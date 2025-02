Румяна Коцева преди седмото издание на Evergreen Fest Sofia за изпълнение на джаз стандарти и евъргрийни: „Нашата цел е децата да се поучат от тези примери от най-висока класа и качество“

Над 150 млади вокални таланти от цялата страна се включват в седмото издание на Evergreen Fest Sofia. Те участват в конкурса в две направления – за джаз стандарти и чуждестранни евъргрийни и за български евъргрийни. Отличилите се слушаме на три галаконцерта през годината. Конкурсните изпълнения талантите тази година ще поднесат на 15 и 16 февруари при вход свободен в Sofia Live Club. Неделната вечер ще завърши с галаконцерт за връчването на наградите, определени от звездното жури на конкурса. В него са двама вокалисти – Камелия Тодорова и Орлин Горанов, който влиза на мястото на Васил Петров, ангажиран с концерти със Симфониета Шумен. Третият член е програмният директор на Jazz FM Светослав Николов. Песни от фестивала звучат в нашия ефир – както оригиналите, така и изпълненията на младите таланти. Откроилите се артисти след това каним за участие в организирани от нас събития. Създател и директор на Evergreen Fest Sofia е вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева.

Снимка: Evergreen Fest Sofia

Фестивалът през 2020 г.

Специфично за този форум е атмосферата на вдъхновение в съприкосновението със стойностната българска и световна музика, в контакта с връстници от цялата страна, в разговорите с членовете на журито. Фестивалът е силен стимул за вокалните педагози от цялата страна да насочат своите ученици към джаза и евъргрийните и да ги подготвят по високите стандарти, които поставят непреходните песни. „Много млади хора от цяла България, които се занимават с пеене, се вдъхновяват от джаза и вечнозелените песни, защото имат какво да вземат от тази музика. Тя е богата на мелодии на хармонии, идва с най-прекрасни изпълнения на най-големите певци. Нашата цел е децата да се поучат от тези примери от най-висока класа и качество и, ако изберат пътя на музиката, да прилагат в своето собствено творчество майсторството, до което се докосват.“ – коментира в ефира на Jazz FM Румяна Коцева.

За седмото издание са пристигнали заявки за участие от София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Благоевград, Стара Загора, Панагюрище, Балчик… „Лаская се от мисълта, че за тези седем години, през които се провежда фестивалът, сме привлекли към тази музика не десетки, а стотици деца, които са открили за себе си джаза и неувяхващите песни. За мен е комплимент, когато участници ми се обадят и ми кажат, че са изслушали всички песни от предоставения от нас ориентировъчен списък, за да изберат тези, които най-много им харесват и ще ги представят в няколко последователни години.“ – посочва Румяна Коцева. По регламент изпълняваните песни трябва да са създадени до 1979 г. включително. Това предполага участниците и техните преподаватели да се запознаят с десетилетия от българското и световно песенно наследство. „Вокалните педагози и самите деца търсят кои са авторите и изпълнителите от тази епоха.“ – казва за разширяването на хоризонтите чрез фестивала неговият организатор.

Прекъсваме разговора, за да чуем изпълнението от концерта на лауреатите през 2022 г. на Рада Илиева, вече позната ни от отбора на Иван Лечев в „Гласът на България“ по bTV. На пианото е Николай Костадинов, който само за няколко години много израсна и вече е пианист на „Новините в джаза“ на Михаил Йосифов, както и на Васил Петров. И ако сега навсякъде около нас чуваме джаз, то преди седем години това не беше така. Първата година в конкурса се включват около 50 деца, днес са три пъти повече. Чрез стотици млади изпълнители нов живот получиха песни на Лили Иванова, Емил Димитров, Йорданка Христова, Мими Николова, Маргрет Николова, Маргарита Радинска, Ирина Чмихова, Лиана Антонова, както и на всички големи световни звезди.

Evergreen Fest – стандартите са основата на музикалното развитие - Jazz FM

За да бъде допълнително насърчен интересът на младите към песенната съкровищница, от тази година фестивалът поставя ограничение за не повече от три изпълнения в рамките на конкурса на една и съща песен. През годините виждаме как децата и техните преподаватели избират най-красивите и трудни песни, които са най-голямо предизвикателство и които най-ярко могат да откроят таланта. Тези образци приканват децата да изучават подробно творчеството на артистите и ги свързва с тях. Така миналата година Паолена Бънджева от НУИ „Панайот Пипков“ в Плевен с вокален педагог Доротея Люцканова спечели в своята възрастова категория с песен на Мими Николова.

Снимка: Evergreen Fest Sofia

Ученик, учител и легенда се запознаха на конкурса и веднага възникна идеята за съорганизирани от Jazz FM работилница и концерт в Плевен с песните на голямата ни изпълнителка. Тогава със самата нея Паолена Бънджева поднесе дует. Програмата, която представихме в общинската зала „Катя Попова“, пренесохме и на „Един джаз ден“ на Лятната естрада в Борисовата градина в София. Срещите продължихме и на „Деца на джаза“ в Шумен. Завършила с отличие Училището по изкуствата в Плевен, Паолена Бънджева продължава своите занимания в областта на изкуството – сега тя следва музикална педагогика във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Румяна Коцева припомня, че преди да спечели Първа награда на Evergreen Fest Sofia Паолена младата вокалистка е участвала четири пъти в конкурса и с различни песни е търсила пътя за по-добра изява.

Мими Николова предаде завета си на ученици от НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен на творческа среща, организирана съвместно с Jazz FM - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

Основен организатор на фестивала е фондация Musica Viva на Румен Бодяжиев, Даниела Кузманова, Апостол Апостолов – съпруг на Румяна Коцева, която е председател. Румен Бояджиев и Даниела Кузманова подариха на Evergreen Fest Sofia неговия химн „Песен нова, обич стара“, записан от цяла плеяда български звезди, сред които Васил Найденов, Нели Рангелова, дует „Ритон“, Георги Станчев, самата Румяна Коцева. От песента е слоганът на фестивала „Песните остават…“ „Песните остават. Ние сме хора, ние сме преходни. Някои вече не са между нас. Но докато има хора, които помнят и пеят техните песни, те не са забравени.“ – казва Румяна Коцева.

Ежегодно Evergreen Fest Sofia включва три големи събития. Първото е конкурсът с галаконцерт през февруари. През юни на Лятната естрада се провежда концерт с българските песни, който разширява поставената през 2012 г. от Румяна Коцева с нейните ученици традиция за среща с „Българските евъргрийни“. През ноември се провежда трети концерт, на който лауреатите пеят в акомпанимент на живо. „Това за повечето от тях е за първи път и е голямо преживяване, което помнят дълго време.“ – отбелязва Румяна Коцева. Неизбежно след това те искат да продължат по този начин и търсят възможности да пеят в съпровод на музиканти. Това е предизвикателство, което преодоляват, развивайки уменията си и трупайки още по-голямо вдъхновение.

Мост между поколенията с организиран от вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева концерт на Лятната естрада: „С песни и танци ще съберем златните песни от миналото и най-новите хитове“ - Jazz FM

Следващият лауреат на Evergreen Fest Sofia, който слушаме по Jazz FM в рамките на интервюто с организатора Румяна Коцева, е Ани Ставрева. Миналата година тя спечели Гран при на фестивала и след това стана финалист в „Гласът на България“ по bTV. Този успех Румяна Коцева коментира с думите: „Когато децата бъдат отличени в своето развитие, получават криле и импулс за влагане на повече труд. А това дава своите резултати.“ Ани участва и в инициативи на Jazz FM, а само преди няколко седмици членът на журито на Evergreen Fest Sofia Васил Петров я покани като специален участник на концерта му за 30 години в музиката.

Песните, които младите вокални таланти пеят на Evergreen Fest Sofia, задължават към отговорност за най-високи постижения. Така фестивалът поставя критерии, създава култура и формира отношение. Чрез него по време на пандемията децата останаха свързани с изкуството, защото продължиха да творят, вдъхновени от музиката, с която устояваме. В провеждането на фестивала помагат още Музикално-издателска къща „Студио Артес“, читалище „Д-р Петър Берон – 1926“ с председател Надежда Захариева и секретар Светла Славеева, в което Румяна Коцева има клас по поп и джаз пеене, както и столичният район „Триадица“ с кмет Димитър Божилов, който през последните четири години връчва Гран при. От всички конкурсни сесии, на които фестивалът е кандидатствал за финансиране, само веднъж е получил подкрепа от Национален фонд „Култура“. Затова и цялото семейство на Румяна Коцева участва с безвъзмезден труд – съпругът ѝ Апостол Апостолов – преподавател по саксофон в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – е музикален директор, дъщеря им Таня Апостолова прави организацията на събитието, а нейният спътник в живота Крис Поповски помага с финансирането.

Конкурсът и галаконцертът се провеждат в Sofia Live Club, което дава допълнително вдъхновение на участниците. „Те излизат на сцена, на която са пели и свирили български и световни звезди. За тях това е голяма тръпка.“ – подчертава Румяна Коцева. Слушаме изпълнение от галаконцерта на Марио Кръстев, който вече завърши магистратура в Нидерландия и записва своя оригинална музика. Още преди четири години той направи впечатление със своето представяне на фестивала, както и с въпросите, които отправи към членовете на журито, за да открие още за музиката. „Негов вокален педагог е Росица Йорданова.“ – добавя Руми Коцева. Тя следи постиженията на вокалните таланти и цени труда на техните преподаватели. На финала на галаконцерта винаги кани всички педагози на сцената – хората, които поддържат жив пламъка на творчеството. „Те са в основата. Повечето деца са малки и не са запознати в подробности с певческото изкуство, родителите работят в други области. А преподавателят има най-голяма роля да ориентира детето към каква музика да се насочи и как да изработи своята песен, за да постигне правилното изпълнение.“ – очертава приноса Румяна Коцева.

Снимка: Evergreen Fest Sofia

Марио Кръстев с Първа награда през 2020 г.

Тя казва, че в последните години е редуцирала броя на учениците си и отделя повече време за записи и концерти. Така се сбъдна общата отдавнашна мечта за представяне на живо на „Вечните коледни песни на български език“. През 2005 г. издаде в албум преведени от нея на роден език празнични класики. През 2024 г. за първи път ги изпълни пред публика със Симфониета Шумен под диригентството на Славил Димитров – автор на оркестрациите, със специални гости Васил Петров и Никола Попов – един от първите ѝ ученици, сега – новото голямо име на музикалната ни сцена. „Никола Попов също е много голяма гордост за мен и за моя клас, за нас изобщо. Той започна с поп музика, после усвои оперното пеене и сега се развива шеметно и като певец, и като преподавател в НМУ „Любомир Пипков“, и в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Той много ще израсне във всяко едно отношение. Аз му стискам палци и го подкрепям.“ – убедена е в неговата пълноценна реализация първата му преподавателка по пеене.

Възхвала на доброто, празник на живота: Руми Коцева пее вечните коледни песни на български език на концерт, който пренасяме в ефира на Jazz FM - Jazz FM

Снимка: Марияна Гугалова

На тържеството за 70-ата годишнина на Румяна Коцева в Литературен клуб „Перото“ през декември преди да изпее джаз стандарт Никола Попов благодари на своята учителка, че винаги му е казвала истината. „Истината е много ценна – дали похвала или напътствие. Той винаги ми казва: „Обичам много да си говоря с теб, защото ми даваш криле.“ Много обичам всичките си ученици и съм много щастлива, че много от тях, дори когато спрат да идват на уроци при мен, продължават да ми се обаждат да ме питат как съм, да споделят своите успехи, да попитат за съвет. Много се гордея с моите ученици, които са талантливи, трудолюбиви и напредват, изявяват се навсякъде.“ – дала любов, получава в отговор любов Румяна Коцева. Утре Никола Попов дебютира като щатен артист на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново в „Петя и вълкът“, местната преса разказва за него. В дните на фестивала той отново ще завладее публиката със смелостта на своя главен герой в мюзикъла „Спондж Боб“ в Столичния куклен театър.

Снимка: Светослав Николов

На финала на нашия разговор с Румяна Коцева слушаме едно от съвместните ѝ изпълнения с Никола Попов на концерта в зала „България“ на 4 декември. В събитието специални участници бяха Цветан Недялков – китара, Кристиан Илиев – пиано, Ивайло Звездомиров – шестструнен бас, и Младежка хорова капела към Националното музикално училище „Любомир Пипков“ – София, подготвени от диригента Таня Никлева-Владева. И макар да е още началото на годината, вече са ясни първите дати за тазгодишните концерти с „Вечните коледни песни на български език“.

Снимка: Светослав Николов

През 2024 г. Румяна Коцева получи признанието на гилдията с присъждането на наградата „Златна лира“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Отличието ѝ връчи Надежда Захариева. А ние приемаме с признателност благодарността на Румяна Коцева за това, че помагаме на младите хора след Evergreen Fest Sofia да продължат музикалното си развитие. На снимката по-долу: през 2023 г. връчваме първа награда на Ивайло Дамянов от НУИ „Добри Христов“ – Варна, когото Jazz FM поканихме и на пътуващия фестивал „Джаз в цялата страна“ в Стара Загора, и на фестивала „Деца на джаза“ в Шумен.

Снимка: Evergreen Fest Sofia