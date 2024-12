Боби Вълчев с поредни благотворителни коледни концерти и с първи празничен албум: „Коледа за мен е всичко!“

Боби Вълчев продължава традицията за коледни благотворителни концерти. Тази година те са на 14 декември в Драматичен театър в Пловдив и на 16 декември в City Mark Art Center София. Вокалистът и пианист ще излезе на сцената с Джаз бенд Пловдив. „Коледа за мен е всичко! Тя е много важна за мен не само заради снега и подаръците, а заради хубавото настроение, топлината, заради това, че сме заедно. Хората като че ли са по-благосклонни към благотворителност. Коледа е една магия!“ – казва Боби Вълчев в студиото ни.

Каузата на благотворителните концерти тази година е „Училище за надежда“. „Този проект има за цел да подпомага образованието и бъдещето на деца в неравностойно социално положение.“ – посочва Боби Вълчев.

За тази кауза ще са и приходите от продажбата на първия му коледен албум, който ще можем да закупим ексклузивно на концертите. За него Боби Вълчев е вдъхновен от празничните песни, записвани през десетилетията от Франк Синатра, Нат Кинг Коул и Тони Бенет. „Много обичам тези песни! И съм горд, че най-накрая успях да издам албума!“ – щастлив е Боби Вълчев. Албумът завършва с неговата оригинална песен „Коледа“ със стихове на Здравка Петрова.

И двата концерта тази година ще са на свещи като паралел с летния концерт на Античния театър в Пловдив. За случилото се през тази година Боби Вълчев е категоричен: „Това е силно вдъхновение! Подготвяме се за догодина за лятно турне с много български градове с много гости и много свещи. Изключително съм щастлив, че успявам това, което правя по света, да го пренеса в България. И то се случва по по-добър начин от този, който съм си представял.“ Той подготвя още един проект за първата половина на 2025 г., за който обещава скоро да съобщи подробности.