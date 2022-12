Коледните концерти на Люси Дяковска – за години с приказни преживявания и неизмеримо голямо щастие

Коледните концерти на Люси Дяковска се превърнаха в ритуал за изпращане на година, дарила ни с приказни преживявания, и посрещане на новата с очакването за неизмеримо голямо щастие. Те имат свойството да извеждат на преден план най-хубавите преживявания, да ни припомнят най-големите ни постижения, да акцентират върху моментите, когато сме проявявали необикновена сила и сме сбъдвали най-смелите си мечти. Така се случи и тази година, за поредна година, на 15 декември в пълната до горе зала „България“.

Тези празници ни събират в богатството на музиката и на чувствата. С песните в коледните концерти на Люси Дяковска пътешестваме по цял свят и през далечни епохи, летим от дълбините на душата до висините на духа, споделяме вълнения, отваряме вратата на радостта. Защото именно с чиста радост ни зарежда Люси Дяковска, когато пее, танцува, притичва в залата, излиза от нея, приветства ни от балкона и се връща на сцената, неуморима. И ние се втурваме в празника с присъщото му веселие, с романтиката на зимните дни, с удивителната красота на природата и в хармонична връзка със света. Святата надежда тя слави в Ave Maria, с най-съкровеното ни прегръща в песен, написана с дядо ѝ до нея и изпълнена със солисти на създадена от него прочута фолклорна формация. И още, и още… Два пълноценни часа!

Снимка: Светослав Николов

Люси Дяковска ни повежда в това емоционално пътешествие с Плевенска филхармония под диригентството на Димитър Косев, с Национален филхармоничен хор „Светослав Обретенов“ с диригент Цветан Крумов, със солисти от Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ – Плевен, основан от дядо ѝ, дългогодишен диригент и ръководител на формацията, която днес носи неговото име. На рояла е Георги Милтиядов, автор на част от аранжиментите, останалите от които са написани от Румен Бояджиев – син и Константин Добройков. Размахът, с който е създадена програмата, е впечатляващ и е заслужен всеки комплимент за екипа на Плевенска филхармония за професионализма в осъществяването на мащабния творчески замисъл. Успехът в реализацията е подкрепа за всички, които се стараят да са на изключително високо ниво в това, което правят – примерът е налице и резултатът е наистина забележителен.

Люси Дяковска не пее, за да ни накара да се чувстваме по определен начин, а защото обича да пее, защото обича и това чувството тя извиква у нас. Нейните концерти са като отварянето на бутилка шампанско, което гръмва пенливо, нетърпеливо да ознаменува щастливия момент. И наистина ти става леко, поводи за което ежедневието не поднася в изобилие. Люси Дяковска не пести усилие, но като че без усилие става всичко – толкова естествено и идващо отвътре е това, което се случва в залата и дълбоко в нас.

Снимка: Светослав Николов

С това събитие Плевенска филхармония за пореден път показа завидни възможности. Постоянното свирене, и то на разнообразен репертоар, ги прави умели в различни звучности. Спрямо аранжиментите те влизат в ролята на симфоничен, джазов или поп оркестър и динамиката в това редуване дава пъстрота на преживяването. Таланта стабилно да изгражда сложна структура демонстрира в дирижирането си Димитър Косев. Той умело избягва всички подводни камъни на живото изпълнение с голям състав и импровизиращ вокалист. Надарен със силно естетическо чувство, неговите жестове са изящни и неизменно привличат вниманието, чуваш музиката и си подвластен на нейното въздействие миг преди музикантите да я изсвирят. Той вече е подготвил душата на публиката за предстоящото след миг ново вълнение. Георги Милтиядов на рояла олицетворява лиричността – нежна основа на бурно преживяване. Хорът е и стабилна основа, и солиден гръб, видим съавтор на повествованието. Генериращ подемната сила на емоциите, той е масата на вълните, които изпълват публиката отвътре и я оставят отначало притихнала, а накрая – екзалтирана. Люси Дяковска е центърът, около който се концентрира силата на всички участници. Тя е изразителна в пеенето си, ненадмината като стил и енергия в сценичното си поведение, човек, за когото няма предели.

И това усещане остави концертът у публиката – за щастие без предел.

Спектакълът се отличаваше с прецизност, адекватност и свързаност на всички елементи в незабравимо преживяване. Осъзнали колко много сме получили, накрая всички спонтанно танцувахме, както дете направи още отначало и бе насърчено от Люси Дяковска. С музика и танц тя ни поощри и нас. И следващата Коледа ще бъдем пак заедно!

А днес – приятно слушане на публиката във Варна!