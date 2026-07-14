На Банско джаз фестивал: Били Кобъм, Авишай Коен (тромпет), Ален Перес, Тим Гарланд и Морган Джеймс, Чико Фрийман и Антонио Фарао, Христо Вичев и Живко Петров; Jazz FM представяме сцена „Децата в джаза“ и модули от Банско джаз академия

С най-младите таланти на сцена „Децата в джаза“ в центъра от 10 ч. ще започва всеки ден на Банско джаз фестивал и ще завършва с джемсешъни, сплотяващи български артисти и световни звезди. На Главната сцена от 20 ч. тази година излизат легенди като Били Кобъм, тромпетиста Авишай Коен, саксофониста Тим Гарланд. В афиша са още Морган Джеймс, кубинецът Ален Перес, дуото на Чико Фрийман с Антонио Фарао. Своето сътрудничество развиват живеещият в САЩ китарист Христо Вичев и Живко Петров. Голяма част от тях ще участват в модула на Банско джаз академия, воден от програмния директор на Jazz FM Светослав Николов за лекции за джаза и практически занимания с млади дарования от страната ни и чужбина. В Банско музиката ще звучи в парка на сцена „Млади таланти“ от 11 ч. и Световната сцена от 19 ч., както и в Джаз точки в града от 17 ч. Любознателната публика ще се среща с ярките имена в новаторския формат на пресконференции, на които всеки почитател може да зададе въпрос. Отново ще се върнем към историята на джаза у нас в поредицата от срещи на чаша вино. Джазът в Банско е навсякъде около нас – там е първата Постоянна експозиция „Джазът в България“, а също и първата Алея на джаза. Организатор на Банско джаз фестивал е Асоциация „Фестивалите в България“ в партньорство с Община Банско и Jazz FM. Програмата подготвя директорът на фестивала Илияна Щерева-Иванова.

На 31 юли фестивалът ще бъде открит на Главната сцена от 20 ч. от Били Кобъм с неговия проект Time Machine. Носител на десетки международни отличия, участник в исторически записи на Майлс Дейвис и Mahavishnu Orchestra, Кобъм продължава да бъде символ на енергия, виртуозност и музикално новаторство. На 3 август сцената ще завладее Морган Джеймс – певица, определяна от The New York Times като „феноменален талант с изключителен усет към класическия соул“, а от Wall Street Journal – като „най-обещаващия джаз вокал на новия век“. В Банско тя ще представи проекта Soul Remains the Same, в който превръща класически рок хитове в завладяващо джаз и соул преживяване. Финалът на фестивала на 9 август е поверен на тромпетиста Авишай Коен и Big Vicious – един от най-вълнуващите и иновативни проекти на съвременната джаз сцена. Групата съчетава джаз, рок, електроника и трип-хоп в собствен музикален език.

Сред най-очакваните гости е кубинският басист Ален Перес – музикант, който още на 17 години свири с легендарните Irakere на Чучо Валдес. Следват съвместни проекти с Пако де Лусия, Омара Портундо, Пакито д’Ривера, Чик Кърия и множество отличия, включително „Латино Грами“. В Банско той пристига със своя оркестър за концерт, който съчетава най-доброто от салсата, фламенкото, латино музиката и съвременния джаз. Истинско събитие ще бъде и срещата между саксофониста Чико Фрийман и пианиста Антонио Фарао. Фрийман е част от една от най-известните музикални фамилии в Чикаго и през кариерата си работи с Дизи Гилеспи, Чарли Мингъс, Маккой Тайнър, Earth, Wind & Fire и Стинг. Италианецът Антонио Фарао е сред най-уважаваните европейски джаз пианисти, когото Хърби Хенкок определя като „не просто добър, а велик джаз пианист“. В Банско двамата ще представят специален квартет с програма в чест на Джон Колтрейн, 100 години от чието рождение отбелязваме през тази година.

На Банско джаз фестивал отново идва българският китарист от световна величина Христо Вичев, който дебютира у нас именно тук. Той продължава започналото в Банско сътрудничество с Живко Петров. Програмата на Главната сцена ще открие ръководен от Антони Дончев All-Star Big Band със солисти Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Орлин Павлов. Концертът е в чест на 75-ата годишнина на Любомир Денев. В последния фестивален ден Васил Петров ще отбележи 30 години на сцената в изпълнения с джаз трио и Разградската филхармония. От Белгия идват композиторът и пианист Събин Тодоров и вокалистката Емилия Кирова, като в техния проект с оригинална музика „Пътеката“, основан на традициите на България, САЩ и Бразилия, се включват Веселин Веселинов – Еко (контрабас), Стоян Янкулов – Стунджи (ударни) и Росен Захариев – Роко (тромпет). Голям българо-японски проект представя Надя Тончева, която ще пее в състав с китарист, басист и тромпетистка от Япония и Павел Цонев (пиано), Емил Тасев (барабани). Специален гост на „Благоев диксиленд джазтет“ ще бъде китаристът Александър Куманов. Марина Господинова ще представи новия си албум Come Dance With Me. Импровизации в българската фолклорна традиция ще поднесат Христина Белева и Петър Миланов. Джазов поглед към гръцката музика от 20-те и 30-те години на миналия век ще представи Вики Алмазиду с квартет, воден от Антони Дончев.

Българската джаз младеж ще бъде представена от Евден Димитров (EVDN) и Александра Полежанова, която получи възможността за концерт на Главната сцена като награда от Банско джаз академия миналата година. Своя проект тя развива в сътрудничество с предишния носител на отличието Борис Петков, а специален участник ще бъде легендарната Мими Николова. На Банско джаз фестивал идва световният китарист Mordy Ferber в квинтет с членове носителя на наградата „Грами“ Алон Явнай и отлично познатият ни Лакис Цимкас. От Унгария пристига групата с тридесетгодишна история Djabe. На сцената в Банско се завръща бразилският барабанист Игор Уилкокс с нова формация – HII Trio.

След концертите на Главната сцена вечерта продължава с Джемсешъни.

На Световната сцена в парка от 19 ч. ще слушаме девет концерта, като сред тях: на квартета на базирания в Дания български саксофонист Бойко Димитров; на специалния проект на турската вокалистка Ипек Динч, която отново се събира с българския басист Джанер Каптан, а до тях застават Стив Хамилтън, Михаил Йосифов и Атанас Попов; органовото трио на Вилизар Гичев с Теодор Тошков и с подкрепата от Италия на Пиетро Каролео. На концерт на преподавателите на Банско джаз академия ще бъдат отбелязани 75-атата годишнина на Стефка Оникян и 50-ата на Михаил Йосифов.

Даровитите млади хора, които се обучават на Банско джаз академия, ще свирят на същото място – но вече сцена „Млади таланти“ в парка от 11 ч., а също и на три Джаз точки в града от 17 ч. Тази година имаме освен български участници, и музиканти от Великобритания, Люксембург, Израел, Полша. Сред селектираните проекти е и този на пианиста Павел Найденов, който участва в академията като награда от първото издание на сцена „Децата в джаза“ миналата година.

Именно със сцена „Децата в джаза“ в 10 ч. ще започват музикалните дни на Банско джаз фестивал. Събираме се пред площадката на Дома на изкуствата, в началото на Алеята на джаза, която утвърждава приноса на великите български джаз музиканти. Самостоятелни концерти ще имат ученици от националните училища по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен с педагог Доротея Люцканова и „Добри Христов“ – Варна с педагог Кремена Матева, както и от школите HighLight Academy на Искра Милкова-Ангелова, Diamond Voices на Тери Сали, Art Libitum на Йордан Владев. В първите три дни и в последния (1, 2, 3, 9 август) концертите ще са на деца от цялата страна, като тук ще са трио „Емералдс“ (на инструменталистки от Националното музикално училище „Любомир Пипков“), които пеят в „Смехоранчета“ на Галина Коджаманова, Роси Павлова от НМУ „Любомир Пипков“, ученички на Мария Морозова от Варна, Павел Найденов, който ще има специален гост в концерта, Кристиян Илков от Русе, Йоан Якимов от профилираното в изкуствата СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново, носителят на награда от Националния музикален конкурс „Милчо Левиев“ Ивайло Христов от Русе, Лилиан Чокова от Сопот, ученици на Румяна Коцева в НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“, на Руми Георгиева в Център за музикални изкуства, на Даниела Станкова в Училище за певци D Stars – всички те от София, както и на Десислава Танева в Детски и младежки център – Димитровград.

На Джаз срещи от 18 ч. в залата на Постоянната експозиция „Джазът в България“ Кин Стоянов ще разкаже за баща си Радой Ралин, Венци Благоев – за историята на диксиленда у нас, Камелия Тодорова – за сътрудничеството си с Александър Бръзицов, Кристиян Бояджиев – за баща си Атанас Бояджиев (100 години от рождението). Своите 75-и годишнини ще отпразнуват с публиката Стефка Оникян и Любо Денев. Ще има и вечер, посветена на Петър Славов, по случай 85 години от рождението му.

И още: веднага след изявите на младите таланти започват Игри в парка, а следобед от 16 ч. в Дома на изкуствата има Срещи със съвременни български автори.

Пълната програма е на banskojazzfest.bg. Всички събития са при вход свободен, а за комфорта на публиката има зона с платени места пред Главната сцена, билетите са които са вече в продажба в мрежата на Eventim. Посетителите могат да изберат фестивален пас за всички вечери или билет за конкретни.