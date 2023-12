Камелия Тодорова с музикалния спектакъл „Моят глас“ в София, Бургас и Плевен: „Не мога да живея без контакта с публиката“

Със своя глас Камелия Тодорова ни отваря вратите към света на любовта. „Моят глас“ озаглавява тя музикалния спектакъл, който ще изнесе пред публиката в София, Бургас и Плевен по проект, подпомогнат финансово от Министерството на културата. Първата среща е днес от 19:30 ч. в РЦСИ „Топлоцентрала“. Нейният глас е силата на въздействието й. „Усетих това още с първата ми поява на сцена. Нямах и най-малката представа, че ще ставам певица. Започнах да пея в театър „4 + 4“, да вземам уроци, да добивам самочувствие. Това е периодът, в който се запознах с Александър Бръзицов, влязох в музикалната среда, постепенно започнах да мисля за това каква музика бих могла да изпея.“ – разказа Камелия Тодорова в студиото на Jazz FM.

В намирането на посоката ѝ помага Александър Бръзицов. Той започва да пише за нея, като определя стила ѝ по спецификата на гласа. Тези песни директно достигат до слушателя, защото са изживени и са средство за споделяне: „Разказвам история, предавам чувствата си. Музиката има собствен език, който хората няма нужда да учат, за да разбират. Винаги мисля как ще се възприеме това, което ще изпея. Не мога да живея без контакта с публиката. Инстинктивно имам нуждата да усетя това, което предавам на слушателите, и тяхното настроение да рефлектира върху мен.“

Репертоарът на Камелия Тодорова показва многото ѝ лица и свидетелства за постоянно търсене: шлагерите от ранния ѝ период са последвани от рок, соул, блус, фънк, джаз проекти. Подбора тя прави според личното усещане: „Една песен трябва да има хубава мелодия, добра структура и да е изразителна като текст. Не мога да изпея нещо, което не харесвам.“ Всяка песен вокалистката поднася в същността ѝ: „Характерен е начинът, по който суингирам. Имам определен израз и фразиране, които са си лично мои. Усещам песните.“

Музикалният спектакъл „Моят глас“ е споделяне за живота: „Ще разкажа за моите емоционални прераждания, възходи и падения, за моите трепети и тъжни моменти. Ще разказвам за това, че пътят е понякога доста хлъзгав, трънлив и не толкова удобен. Човек трябва да има много търпение, за да достигне до там, че да контролира и личния си живот, и кариерата.“ – устоява на предизвикателствата и изпитанията Камелия Тодорова. Сила ѝ дава възприемането на музиката като съдба: „Изкуството е нещо, което творецът създава, за да остави следа. Понеже съм призвана да го правя, смятам, че трябва да се занимавам само с това. Искам поколенията да не забравят тази музика. Тя е доста различна от това, което в момента се слуша и предстои да се слуша.“

В спектакъла звучат най-ранните хитове на Камелия Тодорова „Прошепнати мечти“, „Откритие“, „Не ме гледай така момче“, „Да е влюбен този свят“, „Теменуги“. От по-новите ѝ песни ще чуем написаните от дъщеря ѝ Рейчъл Роу „Красив спомен“, „Отначало“, „Нежно и бавно“. Беквокалистите ще изпълнят „На колене“ и „Самота“ от албума „Привличане“ от 1996 г., както и „Докосване“ и „Нарисувай огледало“. От джаз стандартите ще чуем Cheek to Cheek, God Bless the Child, What a Little Moonlight Can Do. Камелия Тодорова специално ще се обърне към момента, когато живее във Великобритания и се подготвя да се завърне в България. Там тя създава Only You Can Kiss My Tears Away, а с поглед към родината – Hope of Glory. Първата песен е издадена в албума „Настроение“ от 1994 г., а втората – в записания с барабаниста на Queen Роджър Тейлър за Virgin Records „2 Souls in 1“. От него, известен като рок албума, тя ще представи и Habitual Things. В програмата са и песни от посветения на соул музиката „Feels Like…“

На това пътешествие с Камелия Тодорова във времето, в музиката и в житейските преодолявания ще се отправим с Юлиан Янев – автор на аранжиментите и пиано, Щерион Пилидов – китара, Радослав Славчев – Riverman – бас, Георги Марков – барабани, Зори, Катя, Христина и Мартин – беквокали.

Концертът в София се реализира и с подкрепата на Столичната община. Билети се продават в мрежата на Eventim.