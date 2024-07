Израелският композитор и китарист Мишел Сахрауи свързва традиции, свири на Банско джаз фестивал: „Човек прави неща от страст, любов и вълнение“

В своята музикална концепция Мишел Сахрауи събира две традиции – Близкоизточната и Западната на джаза. Той познава отлично техния език и това му позволява да се изразява свободно и съвършено. На Банско джаз фестивал Мишел Сахрауи идва със своето трио с подкрепата на Посолството на Израел.

Вашата музика очертава пътя напред в безграничност. Тя свързва хората от различни части на света, тя събира. Какво е Вашето разбиране за музиката и за нейното въздействие върху нас? Музика, с която виждаме света в по-хубави цветове?

За мен музиката е език, а той си има фрази и речник. Наслаждавате ѝ се, както се наслаждавате на разговора с най-добрия си приятел или с някого, когото срещате за първи път, дори и да е чужденец. Запознавате се и се наслаждавате на разговора помежду си. По същия начин е с музиката. Понякога срещаш творци за първи път на самата сцена и се наслаждаваш на общуването с тях чрез музиката и творчеството. Това е музиката, тя е език.

Това е език, на който музикантите говорят, и който се разбира и от публиката. Всички сме заедно в едно преживяване, независимо от културните ни корени. За да създавате такава музика, трябва много добре да познавате традицията. Какво от музикалния речник на традициите на различните култури по света е общото, което може да служи като основа музиката да бъде разбрана от всеки един човек?

Начинът на интониране. Ако интонираш добре, това е прекрасно. Така създаваш магия. Ако имаш добър глас на инструмента си, идва вълшебството. Това е общото, когато говориш на езика на различни култури. По същия начин е при вокалистите – ако певецът има хубав глас, няма никакво значение на какъв език пее, на теб ще ти е много приятно да го слушаш.

В това отношение във Вашата музика ме впечатлява модерният звук с дълбок груув. Какво усещане искате да създадете със своята музика?

Опитвам се да свиря това, което най-силно ме вълнува, и да се вълнувам самият аз. Опитвам се да бъда основният слушател на своето творение. Ако на мен ми хареса, ще срещна и други хора, на които то въздейства по същия начин. А какво искам да изразя – не знам. Просто искам да изразя себе си. Музиката ми е смес от различни стилове – бибоп, атонални линии, блус, Близкоизточна традиция, която е вкоренена в музиката ми. Това е много древна традиция.

Какъв е артистичният начин да свържете тези традиции?

Страст и любов. Човек прави неща от страст, любов и вълнение. Ако ти харесва нещо, го използваш. Правиш това, което те вълнува.

Какво Ви направи с толкова освободено мислене за музиката и за света изобщо?

Не знам. Просто съм си такъв.

Каква програма ще представите с триото си в Банско?

Ще свирим музика, която съм композирал и е издавана в различните ми албуми. Ще представим тези пиеси, които най-много ми харесват. Ще свиря с Йонатан Коен – електрически бас, Шир Гинот – барабани. Ще се забавляваме. Специално искам много да благодаря на посолството на Израел за подкрепата да дойдем и да свирим на Банско джаз фестивал.

Банско джаз фестивал се организира от Община Банско и Асоциация Фестивалите в България. Той се провежда с подкрепата на Министерството на културата. Jazz FM е медиен партньор. Входът е свободен, билети за местата пред сцената се продават в мрежата на Eventim.