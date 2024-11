Майкъл Бубле с нова празнична песен Maybe This Christmas: така самотни в свят на отчуждение, може би тази Коледа ще потърсим взаимността?

Всеки е самотен, а е толкова естествено да сме свързани! Новата коледна песен на Майкъл Бубле ни приканва в празничните дни на потърсим взаимността. Тази идея е представена в най-подходящата форма – на дует. Озаглавен Maybe This Christmas, той е с вокалистката Карли Пиърс. Начинът, по който двете партии си взаимодействат, прави посланието на песента още по-въздействащо. Вокалистите се застъпват за миг в изпълнението си с различни думи, внушавайки идеята за пропусната среща, в която двама души знаят за зова на другия, но не са откликнали. И така пак сме се разминали в своята самота. Но „Може би тази Коледа“ ще променим нещата? Във видеото думите са подчертани от образите на големия град, в който сме откъснати един от друг. Постепенно настроението се променя, тоновете стават все по-светли и предусещаме, че това сближаване предстои. Събирането на финала е така мимолетно, че остава по-скоро загатнато и оставя у нас силното желание да го реализираме самите ние в живота си. За да запечата това настроение, в края песента събужда спомени за топли минали дни с темата на Silent Night.

Maybe This Christmas се появява от срещата на Майкъл Бубле с Карли Пиърс по време на снимките на The Voice. В шоуто вокалистката е ментор в плейофите на отбора на голямата звезда. Само преди седмици Бубле, точно за Коледа, подготви нов сборен албум с най-големите си хитове. The Best Of Bublé включва 21 песни от целия каталог на изпълнителя. Две от тях сега се издават за първи път – неговата оригинална Don’t Blame It On Me и винаги пленителната Quizas, Quizas, Quizas.

Първата е в модерна стилистика с подчертан ритъм и с повей от суинг ерата отпреди близо 100 години. Втората в изпълнението на Бубле се сдобива с поредна неустоимо подканваща към взаимност версия. Така темата от песента задава тона на новия коледен хит, с който Майкъл Бубле отново става част от празничните дни на милиони по света.

За вокалиста идеята за свързаност е много важна, определяща в творчеството му. Точно в това чувство на единение със слушателите е ключът към неговия успех от самата му поява на сцената. Той стана изразител на нашите чувства в джаз стандарти, които за първи прозвучаха толкова лично. След като му доверихме емоциите си, разчитахме на неговите онлайн излъчвания от дома по време на пандемията, за да преодолеем изолацията. И ето че пътешествието ни заедно продължава в поредна песен, още една скъпоценна среща, която внася светлина в живота.

Дата на издаване: 22 ноември 2024 г. от Reprise Records/„Орфей мюзик“

Maybe This Christmas на Майкъл Бубле и Карли Пиърс звучи в „Джаз ден“ и „Следобедни импровизации“ на 25 ноември.