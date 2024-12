Коледен поздрав от двама българи в Канада: Гергана Велинова поднася с Кристиан Александров празничната песен This Is The Time

Двама българи, живеещи в Канада, се събират в коледен поздрав към джаз аудиторията, предвестник на албум през 2025 г. This Is The Time Гергана Велинова пише преди години, когато живее в Сиатъл. „Когато дойдох на гости във Ванкувър, се намерихме с Кристиян и бяхме много щастливи, че толкова години след Музикалното училище се събрахме.“ – разказа тя в интервю по Jazz FM. Гергана Велинова го кани за концерт за българската общност, в който изпълняват песента. След това я записват в студиото на Кристиан Александров с музиканти, които той кани. „Започнахме да обработваме песента, да мислим как да звучи. Искахме да е в трио. Но „чухме“ в нея вибрафон, китара... И така се получи комбо с вокалистка. Песента е приятна, позитивна и имаше нужда от такъв класически джаз коледен звук. Тя самичка се изпя.“ – добавя Кристиан Александров.

„Исках да напиша песен, която може да се слуша от хора с различни гледни точки към религия и духовност. Това, което виждаме в света, е разделение между хората по различни принципи. И то не е позитивно. Затова исках да направя песен, която да може да се пусне във всеки дом, независимо от това хората в какво вярват, и дори да не вярват в Бог, а в човечността. Затова в текста се казва: „Дори и да не вярваш в нищо, просто бъди добър и ще видиш, че някой все ще има нужда от теб, направи добро за някого.“ Смятам, че Коледа е празник на семейството, на приятелството, на добрината. Това е идеята на песента – да донесе радост, да напомни на хората да се събират в любов и да дават любов един на друг.“

За Кристиан Александров Коледа първо е музика: „Обикновено сме на турнета, но тази година е по-различна за нас, вкъщи сме си. По Коледа правим планове за следващата година, говорим как да живеем по-добре и да се подкрепяме един друг.“ Гергана Велинова разказва за своя празник: „За мен Коледа е прекрасен спомен за времето в България. Моето семейство винаги много сериозно се подготвя за празниците. Аз съм на телефона с майка ми и баща ми по Скайп. Много от заниманията са свързани с готвене, с хубави български традиции. Коледа е най-вече усилието да създам щастие и красота за моето детенце, което на 22 декември ще стане на 9 години. Правя всичко възможно да е приказно, да има чувство за топлота – това не е обикновен ден. В нашето семейство си казваме, че животът е празник.“

Тази песен е прелюдия към албум, който през идващата пролет се надяват да осъществят заедно. За тази своя идея тя му се обажда още през януари. В албума ще влязат 13 песни, написани от Гергана Велинова през изминалите няколко години, а Кристиан Александров ще бъде продуцент. „Той е незаменим като музикант, като пианист и като творец като цяло. Този тип музиканти не се среща навсякъде. Той пише музика, свири на барабани, перкусии и пиано в едно. Отгоре на всичко ни свързва прекрасно приятелство. Той е винаги позитивен и усмихнат, работи много. Затова го помолих да бъде до мен в този нов проект. Смятаме да е под формата на диск към книга с мои стихове.“ – разказа Гергана Велинова. В албума има гост музиканти, по-голямата част от записите вече са направени през юли. „Чакаме с нетърпение да го споделим, специално една българска песен, която съм написала – във всеки албум го правя – за да казвам на всички откъде идвам и коя съм.“

Мечтата на Кристиан Александров за 2025 г. е да дойде в България за концерт. За последно той бе тук за 27-я рожден ден на „Акага“ през 2018 г. „Изглежда, че нещата се подреждат така и ще споделим с вас в момента, в който всичко се потвърди.“ – гледа той към сбъдването на своята мечта.