световно признатия оперен певец и диригент Хосе Кура, оперния режисьор Огнян Драганов и румънския художник Каталин Йонеску-Арборе, който е автор на оригиналните костюми и внушителната сценография. Друг важен компонент на един спектакъл, за да бъде той успешен, е съзвездие от оперни гласове. Те ще зарадват почитателите на оперното изкуство, които ще изберат да споделят в празничната декемврийска вечер преживяването на „Риголето“. В главните роли на 17 декември в Зала 1 на НДК ще блеснат световно признатият баритон Кирил Манолов в ролята на Риголето, сопраното Емилия Терзиева в ролята на Джилда и тенорът Рейналдо Дроз в ролята на Херцога от Мантуа. Участват още солистите на Държавна опера – Стара Загора: мецосопраното Даниела Дякова като Мадалена, басът Ивайло Джуров в ролята на Спарафучиле и доайенът солист Александър Марулев в ролята на Монтероне.“