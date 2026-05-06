Музиката като Бог, смисъл и подкрепа: в 20-ата година на своето дуо Христина Белева и Петър Миланов са на национално турне, свирят с Лиса Джерард, както и на Банско джаз фестивал

Христина Белева (гъдулка) и Петър Миланов (китара) продължават националното турне на възобновения дуо проект. След Пловдив, София, Велико Търново и Габрово те се отправят към Шумен (13 май, 19 ч., Музеен комплекс „Панчо Владигеров“) и Варна (15 май, 19 ч., Концертно студио на Радио Варна). Дуото им съществува вече 20 години, сформирано, когато те се запознават в Държавен ансамбъл „Филип Кутев“. Сега отново творят заедно като част от ансамбъл – Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Когато формацията гостува в Шумен, с диригента Димитър Христов и със солисти, сред които – Христина Белева и Петър Миланов, проведохме среща в съвместната инициатива „Джаз на четвъртия етаж“ на Jazz FM и профилираното в изкуствата СУ „Сава Доброплодни“. Като продължение на това взаимодействие на 13 май двамата ще проведат работилница с ученици от училището и след това ще музицират заедно. На концерта в Музеен комплекс „Панчо Владигеров“ двамата солисти ще поканят на сцената за общо изпълнение певци, обучавани от Димитричка Илиева, с която Петър Миланов е учил заедно в Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“. Друг специален момент в Шумен ще бъде специално написано произведение по Рапсодия „Вардар“ на Панчо Владигеров.

Като дуо Христина Белева и Петър Миланов имат издадени два албума с оригинални композиции и аранжименти – „На фокус“ (2011 г.) и „Нека ти разкажа“ (2014 г.) Първия от тях представяме на 6 май от 19 ч. в „За албумите от техните създатели“ по Jazz FM. В концертите си включват произведения от тях, но и други, които не са и вероятно няма да бъдат записани. „Имаме много пиеси, които ги няма в албумите и няма да влязат в тях. Стараем се да предлагаме различна програма всеки път. Стъпваме на обща база, но си позволяваме отклонения от нея.“ – казва Петър Миланов. Те са водени от енергията на музиката. „Произведенията са вдъхновени от мястото, на което свирим, от хората, които ни слушат.“ – добавя Христина Белева.

През лятото двамата ще излязат за първи път на сцената на Банско джаз фестивал. „Важно е да вървим пътя, да имаме срещи с публиката. Ще изпълним пространството с музика и емоция.“ – гледа към това събитие Петър Миланов. „С всеки следващ концерт ставаме все по-силни, усещаме се стабилни и можем да реагираме на всяка ситуация. Резултатът идва с постоянството във времето, работата заедно, движението напред и създаването. Джаз фестивалът в Банско идва в точното време, за да може всеки да открие нещо свое в нашето съчетание на джаза и фолклора. Двата невероятни жанра имат обща основа в народното творчество. Свързва ги идеята за свобода. В тях има мелодии за всичко в живота, които въздействат на клетъчно ниво.“ – поставя основата Христина Белева. „Джазът има нужда от фолклора, фолклорът има нужда от джаза.“ – казва Петър Миланов и изрежда имената на Милчо Левиев и Теодосий Спасов. Христина Белева дава за пример в това съчетание импровизационното развитие в новото произведение, което създават по тема от Владигеров.

Веднага след края на турнето и преди Джаз фестивала в Банско Петър Миланов и Христина Белева се включват в проекта „Гласовете на вятъра“ с Лиса Джерард. Те работят заедно и в „Бучимиш“ с „Мистерията на българските гласове“, като записват албум и изнасят над 50 концерта в световно турне заедно със Skiller и Костадин Генчев. Сега оригиналната музика отново е написана от Петър Дундаков, вокалисти – солисти с Лиса Джерард са Гергана Димитрова – Белонога и Пламена Гиргинова, Димитър Семов е на перкусиите. Изпълнението е с Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ с диригент Никола Петров. „Общуването с Лиса Джерард си има своя език. Ние влизаме в нейната кръвна група. Има написани текстове, но има и импровизации, които ще се случат на място.“ – разказва за проекта Христина Белева. Първата дата в България – 19 май в театър „Азарян“, мигновено се разпродаде и бе обявена втора – на следващия ден. На 23 май програмата ще бъде поднесена в Концертната зала на Солун.

Завършваме разговора с мотивацията им да са така отдадени на музиката. „Това ми дава смисъл. Музиката ми дава спокойствието на душата, че мога да не разбирам много неща, но мога да се доверя на себе си и на цялото житейско пътешествие.“ – казва Христина Белева. Петър Миланов добавя: „Музиката е Богът.“

В концертното си турне Христина Белева и Петър Миланов свириха в Концертното студио на Радио Пловдив във фестивала „Камерна сцена“, в HOM’s в София направиха посвещение към Янка Рупкина, а след това продължиха към Melon във Велико Търново и Дом на културата в Габрово.