Христо Йоцов вплита джазовия звук в симфонична картина в два премиерни концерта с Плевенска филхармония и солисти Василена Серафимова, Михаил Йосифов, Велислав Стоянов и самия автор

Два нови концерта на Христо Йоцов ще представят пред публика големите възможности и характерните музикални черти на четиримата солисти: Василена Серафимова, Михаил Йосифов, Велислав Стоянов и самия барабанист. „Винаги пиша за конкретни хора, никога досега не съм написал нещо, за което да се чудя кой да го изсвири. Произведенията ми са винаги адресирани специално към тези музиканти, към техния характер, език и музикален стил.“ – посочва Христо Йоцов в студиото на Jazz FM.

С много моменти на импровизация в симфонична среда ще чуем Концерт за маримба и ударни „Картини от два свята“ и Концерт за тромпет и тромбон. Четиримата джаз артисти ще музицират с Плевенска филхармония в нейния юбилеен сезон. На 70-ата годишнина на оркестъра е посветена третата премиерна творба от Христо Йоцов – Празнична увертюра „Плевен 2023“. Диригент е неговият брат Борислав Йоцов. Премиерата е на 17 февруари от 19 ч. в зала „Емил Димитров“ на НЧ „Съгласие – 1869“ в Плевен. Ще чуем изпълненията и в София – на 21 февруари от 19 ч. в зала „България“. Двата концерта, също като другите на Христо Йоцов, възвръщат заглъхналата традиция солистът да изпълнява своя каденца. И трите произведения композиторът пише с уважение и възхищение към адресатите – солистите, Плевенска филхармония и нейния директор Любомир Дяковски и Плевен като град на музикалното дръзновение.

„Аз не съм композитор – нито съм учен на композиционни техники, нито съм имал амбицията да бъда такъв. Пиша интуитивно това, което харесвам и зная, че и хората, които го слушат, също ще го харесат, че на хората, които ще го свирят, ще им е интересно. Въпреки, че всички концерти са в класическа форма, винаги съчетавам класическия звук на симфоничния оркестър с джазови аромати, идеи и хармонии без да прекалявам. Не пиша неща, които биха били несвойствени за изсвирване от класически музиканти.“ – казва за подхода си Христо Йоцов и обобщава: „Първо е човекът, след това идва музиката.“ В неговата биография са Концерт за кларинет, написан за брат му Борислав Йоцов, а също и Концерт за маримба, създаден с подтика от Мария Палиева, дъщеря на неговия преподавател и ментор проф. Добри Палиев, творба, спечелила първа награда на конкурса „7/8“ в Пловдив. Христо Йоцов пише концерти и за Давид Валтер – един най-знаменитите обоисти, за дъщеря си – пианистката Надежда Йоцова, включително и за себе си, в който 90 % от партията на барабаните е импровизирана. Тези две последни произведения Христо Йоцов представи на своя първи авторски концерт – именно с Плевенска филхармония, през март 2018 г., когато се състоя и премиерата на неговия Концерт за виолончело, написан за Анатоли Кръстев. Събитието бе посветено на неговата 35-а година творческа дейност. Двете нови произведения сега са за солисти, „които са с класическо образование и владеят инструментите си на такова високо ниво, че могат да стоят еднакво добре и в класическата, и в джазовата музика.“ И на които дълбоко се възхищава.

„Земята май се върти наобратно.“ – такъв автограф подписва на Христо Йоцов перкусионистката Василена Серафимова, когато той се обръща към нея, впечатлен от изпълнението ѝ със Софийска филхармония на творба от Румен Бояджиев – син през 2019 г. в концерта за 90-ата годишнина на проф. Добри Палиев. „Аз съм израстнала с него като една от основните фигури в България, човек на когото се възхищавам и от когото се уча. Когато ми предложи да напише този концерт за нас, направо полетях до небето, страшно много се зарадвах.“ – описва емоцията Василена Серафимова. Тя специално отбелязва, че концертът е изразно средство за всеки солист с втъкана нишка на импровизацията и свободата. „Това за мен е много важно, към него се стремя и правя всеки ден в концертите, които изнасям.“ – удобно и приятно се чувства в произведението Василена Серафимова. Тя чувства, че концертът е писан за нея. В изкуството си перкусионистката събира джаз и класика вече 15 години, откакто се среща с джаз пианиста Тома Енко и се ражда идеята за „класически концерт със свобода“. „За мен и в музиката, и в живота бариери и граници все по-малко съществуват. Опитвам се да ги премахна, доколкото е възможно, защото всичко е едно цяло.“ – казва инструменталистката с класическо образование, но открила се в импровизацията и в други новаторства, като използването на електроника. „Това е нещо, което се откри пред мен и което прегърнах с радост, защото установих, че във всеки от нас се крие импровизатор. Трябва да се даде свободата и после тя да се култивира.“ В Концерта за маримба и барабани нейната партия е частично изписана и частично импровизирана. Пространство за лична изява Христо Йоцов ѝ оставя, „защото Василена е страхотна!“ А неговата партия е изцяло импровизирана.

Възхищението е взаимно и в другата творба. Михаил Йосифов приема като голяма отговорност да е солист в написано от Христо Йоцов произведение. „Това е един от концертите през последните години, за които най-сериозно съм се готвил.“ – коментира той. Тромпетистът чувства предложението на Христо Йоцов като поставящо го на много високо място в неговата кариера, определя го като скок и оценява, че предизвикателството със сигурност ще се отрази на по-нататъшното му творчество: „Вълнувам се, готвя се да го изсвиря по максимално добър начин. Уважавам страхотно това, че Христо се е обърнал към мен и Вили да сме негови солисти. И музиката много ми харесва!“ Христо Йоцов пише за двамата джазмени творба с много импровизация: „Защото знам, че така ще я втъкат в общата музикална картина, че тя ще стои много добре. Имах предвид точно този тандем. Те са много силни, когато са двамата, звучат като един човек с два гласа, с невероятна спойка в артикулирането, в гласоводеното.“ Михаил Йосифов подчертава, че двамата с Вили ще са опора един на друг в това предизвикателство. „Много добре се вплитат тромпет и тромбон в този концерт.“ – отбелязва той, още повече, че двамата имат инстинкт да свирят заедно. „Това на мен много ми помага.“ Авторът с хумор отбелязва, че в този случай не му се налага да пише каденци: „Навремето солистът е свирил собствена каденца и там е изявявал своето „аз“. Това е отдавна забравено и ето имаме възможност то отново да се случи. В първата част каденцата е двойна – започва от единия солист, преминава към втория, двамата все повече се приближават и накрая се свързват в едновременно двугласно съчинение в момента. Точно това исках да чуя. Исках джазовият дух страхотно да се вплете в симфоничната картина.“

За да допълни програмата, Христо Йоцов пише музикално посвещение за 70-ата годишнина на оркестъра. Така се появява Празнична увертюра „Плевен 2023“. Само допреди седем години за Христо Йоцов градът е бяло петно на картата на България. „Очевидно е, че в последните години Плевен се превръща в място, на което се случват много неща, където има много активни и успешни хора.“ – констатира той. Контактите започват с идеята за авторска програма, поднесена с Плевенска филхармония. „Постепенно нещата тръгнаха към програмите на Хилда с българското и световното кино. Появи се и плевенският джаз фестивал Pleven Autumn Jazz Fest – един много симпатичен фестивал на прекрасно място – в двора на Историческия музей. Правят го сърцати хора от Община Плевен, общината стои зад него, публиката е страхотна. Това е фестивал, който обръща изключително внимание и дава сцена на български музиканти с български проекти. Което е наистина важно. Цялата тази енергия се събира и за мен бе удоволствие да напиша тази увертюра.“ Достойнствата на Плевен са отбелязани с фанфарна тема в началото, а драматичните моменти в творбата са свързани с историята на града. „Това е пъстра оркестрова пиеса.“ – определя я авторът.

Плевен е роден град за солистката Василена Серафимова. Връзката си с него тя постоянно поддържа чрез фестивала за маримба и перкусии, организиран от нейните родители и за чието провеждане тя идва да помага. Но с филхармонията отдавна не е свирила. „Винаги е много голямо вълнение, срещаме се с атмосферата, в която сме израстнали, с хората, които са ни помогнали да бъдем това, което сме днес – учителите, родителите, приятелите.“