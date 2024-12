Васил Петров с нова коледна песен и празнично турне: „Всички библейски събития би трябвало всеки от нас да ги съпреживее и да отправи молитви за бъднините“

„Яви се Богочовекът! Роди се Божият син.“ Песента „Вест“ е новият коледен поздрав към нас на Васил Петров. Като ни пренася в нощта на Рождество, с красива мелодия и с текст с метафори за вечния живот в светлина близо до Бога, песента ни издига и укрепва. Васил Петров пише музиката по стиховете на свой приятел, ценител на творчеството му. „Ангел Симеонов ми предложи това свое стихотворение. Хрумна ми тази мелодия, която исках да бъде по-изчистена, за да стигне по-директно до хората. Мигновено усетих текста, както обикновено е в случаите, когато пиша авторска музика. Надявам се тя да достигне до максимален брой слушатели, да им допадне, да ги ощастливи и да ги подготви за настъпващото Рождество Христово. Всички библейски събития би трябвало всеки от нас да ги съпреживее и да отправи молитви за бъднините.“ – изрази надеждата си Васил Петров в студиото на Jazz FM. Той е автор на аранжиментите и изпълнител не само на вокалите, но и на пианото. В записа участва китаристът Стойчо Стоянов, който записва песента в своето училище XS Artist Music School.

Васил Петров е на голямо коледно турне с няколко дати в България и Република Северна Македония. С оркестъра на Държавна опера – Стара Загора под диригентството на Владимир Бошнаков той пее на 15 декември в операта в Стара Загора и на 17 декември в общинския театър в Димитровград. На пианото е Ангел Заберски. На 16 и на 18 декември Васко ще бъде в Република Северна Македония с Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов – първо в Крива паланка, след това – в Струмица. Гост-участници са цигуларката Зорница Иларионова и сопраното Таня Лазарова. В програмата има още два празнични концерта – бутиковия в „Пловдив ивент център“ на 19 декември с Николай Костадинов – пиано, Даниеле Феббо – бас, и Христо Йоцов – барабани, когато ще чуем и оригинални коледни песни на Васко, както и матине на самата Коледа, на 25 декември, в Националния музикален театър „Стефан Македонски“ с Орлин Горанов и Еделина Кънева и с Младежка филхармония „София“ към Националното музикално училище „Любомир Пипков“ с диригент Славил Димитров. „През последните години правя лятно и коледно симфонично турне. Зад гърба си имам голям оркестър с много хубави аранжименти, създадени през годините от Румен Тосков, Ангел Заберски, Васил Спасов. Да те подкрепя големият оркестър е неописуемо усещане. Това допринася за вълнението на публиката. Така красивите песни предизвикват по-дълбоки чувства.“ – подчертава Васил Петров. В програмата са песни на Хендел, Менделсон, от германската и американската коледна класика и българските образци по музика на Васил Петров и текст на архимандрит Серафим. „Това е разнообразна програма, която сме представили почти в цяла България, но в Димитровград ще бъдем за първи път.“ – посочва за концерта тази вечер Васил Петров.

Той ще отпразнува 30 години на сцената на 21 януари от 20 ч. в Зала 1 на НДК с концерт с Плевенската филхармония с диригент Христо Павлов, с джаз трио – Николай Костадинов, Даниеле Феббо и Кристиан Желев, и с много специални гости – Хилда Казасян, Мария Илиева, Зорница Иларионова, Теодосий Спасов, Карен Соуза. В концерта предстои да чуем песни от всичките негови творчески посоки – джаз стандарти, евъргрийни и филмова музика, съвременни български джаз песни. „Чувството е много приятно. Подготвяме се за това събитие, което бележи големия фестивал на Лятното ни турне, започнало в Летния театър във Варна и с последен концерт до този момент в Античния театър в Пловдив. „Разчитаме на мащабна звучност, на добро осветление, на хубаво шоу, красива сцена.“ – представя събитието Васил Петров. Той разказа, че с Теодосий Спасов ще свържат джаза с фолклора, с Мария Илиева ще изпълнят негова песен по текст на Александър Кипров, включена в албума Be In Love Forever, а Ангел Заберски е направил нов симфоничен аранжимент – „много грандиозен“ – на „Другият“ на Константин Цеков и Живка Шопова. Ще чуем и обявената за „Хит на годината“ „Подслон в дъжда“ от Васил Пармаков, която Васил Петров записа още в началото на кариерата си. Jazz FM е медиен партньор.