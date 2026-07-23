Саксофонистът Бойко Димитров гостува заедно с квартета си на Bansko Jazz Festival

Саксофонистът Бойко Димитров, който от години живее в Дания, се завръща в родината си за концерт със своя квартет на Bansko Jazz Festival. Събитието е на 1 август на световната сцена в парка на града. „Аз живея в Дания вече от 35 години, но свирех интензивно в България още на млади години, работил съм с Райчо Иванов. В Дания също свиря и преподавам музика.“ – казва Бойко Димитров в интервю за Jazz FM радио.

Членовете на квартета на българския саксофонист са пианистът Карл Винтер, басистът Руне Фог и барабанистът Никлас Кампаньол. „Аз се познавам с тях от дълги години, защото, както знаете, в тези среди на човек му трябва да познава различни хора. На млади години често свирех по джем сешъни и така се запознах с тях. Те са изключителни музиканти. Разбираме се помежду си, добре комуникираме и това е най-важното всъщност, независимо дали става дума за джазова или рок група.“ – разкрива Бойко Димитров, а относно репертоара казва: „Предпочитам да остане в тайна. Мога само да кажа, че всичките произведения са наши собствени и ще останете приятно изненадани. Това мога да ви го обещая.“

В края на интервюто Бойко Димитров разказва какво му е дала Дания в музикално отношение: „Даде ми много. Когато свирех в България, това беше преди повече от 35 години. И тогава, въпреки че имаше джазова сцена, тя не беше толкова голяма, колкото е сега. Ние нямахме чак толкова голям достъп до музиката, освен единици от нас. Повечето млади хора, които искахме да правим музика, нямахме този достъп и съответно нямахме тази култура, която имат българите сега. Аз, например, съм слушал някои български музиканти в YouTube. Имена не помня, но те ми правят изключително добро впечатление. Така че, според мен, това ниво, което го има сега в България, го нямаше преди, а това на мен ми даде Дания. Дания е много малка държава, но е интересна и датчаните много обичат джаз. Преди 50, 60, 70 години тук са емигрирали и доста от американските джазови музиканти. Те са поставили тази традиция тук и във всеки един малък клуб, когато човек отиде на джем сешън, може да срещне някой музикант, който е на много високо ниво и да се учи от него. По този начин контактите са отворени за всички.“

Цялото интервю на Таня Иванова с Бойко Димитров може да чуете чрез плейъра под основната снимка.