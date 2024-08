От Банско джаз фестивал, ден първи: завърши подготовката за откриване на Алея на джаза, концерти на български легенди и млади таланти, на Мишел Сахрауи и на носителя на „Грами“ Джейсън Майлс

С идеята за приемственост в развитието новото издание на Банско джаз фестивал кани на сцените си над 130 артисти от десетки държави, представя специални проекти и премиери, кани отново в България артисти, които от години творят в чужбина, среща ни с легенди, участвали в процесите на развитието на джазовото изкуство. 27-ото издание на фестивала е от 3 до 10 август, входът за всички събития е свободен, а седящите места пред сцената са в продажба в мрежата на Eventim. Банско джаз фестивал се организира от Община Банско и Асоциация Фестивалите в България с подкрепата на Министерството на културата, под патронажа на Министерството на туризма и с медийното партньорство на Jazz FM. Музикалните дни започва от 11 ч. на сцена „Млади таланти“ в градския парк, след които се провеждат образователни игри за малки и големи. В 17 ч. са концертите на младите дарования на Джаз точки в града по пешеходната улица „Гоце Делчев“. Участващите в младежкия модул на фестивала се обучават в Банско джаз академия, която също е подкрепена от Министерството на културата, а в третата година на провеждането й вече се отваря и към чуждестранни участници. Много за историята на българския джаз ще научваме вечер от 19 ч. в Народно читалище „Никола Вапцаров – 1919“ сред предметите от откритата миналата година първа Постоянна експозиция „Джазът в България“, създадена по инициатива на председателя на Асоциация Фестивалите в България Илияна Щерева. След срещите с джаз ветераните Лени Вълкова, Лиана Антонова, Стефан Славов и Недко Трошанов и продуцента, режисьори сценарист на филма за Леа Иванова „Пеещите обувки“ Радослав Спасов, водени от Светослав Николов през миналата година, и с Живко Петров, водена от Таня Иванова, и двамата от Jazz FM, тази година портретите на джаз величия ще обрисуват Лили Големинова и Цветан Цветанов от БНР. Ще узнаем повече за Милчо Левиев, Вили Казасян, Асен Овчаров, Петър Петров – Петьо Парчето, Леа Иванова и Румен Тосков – Рупето. Това са музикантите, чиито скулптурни портрети оформят началото на първата в България „Алея на джаза“ в зелените пространства на пешеходната зона на Банско. Композициите са изработени на симпозиум по проект „Музиката в камъка“ на Асоциация Фестивалите в България, финансиран от Национален фонд „Култура“. Така се реализира отдавнашната идея на основателя на Джаз фестивала в Банско д-р Емил Илиев. Към образите на джаз творците ще бъде добавен и неговият. Откриването е в неделя, 4 август, от 10:30 ч.

Снимка: Светослав Николов

От 20 ч. всяка вечер ще има Джаз барбекю в хотел Parklands, водено от Вили Стоянов и Милен Кукошаров. Концертите на Голямата сцена започват в 20 ч. Всяка вечер фестивалът ще представя по трима участници. Водещи са програмният директор на Jazz FM Светослав Николов и вокалистката Илина Стойнева, ученичка на Вики Алмазиду. След това музиката продължава на джемсешъни в Народно читалище „Никола Вапцаров – 1894“ в Банско.

Снимка: Димитър Алексов

На пресконференцията за фестивала: кметът на Банско Стойчо Баненски и председателят на Асоциация Фестивалите в България Илияна Щерева

Концертите на Голямата сцена днес започват с честването на кръглите годишнини на вокалистите Камелия Тодорова и Васил Петров, които ще пеят Бигбенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, воден от Михаил Йосифов. За своя завет към младите вокалистката каза в интервю по bTV Radio: „Нека да се поучат от рисковете, които съм поемала – да замина на Запад и да се върна. И да се занимавам с тази музика, която не е толкова популярна в една държава, която е по-скоро чалгаджийска. Живеем оптимистично и се надявам в поколенията да има приемственост. Много се радвам, че ще работя с оркестъра, който е създал Мишо. Има за какво да се живее, за какво да се пее и защо да се твори.“ Преподавателят в Националната музикална академия е убеден, че за младите е много полезно да имат професионален ангажимент с двама от най-големите професионалисти: „Това е скок напред. Те имат огромен шанс да свирят с тях. Щастлив съм, че ще предоставя на тези млади хора възможността да работят с Камелия и с Васил.“

Над 130 артисти изнасят повече от 60 концерта в осемте дни на Банско джаз фестивал тази година - bTV Radio

Акомпанирайки на Камелия Тодорова, Бигбендът на НМА ще изпълни аранжименти на Александър Бръзицов. Камелия Тодорова е откритие на Александър Бръзицов, който пише някои от най-хубавите й песни на български език. В „Джаз истории“ вокалистката разказа: „Мечтаех да бъда актриса в киното. Случайността ме срещна с театъра – трупата „4 + 4“, а там от мен се изискваше да пея. Оказа се, че това е най-голямата ми дарба и аз трябваше да я следвам. И тогава започнах първите си уроци по пеене. Това беше с майката на Александър Бръзицов Катя Спиридонова. Така се роди идеята на Сашо Бръзицов да работи с мен. Повика няколко свои колеги – като Тончо Русев, Вили Казасян, Атанас Косев също беше негов приятел. Първата песен, която научих на български от Сашо Бръзицов беше „Стая на релси“. След като спечелих „Златния Орфей“ с нея, на следващата година представихме дуета с Орлин Горанов „Думите отлитат“. На Третия джаз преглед пях с него. Представих и „Такситата“, така да се каже – „Прошепнати мечти“. След това дойде „Да е влюбен този свят“ на Вили Казасян и чак след това се появи „Не ме гледай така, момче“. Това бяха много силни две години, в които направих целия този репертоар. Той излезе чак когато се върнах в албума „Настроение“ (1994 г.). Всички тези записи бяха направени между 1979 и 1982 г. Всеки един композитор, който е проявил интерес към мен, се отнасяше първо към Сашо Бръзицов. Не за друго, а защото той бе моят откривател, а аз бях неговата певица в този период. Александър Йосифов ми предложи песен. Георги Генков – също съм изпяла и негова песен. Много са авторите, но с всички съм се срещала първо в апартамента на Сашо Бръзицов, тъй като четири пъти в седмицата ходех на уроци там. Винаги след урока имахме среща със Сашо – нещо почвахме да работим, нещо правехме... Например тази дуетна песен с Орлин първоначално той я беше решил като солова пиеса. Аз я изпях сама, Орлин я изпя сам, а накрая решихме, че може да стане дует. А после беше много интересна срещата ни с Тончо Русев, който направи песента „Не ме гледай така, момче“, но първо я даде на Сашо, защото искаше да бъде аранжирана така, че да пасва на „джаз певицата Камелия Тодорова“. Неслучайно никой не вярва, че това е песен на Тончо Русев, защото целият аранжимент, всичко е направено от Сашо Бръзицов.“

Камелия Тодорова в „Джаз истории“, първа част: Джаз по наследство, работата с Александър Бръзицов и изграждането на българския репертоар, комплимент от Фрида от ABBA, „Златното момиче в златна клетка“ - Jazz FM

Специално за Банско джаз фестивал Камелия Тодорова се завръща към свой проект за преоркестриране в джаз варианти на песните от нейния „рок албум“ „2 Souls in 1“, създаден с барабаниста на Queen Роджър Тейлър. Той е издаден от Virgin Records – един от най-актуалните лейбъли по онова време. Как бе създаден този албум разказа Камелия Тодорова в „Джаз истории“: „В Германия първо направих няколко демо записа, които ги разпращахме до най-различни мениджъри, един от които бе мениджърът на „Куийн“.Намерихме първия сингъл – песента Bursting at the Seams. След това се оказа, че трябва да спра, защото бях бременна. Шест месеца след като родих тръгнах да пътувам до Англия. Вече избрахме окончателно песента и започнахме записи. Така записахме Bursting at the Seams. Първото писмо, което изпратихме на продуцент в Англия, беше до Джим Бийч. Намерихме връзка, защото пиарът, който ни пое тогава, бе пиар на „Куийн“. Получихме отговор, че Фреди много харесва гласа ми и смята, че ще постигна дста, особено с тази песен. Това ни даде възможност да подпишем договор с Virgin. По стечение на обстоятелствата Саймън Драйпър, който бе шеф на Virgin в този момент, беше семейно свързан с Роджър Тейлър – бяха женени за две сестри, и така избра Роджър Тейлър да направи римейк на песента. Отидох в Монтрьо, където беше тяхното студио – точно където се провежда джаз фестивала. Записахме наново Bursting at the Seams. Три дни преживях емоции около „Куийн“, запознах се с целия състав – всички бяха там – Фреди, Браян… С Джим Бийч вече не си говорехме само по телефона, а се видяхме лично. Бяхме на гости на шефа на самия фестивал – Клод Нобс. В края на записите имахме няколко варианта на песента, а вечерта направиха голямо парти в дома на Нобс, което продължи до 5 ч. Решиха, че в този момент ще отидат в студиото, за да избират вариантите. Спрях ги... В 11 ч., когато ме взе таксито, още не знаех коя версия ще бъде избрана. Bursting at the Seams е една балада, която няма точно определен стил. Подобно на репертоара на „Куийн“, не се категоризира точно като рок – тя е просто балада. Дори беше безмензурна – нямаше определен ритъм. Ритъмът дойде, когато решихме да правим римейка заедно с Роджър Тейлър. В оригинал имаше леки барабани, но те бяха електронни и не така отчетливи, песента вървеше много по-акустично. Аз много я харесвах в този й вид – после ми беше странно, защото се получи съвсем друг стил. Но тогава Майкъл реши, че трябва да се насочим към рок сцената, тъй като хората ме оприличаваха много на типаж между Тина Търнър и Принс. Отделно като визия ме сравняваха с Мадона. Тези неща ме ласкаеха, но не ми харесваше, че ме оприличават на някого. Явно още не бях намерила собствения си стил и характер в това, което записвах. Все пак решихме да продължим на тази рок сцена, тъй като Майкъл смяташе, че това е по-комерсиално, отколкото да се развивам като джаз изпълнител. Аз бях също мнение, че мога да пея соул, мога да пея рок, защото съм блусар като изпълнител. Но не пробихме... Пробихме донякъде, колкото да излезе напред името ми, но от там нататък някои лични проблеми, които се случиха – житейски, между мен и Майкъл дръпнаха цялата история назад и нещата не можаха да се случат така, както ги бяхме планирали. Аз смятам, че това, което съм изпяла като рок албум е чудесно – въобще не отстъпва на големите изпълнители на рок музика, а и самите песни като репертоар бяха много силни. Бях ги подбрала директно от EMI Publishing – имах на разположение четири дни да слушам музика и да избирам. Смятам, че съм направила много добър подбор. Музикантите, с които работех, също бяха много доволни, защото много леко вървеше работата.

Камелия Тодорова в „Джаз истории“, втора част: певицата е солистка на Софийския диксиленд и на Оркестъра на Стан Гец, в Германия записва „Две души в една“, завръща се с „Привличане“ - Jazz FM

Камелия Тодорова ще представи на Банско джаз фестивал цветен репертоар от многостранната си кариера, като специално ще чуем песни от нейния британски албум „Две души в една“, създаден с Роджър Тейлър от Queen, претворени за бигбенд в джаз стилистика. Проектът е създаден като звукозаписен, но така и не бе реализира до край. Част от този репертоар бе представян само веднъж преди години. Два от аранжиментите са на Михаил Йосифов. „Много добре се получават и категорично въздействат. Вярвам, че ще направим силно впечатление на аудиторията. Опитал съм се върху тези рок песни да приложа това, което бигбендът дава на музиката. Той може да се сравни с днешния рокендрол по времето, когато джазът е бил за танци. Бигбендът има мощ, също като рок група.“ – казва Михаил Йосифов.

Другият основен участник в първия концерт е Васил Петров, който ще изпълни джаз стандарти. В откриващия Банско джаз фестивал концерт специално участие ще вземе Елия Тодорова, която е ученичка на Вики Алмазиду и миналата година получи като награда от Младежката сцена възможността да участва на голямата сцена през тази година.

Вторият концерт за вечерта е на израелският композитор и китарист Мишел Сахрауи. В своята музикална концепция той събира две традиции – Близкоизточната и Западната на джаза. Мишел Сахрауи познава отлично техния език и това му позволява да се изразява свободно и съвършено. „Човек прави неща от страст, любов и вълнение“ – каза Мишел Сахрауи в интервю за Jazz FM. Концертът се осъществява с подкрепата на Посолството на Израел в България.

Израелският композитор и китарист Мишел Сахрауи свързва традиции, свири на Банско джаз фестивал: „Човек прави неща от страст, любов и вълнение“ - Jazz FM

Снимка: Димитър Алексов

На пресконференцията за фестивала: Джейсън Майлс с кмета на Банско Стойчо Баненски и председателя на Асоциация Фестивалите в България Илияна Щерева

Концертите на голямата сцена на Банско джаз фестивал тази вечер завършват с изпълненията на една легенда – Джейсън Майлс. Той е автор на звуковата концепция на албума Tutu на Майлс Дейвис и носител на „Грами“. Тази и още много истории той разказа на среща вчера на открита сцена в клуб в Банско. Повече подробности ще разкажа утре от специалното студио на Jazz FM на Банско джаз фестивал.

Снимка: Светослав Николов

Мелодичен и енергичен, Джейсън Майлс е един от големите артисти на фюжън музиката и една от легендите в този жанр. Той впечатлява с мелодия и груув. Идеята му е да споява инструменти и звуци в музика, която ще въвлече слушателя в потока си. И пренася джаза в бъдещето, ученик на най-големите в жанра. От излизането си на сцената досега той е неуморен като един от новаторите в джаза. Един от върховете в кариерата му е работата по албума Tutu на Майлс Дейвис, в който вкарва електроника по забележителен начин. Както обясни пред Jazz FM своята роля, той е трябвало да даде на легендарния тромпетист онази звукова концепция, чрез който той да разбере какво иска да направи с музиката, а слушателите да ахнат. Той ще свири тази вечер на Банско джаз фестивал със своята група, сформирана в Португалия – Lisbon Electric 4tet и ще представи бележити пиеси от своето дългогодишно творчество, както и съвсем нови творби.

Автор на звуковата концепция на Tutu на Майлс Дейвис и носител на „Грами“ Джейсън Майлс идва на Банско джаз фестивал: „Опитвам се да създавам музика, която кара тялото само́ да се движи с нея, и мелодия, която ще запомниш“ - Jazz FM

Снимка: Димитър Алексов

Джейсън Майлс след пресконференцията за Банско джаз фестивал

Утре започват концертите на сцена „Млади таланти“ с изпълнение на Уке дуо – Петър Терзиев и Вилизар Гичев. Те ще представят музика от своя предстоящ албум „Виж“, който ще разказва цялостна история на падения и възходи.

Петър Терзиев записва с Вилизар Гичев албум със свои оригинални песни в общи аранжименти: „Албумът ще разказва цялостна история на падения и възходи в линеен смисъл“ - Jazz FM

Снимка: Димитър Алексов

Илина Стойнева поднесе изпълнения с Борис Петков на пианото след пресконференцията за фестивала

След това, от 13 ч. започват игрите за малки и толеми с детска арт работилничка с естествени материали „Забавно позабравено“ е наречена тя. В 17 ч. в джаз точките в града слушаме – на „Гоце Делчев“ и „Отец Пайсий“ – Straight Ahead Quintet с Неделчо Нинов – тромбон, ,Димитър Димов – саксофон, Владислав Шопов – китара, Стилян Радев – контрабас, Симеон Симеонов – ударни. А на „Гоце Делчев“ и „Глазне“ – Брас бенд към НМУ „Любомир Пипков“ с ръководител Велислав Стоянов. Във вечерните концерти предстоят вълнуващи срещи. Джерен Темел квартет от Турция открива вечерта, а Камила Джордж я закрива. Между тях – премиера на Банско джаз фестивал на съвместния проект на Асен Дойкин и Владимир Кърпаров Eastern Passage.