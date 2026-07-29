Jazz FM от София и Лондон сме заедно на Главната сцена на Банско джаз фестивал; радиото ни представя „Децата в джаза“, Световна сцена, модули от Банско джаз академия и част от „Джаз срещите“

Водещата британската радио журналистка Рут Фишър се присъединява към Светослав Николов като водещ на концертите на Главната сцена на Банско джаз фестивал. Тя има над 20 години присъствие в ефира и на световната джаз сцена. Завършила един от първите випуски на престижното музикално училище Purcell, Рут идва от музикално семейство и от ранна възраст е запленена от музиката. През 2016 г. става част от екипа на Jazz FM в Лондон като водеща на предаванията за съвременен джаз Full Circle и за музика на живо The Performance Series. В момента представя Future Jazz всяка понеделник вечер, като запознава слушателите с новата музика от целия свят. Гост водеща е и на предаването Magic Classical. Рут Фишър е и един от гласовете на глобалното онлайн джаз радио One Jazz. В предаванeто си Four Corners тя среща аудиторията с артисти от различни държави, водена от страстта си да открива нови таланти и да споделя музика от целия свят. Извън радиото е водеща на творчески събития, куратор и програматор – модератор е на панели на jazzahead! в Германия, Fira B! на Балеарските острови и Montreux Jazz Festival Residency в Швейцария, член е на журито на международни шоукейси и е автор на програмите на джаз фестивалите Watford Jazz Junction и Cambridge Jazz Festival, както и на сцената Da Future на Red Sea Jazz Festival. Участието на Рут Фишър в Банско джаз фестивал дава още една перспектива към музиката и предоставя възможност артистите и сцената в България да станат ярко видими в световен план. Тя вече разказа за събитието на своите слушатели по Jazz FM и One Jazz, като излъчи интервю с програмния директор на Jazz FM Светослав Николов и представи с изпълнения Христо Вичев в сътрудничеството му с Живко Петров, Събин Тодоров, дуото на Христина Белева и Петър Миланов и проекта EVDN на Евден Димитров.

Предаването на Рут Фишър за Банско джаз фестивал по Jazz FM в Лондон: Future Jazz with Ruth Fisher - Latest Episodes - Listen Now on Jazz FM

Предаването на Рут Фишър за Банско джаз фестивал по One Jazz: Ruth Fisher presents: The Bansko Jazz Festival 2026 Special - One Jazz

Още за Рут Фишър: www.ruthfishermusic.com

На Банско джаз фестивал: Били Кобъм, Авишай Коен (тромпет), Ален Перес, Тим Гарланд и Морган Джеймс, Чико Фрийман и Антонио Фарао, Христо Вичев и Живко Петров; Jazz FM представяме сцена „Децата в джаза“ и модули от Банско джаз академия - Jazz FM

Банско джаз фестивал се организира от Асоциация Фестивалите в България и Община Банско с активното участие на Jazz FM. Със сцена „Децата в джаза“, представена в партньорство с радиото ни започва дневната музикална програма. Сутрините в 10 ч. в началото на Алеята на джаза ще аплодираме младите таланти от цялата страна. В програмата ще чуем ученици от националните училища по изкуствата в София, Плевен, Варна и Русе с педагози, съответно, Лили Илиева, д-р Доротея Люцканова, Кремена Матева и Евгени Желязков, както и от училища с профил изкуства от мрежата СУПРИМ – Павел Найденов от СУ „Св. Климент Охридски“ – Добрич и Йоан Якимов от СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново. Ще представим школи от цялата страна (по реда на изявите): „Арт и Куул“ – Русе на Виктория Виналиева, Art Voice Center – Пловдив на Руми Иванова, Art Libitum – София на Йордан Владев, HighLight Academy – София на Искра Милкова-Ангелова, Diamond Voices – София на Тери Сали, „Септима“ – Балчик на Марина Морозова, „АрТаланти“ – Сопот на Ваня Узунова, както и Трио „Емералдс“ с художествен ръководител Галина Коджаманова.

Още за Банско джаз фестивал тази година:

Музиката като Бог, смисъл и подкрепа: в 20-ата година на своето дуо Христина Белева и Петър Миланов са на национално турне, свирят с Лиса Джерард, както и на Банско джаз фестивал - Jazz FM

Емилия Кирова и Събин Тодоров квинтет представят проекта „Пътеката“ на Bansko Jazz Festival - Jazz FM

Саксофонистът Бойко Димитров гостува заедно с квартета си на Bansko Jazz Festival - Jazz FM

С грижа за младите таланти на Банско джаз академия от 13:30 ч. ще провеждаме практически майсторски класове с изпълнители от чужбина, които са на Главната сцена на Банско джаз фестивал, а от 14:30 ч. ще продължаваме със специално занимание за участниците на сцена „Децата в джаза“ с българските артисти с вечерни концерти. Светослав Николов ще е водещ на „Джаз срещи“ за Радой Ралин, Александър Бръзицов и Стефка Оникян, съответно, на 1, 3 и 6 август от 18 ч. в залата на Постоянната експозиция „Джазът в България“. В 19 ч. той ще открива с интервю на живо пред публиката Световната сцена в парка.

Другият водещ на събития от фестивала е Лили Големинова от Българското национално радио, която излиза на сцена „Млади таланти“ и на Световна сцена, води ежедневните открити за публиката пресконференции и основната част от „Джаз срещите“.