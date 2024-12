Най-хубавите коледни песни на 2024 г. събрахме в специално предаване по Jazz FM в празничните дни

Най-хубавите студийни коледни песни на 2024 г. слушаме в специален обзор по Jazz FM на 24 декември от 19 ч., на 25 декември от 10 ч. и на 26 декември от 16 ч. в предаване, подготвено от Светослав Николов и Владислав Мирчев. Ще чуем празничните послания на Васил Петров, Савина и Алекс Нушев, Гергана Велинова и Кристиан Александров, Георги Костадинов и Вокална група Diamond на вокалния педагог Тюркян Исмаил, Кръстина Денчева от сдружение „Брас перспективи“ и на участниците в проекта Даниел Николов и Димитър Стоев, на Боби Вълчев и Радост Петрова, на Армел Дюпа. А от света ще слушаме нова музика Майкъл Бубле и Карли Пиърс, Кейти Джордж, Мат Дъск, Tower of Power.

„Яви се Богочовекът! Роди се Божият син.“ Песента „Вест“ е новият коледен поздрав към нас на Васил Петров. Като ни пренася в нощта на Рождество, с красива мелодия и с текст с метафори за вечния живот в светлина близо до Бога, тя ни издига и укрепва. Васил Петров пише музиката по стиховете на свой приятел, ценител на творчеството му – Ангел Симеонов. Специален участник в изпълнението е китаристът Стойчо Стоянов, който и прави записа. През изминалите няколко седмици Васил Петров бе на празнично турне в Стара Загора, Пловдив, Димитровград, както и в два града в Република Северна Македония, а на 21 януари ни кани на концерт в Зала 1 на НДК за 30 години в музиката.

Снимка: Светослав Николов

Животът протича през нас и трябва да сме безкрайно чисти, за да можем да го продължим. Савина и Алекс Нушев отново се обръщат към българския фолклор и представят втора празнична песен „Ей, Коладе“. Текста вокалистката открива в описание на Димитър Маринов за религиозен народен обичай от района на Лом. Към него Алекс Нушев създава хармонията и прави аранжимента. Песента идва с идеята за духовността, която трябва да съхраним. Двамата утвърждават – да обичаме, да почитаме, да ценим, в песен, която ни носи като в лодка по потока на на живота.

Най-младите изпълнители на коледна песен през 2024 г. от ефира на Jazz FM са талантите от Вокална група Diamond, създадена и ръководена от вокалния педагог Тюркян Исмаил. Тя разказва историята на песента „Коледен химн“, в която малките диаманти пеят с Георги Костадинов, финалист от „Гласът на България“ по bTV. Текстът е на Джина Дундова, а музиката – на Рафи Жамакорцян. Ще чуете и новогодишните пожелания на Борис, Даная, Кристин и Илина. В песента Коледа е празник на любовта, която струи от сърцата и ще победи.

Да вярваме в човечността, да бъдем добри, да правим добро, да даваме любов един на друг. От далечна Канада вокалистката и Гергана Велинова поднася с Кристиян Александров празничната си песен This Is The Time („Сега е моментът“). Тази песен е прелюдия към албум на вокалистката, създаден в сътрудничество между двамата. Но преди това те ще посрещнат Коледа и Нова година с най-близките. В семейството на Гергана Велинова се казва: Животът е празник, а в дома на Кристиан Александров в тези дни разговорите са за това как да живеем по-добре и да се подкрепяме един друг.

Коледа сбъдва копнежа на любовта в първа празнична песен на създадения от Михаил Йосифов оркестър „Новините в джаза“ с млади таланти, негови възпитаници в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Автор на „Коледен копнеж“ е Лъчезар Кацарски, който споделя с песента своето чувство за Коледа – раждането на Иисус е и раждане на надеждата, на добротата, на нещо красиво.

Коледа сбъдва любовта и в първа празнична песен на Боби Вълчев. За него 2024 г. е година на сбъдването на много мечти – първи коледен албум, огромен концерт на свещи, който вече се превръща в традиция. „Коледа“ е по текст на Здравка Петрова, а изпълнението – вокал и пиано – е на Боби Вълчев.

С коледен албум на триото си живеещият основно в България пианист Армел Дюпа ни пренася в традицията на празника във Франция.

Всяка година от 2021 г. насам сдружение „Брас перспективи“ ни поднася северноевропейски коледни песни в изпълнение на пет тромбона и гости в проекта „Коледни истории за брас и глас“. В тях винаги присъства усещането за вълшебство и магичност. То тази година е подчертано и от езика, на който се изпълнява песента „Тиха нощ, свята нощ“ – синдарин от романите на Толкин. По Jazz FM я представиха инициаторът на проекта Кръстина Денчева, аранжорът и вокалист Даниел Николов и тромбонистът Димитър Стоев. В изпълнението участват тромбонистите Мустафа Халилов, Атанас Карафезлиев, Катрин Шул, Хорхе Нието и Димитър Стоев с Акпелна група „Спектрум“.

Продължаваме да пътешестваме по света. Едни от най-слушаните коледни песни са тези на Майкъл Бубле, който през тази година издаде празничен сингъл с вокалистката Карли Пиърс и със специално послание: така самотни в свят на отчуждение, нека тази Коледа да потърсим взаимността! Начинът, по който двете партии си взаимодействат, прави посланието на песента още по-въздействащо. Вокалистите се застъпват за миг в изпълнението си с различни думи, внушавайки идеята за пропусната среща, в която двама души знаят за зова на другия, но не са откликнали. И така пак сме се разминали в своята самота. Но „Може би тази Коледа“, както е озаглавена песента, ще променим нещата? Във видеото думите са подчертани от образите на големия град, в който сме откъснати един от друг. Постепенно настроението се променя, тоновете стават все по-светли и предусещаме, че това сближаване предстои. Събирането на финала е така мимолетно, че остава по-скоро загатнато и оставя у нас силното желание да го реализираме самите ние в живота си. За да запечата това настроение, в края песента събужда спомени за топли минали дни с темата на Silent Night.

Със следващата песен оставаме в Канада и вече сме в прегръдките на любовта. Зимната виелица откъсва двама влюбени от целия свят. Но това всъщност е бил техният коледен план. Канадската вокалистка Кейти Джордж е носителка на две награди „Джуно“ и фантнастично интерпретира своята авторска музика в стилистиката на традиционния джаз. И в това отношение тя е призната по света, включително с Голямата награда в категорията за джаз от композиторския конкурс на името на Джон Ленън в изданието му от 2021 г. Освен автор и изпълнител, тя е и преподавател. Сега Кейти Джордж ни поднася музика, която стопля.

Успешният филм на телевизия Hallmark „Коледа на Чери лейн“ от миналата година сега получава три продължения, в едно от които участва канадският певец Мат Дъск. „Украсете домовете на Чери лейн“ е озаглавен той и разказва три истории. През 1966 г. плановете на ергена Дейвид за една обикновена Коледа се изпаряват от новина, която съседката му Стефани му съобщава. Тя е спечелила надпревара от нейния дом да се излъчва коледното телевизионно предаване на звездата Томи Сондърс (в ролята Мат Дъск), но е сгрешила и вместо своя е подала неговия адрес. През 1981 г. Джон и Лизи научават, че това ще е последната им Коледа на Cherry Lane. Джон е получил предложение за работа в Мичиган, а Лизи узнава, че е бременна. През 2000 г. между най-добрите приятели Мат и Ребека възникват любовни чувства, докато се опитват да открият кой стои зад неочаквани добрини, извършвани на тяхната улица. Така три поколения съседи на „Чери лейн“ посрещат една необикновена Коледа, с която отправят към зрителите посланието те също да се вгледат в чудесата в света и да се обичат, както призовава песента на Мат Дъск „Отново е Коледа“.

В десетилетната си история фънк групата Tower of Power издава първи коледен албум, който идва с брас заряда на формацията. В него коледните класики са пресъздадени с нова енергия и звучност, така типични за формацията.

В специалната коледна програма на Jazz FM очаквайте още:

В предаването за музика на живо „Джаз емоции“ ексклузивно в радио ефира излъчваме концерта „Вечните коледни песни на български език“ на Румяна Коцева със Симфониета Шумен с аранжиментите и под диригентството на Славил Димитров, със специалното участие на вокалистите Васил Петров, Никола Попов и Таня Апостолова и на гост-музикантите Цветан Недялков – китара, Кристиан Илиев – пиано, и Ивайло Звездомиров – бас. Концерта в две части можете да чуете на 24 декември и на 26 декември от 21 ч. с повторения на 28 декември и на 29 декември от 19 ч.

„Златните коледни песни на всички времена“, представени от Емил Войников.