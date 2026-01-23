Кърт Елинг разкрива собствена звукозаписна компания, първият албум от каталога ѝ е на вокалиста с WDR Big Band – In The Brass Palace: „Искам да работя с хора, които са 100% емоционално въвлечени“

30 години след като дебютира като артист на Blue Note Кърт Елинг започва да влага всичко, научено за музиката, в собствена звукозаписна компания. Той създава Big Shoulders („Широк гръб“) заедно с отдавнашния си мениджър Браян Фарина, а продукцията ще се разпространява чрез платформата, подкрепяща независими лейбъли The Orchard. Ходът не е непредизвестен – през 2024 г. Кърт Елинг издаде поредица от албуми Wildflowers с необичайна концепция – песни, записани в рамките на часове в сътрудничество с различни пианисти (Съливан Фортнър и Джоуи Калдерацо) и гост-солисти (Сесил Маклорин Салвант – вокал, Ингрид Йенсен – тромпет) и разпространени почти моментално.

Музикантът винаги е търсил спонтанността, реакцията на момента и естественото взаимодействие в творчеството, които би било трудно да открие в голям лейбъл. „Искам да работя с хора, които са 100% емоционално въвлечени в проекта. Искам да работя с най-добрите, с които мога. Благодарен съм на партньорите от миналото, научил съм много от тях – достатъчно, за да знам, че не ти е необходима цялата тази инфраструктура. Не трябва да плащаш на всички тези хора или те не би трябвало да получават толкова голям дял. И не трябва да се разделяш с мастърите. Знам какво е нужно, за да запишеш албум. Зная на кого искам да се обадя. Не ми е нужен продуцент в студиото, а когато е необходим, то е за определена цел, не защото звукозаписната компания ми казва, че трябва да е тук.“ – обяснява мотивите за този свой ход Кърт Елинг в интервю за общественото радио във Филаделфия WRTI. Продуцентът Браян Фарина добавя: „Работил съм с много хора във всякакви звукозаписни компании. Понякога е наистина трудно да балансираш между различните типове взаимоотношения за отделните дейности. Имаш човек за едно, друг – за друго, но за трето нямаш никого. Искаме да направим възможно най-кратък пътя на един артист към това да осъществи намерението си в желаното от него темпо.“

Първото издание на Big Shoulders е албум на Кърт Елинг с неговите отдавнашни партньори – Бигбенда на Западногерманското радио и телевизия. „Да запиша албум с бигбенд е моя мечта почти от момента, в който издадох първия. Искам музиката в него да отпразнува всичко, заради което хората обичат бигбендовете – силата, суингът, елегантността – докато същевременно предизвиквам своите очаквания.“

Първият сингъл е с две пиеси. За My Very Own Ride Елинг казва, че много точно улавя баланса между очакваното и непредизвестеното, което откриваш в творческия процес. Музиката е на Джон Скофийлд, а текста пише приятелката на Елинг Нина Кларк. Идеята в него е да се погледне към миналото и с откритото там да се извлече послание за съвремието. Това е един от последните аранжименти на Джим Макнийли преди той да си отиде от нашия свят. „Чест е да участвам в поднасянето на света на един последен аранжимент на Джим Макнийли. Неговите работи бяха винаги смели, дълбоко музикални и безкрайно вдъхновяващи.“ – казва Кърт Елинг.

Втора пиеса в сингъла е Steppin’ Out – хит на Джо Джексън от 1982 г. Тази песен Елинг е записвал и с малко комбо в албума си The Gate от 2011 г., продуциран от Дон Уас – създателя на Blue Note, която впоследствие стана част от Concord и от семейството на Universal Music.

Репертоарът за албума бе изпълняван и на живо

Гъвкавостта в работата с оркестъра илюстрира нуждата, която Елинг изпитва да ръководи кариерата си сам – оркестрациите бигбендът възлага на най-добрите аранжори, а след това позволява на Елинг да гастролира с материала на други състави по целия свят. „Много съм щастлив от дългогодишните си взаимоотношения с този оркестър. Те са мощни и са били толкова щедри към мен, като са поръчвали оркестрации на Майкъл Абене, Боб Минцър, Джим Макнийли, а след това са ми ги предоставяли. Изпълнявайки ги по целия свят, оформих собствен звук, с който всички ме разпознават.“ – казва Кърт Елинг. В репертоара на In The Brass Palace са и класиките Speak No Evil на Уейн Шортър и Current Affairs, написана от Джо Завинул за Weather Report, за които Елинг създава характерните си вокализи. Диригент е Боб Минцър, а албумът ще излезе на 13 февруари.

Снимка: Светослав Николов

Следващият албум от Big Shoulders ще е на другия отличителен проект на Кърт Елинг – SuperBlue с китариста Чарли Хънтър.

Заедно с издателската дейност новата компания на Елинг и Фарина ще помага на артисти в развитието на кариерите им. Сред тях са пианистите Фред Хърш и Крисчън Сандс, вибрафонистът Джоел Рос, саксофонистката Мелиса Алдана, вокалистките Сара Газарек и Сирил Еме. Кърт Елинг специално споменава желанието си чрез новото начинание да даде възможност за привличане на вниманието върху млади таланти, които той открива на сцената в Чикаго. Паралелно вокалистът подготви нова концертна програма с музиката на Weather Report, която поднася с барабаниста Питър Ърскин и пианиста Джоуи Калдерацо.

Дата на издаване: 13 февруари 2026 г. от Big Shoulders (The Orchard / Virginia Records)