Петър Терзиев записва с Вилизар Гичев албум със свои оригинални песни в общи аранжименти: „Албумът ще разказва цялостна история на падения и възходи в линеен смисъл“

Петър Терзиев записва свои оригинални песни в съвместни аранжименти с един от най-близките си музикални партньори Вилизар Гичев. За автора на композициите и текстовете няма съмнение, че в студиото трябва да ги изсвири в дуо именно с него, за да прозвучи музиката, както е в представите и в мечтите му. „Знаех, че Вилизар е човекът, който ще може да реагира на тази музика и тези текстове. Той има голямо отношение към всички тези елементи. Доверието от последните 10 години бе причината изобщо да не се замисля и да му доверя задачата заедно да аранжираме музиката и да я превърнем в албум.“ – казва Петър Терзиев, който и изпълнява вокалите, в края на звукозаписния процес.

Снимка: Светослав Николов

Срещам се с двамата музиканти в студио „Нове“ на Константин Бейков, за който те посочват, че им е постоянна подкрепа. Присъствах на записването на новия тейк на финалната, както разбрах впоследствие, пиеса. В нейната свобода има големи пространства, в които Вилизар да намери своето място като партньор. Той е много благодарен за поканата да е част от тези истории: „За мен е много ценно, когато музиката се преплита с историята на човека, който я е написал. Това е една магия, която за мен е незаменима. Такова пътуване от момента, в който за първи път чух и изсвирихме тези песни до сегашния в студиото минава през много завои за това как искаме да звучи тази музика, каква е нейната най-чиста форма. Усещам се като част от тези истории. За мен е много важно да правя музика изцяло от душата. Постарах се да дадем красива форма на тези песни. Тази територия е тъкмо открита и много вълнуваща и необятна. Това, че сме на ръба на възможностите си, ми дава тласък и вдъхновение. Търсим нови хоризонти. Това е моментът, в който ги прекрачваме заедно и не се притесняваме. Знаем, че не сме в дълбините и е по-лесно да си смел в началото.“

На ръба на музикалното море: Петър Терзиев подготвя с Вилизар Гичев албума „Виж“ със свои оригинални композиции и общи аранжименти - Jazz FM

Снимка: Ивана Боянова

Откакто са заедно, Петър и Вилизар са минали през множество проекти, представени в страната и в чужбина. Свирили са боса нова, интерпретации на филмова музика, музика с фолклорни мотиви, правили са трибют към Мано Чао. За последен път са били в студиото през 2017 г. Отново се връщам към звука на песента, която чух, влизайки за интервюто – тя е свободна и солидна, звучи абстрактно, изнесена извън конкретното и обичайното, но е с усещане за тежест. „Тази е последната и е много различна от останалите. В другите доминира боса нова пулсацията и те са в подобни темпа.“ – пояснява Петър Терзиев. „Песните си приличат и са на една вълна. Така албумът се получава доста концептуален и ще разказва една цялостна история с възходи и падения, но с линеен смисъл.“ За последната, „Превръщаш се в мъгла“, разказва: „Тя е свързана с това, че нашите представи и мечти понякога се оказват заблуди. Когато разбираме това, нещата се разпадат. Вдъхновени от абстрактното, използваме повече ефекти и дилей, за да пресъздадем това усещане. Идеята за превръщането на образа в мъгла предаваме чрез формата на песента – в първата част е текст, а след солата, в третата част, пеенето е със срички.“

Но когато нещо се разпада, то се преизгражда. Именно в това съзидателно начало е центърът на албума. „Става въпрос за този баланс между това, което губиш, и новите възможности, които ти се откриват; баланс между хаоса от нараняването и креативната сила, която идва в освободеното пространство. А и боса новата постоянно балансира между светлото и тъмното. Затова текстовете си пасват с тази музикална естетика. Търся винаги именно този баланс. Слушателите оценяват, когато той е намерен с висока степен на съвършенство и майсторство.“ – изяснява концептуално албума Петър Терзиев. Вилизар подчертава, че когато вчера са слушали суровите записи, са осъзнали, че динамиката е много ниска. „За мен това е много интересно поле за музициране, в което не винаги имам щастието да работя. Тук има океан от нюанси и емоции, които могат да бъдат изгубени с динамичен размах. Това за мен е магията на дуета. Много съм щастлив, че успяхме заедно да намерим този ефект, макар да не сме го търсили. Минималистичен албум с притихнала динамика с много емоционалните нюанси. Слушателят ще чуе голямо разнообразие, облечено в музика.“ – описва албума Вилизар Гичев.

Танц на радостта: „С укулеле по света“ на UkeDuo – Петър Терзиев и Вилизар Гичев - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Двамата израснаха пред погледа ни още като ученици, когато издадоха първи албум, съпричастни към създаването и премиерното представяне на който бяха съученици и учители на двамата младежи. Тази свързаност продължава и сега. Записите на албума правят със средства, събрани на техен съвместен концерт за набиране на средства именно за тази цел. Макар Петър Терзиев вече година да учи в Барселона, а Вилизар Гичев да прекарва миналата година в Италия, всеки път, когато поканят приятелите на концерт, идват всички. „Тази общност се събра, подкрепи ни и благодарение на това сме в студиото. Заедно с тези хора вървим в един път. Те са наши приятели и опорна точка.“ – посочва неразрушимата връзка Вилизар Гичев. Петър Терзиев говори за взаимността от позицията на партньорството в музиката: „Когато сме прекарали толкова време заедно, не само в музиката, всичко се чува в нея. Това доверие само става по-здраво. Ти опознаваш другия човек до степен, в която всичко ни е ясно един за друг. Когато се научиш да приемаш другия човек, какъвто е, връзката укрепва и доверието става по-силно. А това е едно от най-важните неща в музиката.“ В такава среда на искреност в музиката Вилизар Гичев е спокоен: „Това за мен довежда и до най-красивите моменти.“

Гост участници в албума са Константин Бейков, Влади Мичев и Весела Морова, която пее в дуо с Петър Терзиев написани от него стихове по песен на Жоао Жилберто. На обложката ще бъде снимка, направена с лентов фотоапарат от Иванка Боянова на плажа над Синеморец. Като виждат снимките, веднага им става ясно, че една от тях ще застане на корицата на албума. Завършваме с благодарност към родителите: „Аз съм сигурен, че не е лесно – прибираш се от репетиция, уморен, но те винаги са там. През всичките тези години са ни подкрепяли по всевъзможни начини. Ако не бяха те, нищо от това нямаше да бъде възможно.“ Двамата изказват благодарност и на Jazz FM за подкрепата, в чиято основа е тяхната дошла от близостта музика.

„Уке дуо“ на Петър Терзиев и Вилизар Гичев участва тази година на Младежката сцена на Банско джаз фестивал, а наесен ги очакваме с албума им на второто издание на Младежки фестивал „Деца на джаза“ в Шумен, организиран от Общински младежки дом – Шумен и Jazz FM.