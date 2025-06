Директорът на Държавна опера – Стара Загора Огнян Драганов: „100 години този театър изпълнява мисията си да развива оперното изкуство, да го популяризира сред хората и да ги дарява с красота и любов“

С празничен концерт, съпътстван от представянето на две изложби, Старозагорската опера чества 100 години от своето създаване. „Концертът на 1 юли дава повод да си кажем, че 100 години този оперен театър изпълнява своята мисия да развива оперното изкуство, да го популяризира сред хората, да ги дарява с красота и любов. Това е изкуство, което всеки един град и държава се гордеят, че развиват. Този оперен театър и тази трупа, която изиграва операта „Гергана“ от маестро Георги Атанасов на 1 юли 1925 г., са заредени с огромна енергия да отличат този град от всички останали. Това е първият успешен опит извън София да бъде създадена оперна трупа с постоянно действие. И общината, и гражданството застават зад нея, следват безкрайно много спектакли. Гордост е и за нас, защото концертът ще хвърли мост от миналото, когато тук са работили хора, отдали творчеството и живота си за операта в Стара Загора и за оперното изкуство на България. С тази равносметка за моите десет години начело на Старозагорската опера целим да създадем условия този театър да продължи своето развитие и да продължи развитието на оперното и балетното дело в България.“ – каза в интервю по Jazz FM директорът Огнян Драганов.

Тържественият концерт на форума „Августа Траяна“ ще е с целия състав на операта и с гости Красимира Стоянова, Кирил Манолов, Надя Кръстева. С поглед към бъдещето ще участва Детско-юношеската студия за опера и балет. Ще видим и куклите от „Турандот“ и „Фауст“, аниматори ще се движат на кокили. „Ще се опитаме да направим празника пълен.“ – каза още директорът. Заради огромния интерес към спектакъла билетите се разпродадоха много дни преди събитието и операта отвори за публика генералната репетиция на 30 юни.

Част от честването на стотната годишнина е фотодокументалната изложба в градската градина в 32 пана „100 години в 100 кадъра“, избрани от всичките 450 премиери, някои от които са национални, както на български, така и на световни композитори. Селекцията е направена от пиар отдела на операта заедно с доц. Ема Жунич. Създаването на изложбата е с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Тя е двуезична и предстои да бъде показана на всички места, на които през тази и през следващата година гостува Старозагорската опера.

А във фоайето на театъра е разположена друга изложба от Националния конкурс за деца „Рисувам опера и балет“. „Това е нашето желание да фокусираме вниманието на младите граждани на Стара Загора и района. Похвално е, че рисунки изпратиха над 106 участници.“ – посочи Огнян Драганов.

Следващата оперна премиера е на „Цар Калоян“ от Панчо Владигеров на 17 и 18 юли с диригент Ивайло Кринчев, режисьор Вера Петрова и хореограф Силвия Томова. „Българските оперни заглавия не присъстват често в оперните афиши. Затова решихме да отдадем заслуженото на оперното ни изкуство и на композитор като Панчо Владигеров да бъде част от нашата празнична програма.“ – подчерта директорът на Държавна опера – Стара Загора.

Лятото е времето, когато традиционно трупата представя много спектакли на разнообразни локации. В „Опера на стадиона“ на стадион „Берое“ на 5 юли гледаме „Набуко“ на огромна сцена с размери на основата 40 м на 28 м с два хора – на Старозагорската и на Бургаската опера с Йоана Железчева, Йонуц Паску и Ивайло Джуров. „Цар Калоян“ ще бъде представена на „Сцена на вековете“ във Велико Търново на реалното място, където са се случвали събитията от сюжета. В края на август на вече традиционната сцена „На брега на Древния Севтополис“ ще видим същата опера, мюзикъла „Ромео и Жулиета“, както и копродукцията с ДТ „Гео Милев“ „Красива птичка с цвят зелен“. И тази година Държавна опера – Стара Загора открива нова сцена – пред недовършената сграда на „Чирпанската опера“, с „Набуко“ на 13 септември. „Надявам се така да стигнем до сърцата на много повече хора, които да привлечем за оперното дело. Всеки, родил се в Стара Загора, изпитва гордост от операта си и носи в своя генетичен код частица от нея. Каним ги да посетят своя оперен театър, за да му дадат криле!“ – обърна се към слушателите ни директорът на Държавна опера – Стара Загора Огнян Драганов.

В следващите дин има още много събития както в Стара Загора, така и в София, подробности за които можете да откриете на сайта на операта. Jazz FM e медиен партньор.