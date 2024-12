Георги Костадинов и ВГ Diamond с „Коледен химн“: Коледа е празник на любовта, която струи от сърцата и ще победи

Песента „Коледен химн“ представя Коледа като празник на любовта, която струи от сърцата ни и ще победи. Авторът на текста Джина Дундова я предлага на вокалния педагог Тюркян Исмаил, за да я запише с ръководената от нея Вокална група Diamond и Георги Костадинов. „Песента много ми хареса, веднага ме докосна.“ – сподели по Jazz FM Тюркян Исмаил. За създаването на музиката тя се обръща към Рафи Жамакорцян. Водещ вокал е Георги Костадинов, финалист в „Гласът на България“ по bTV. „Прекрасни деца, усмихнати и добри! Много исках да изпея такава песен, която дава топлина и заряд на хората да бъдат добри!“ – каза той.

Участниците във Вокална група Diamond Борис Мацов, Кристин Тонева, Даная Запрянова и Илина Иванова разказаха в студиото ни колко много се възхищават на музиката, колко много я обичат. Те я определят като магия, казват, че им се пее, а когато пеят, чувстват радост и топлина. В школата на Тюркян Исмаил водеща е любовта към музиката, а големите успехи стават възможни благодарение на близката връзка между учителя и учениците. Тогава и най-трудните неща се постигат с лекота. „В песента има сложен триглас на припева. Те се справиха отлично!“ – поздравява своите възпитаници Тюркян Исмаил.

„Коледен химн“ ще бъде представена за първи път на живо пред публика на коледния концерт на Вокално студио Diamond на 17 декември от 18:30 ч. в Joy Station. Един от специалните гости ще бъде Георги Костадинов. Входът е свободен.