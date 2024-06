Мост между поколенията с организиран от вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева концерт на Лятната естрада: „С песни и танци ще съберем златните песни от миналото и най-новите хитове“

На 23 юни от 17 ч. на Лятната естрада в Борисовата градина при вход свободен в Мост между поколенията ще чуем българските евъргрийни и най-новите български песни на концерт, представен от вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева – създател и директор на Evergreen Fest Sofia за изпълнение на джаз стандарти и евъргрийни. Концертът, организиран от Studio Artes, е част от Лятната културна програма на Столична община и се провежда с медийното партньорство на Jazz FM.

„Този концерт го провеждаме всяка година. След пандемията той отпадна за една година, но самите млади участници поискаха да го възстановим. В него се появяват някои от най-стойностните песни от историята на българската поп и джаз музика. Тази година ще чуем шлагери на Лили Иванова, Паша Христова, Богдана Карадочева, Катя Филипова, Лиана Антонова, „Тангра“. Започнахме през 2012 г., когато не само децата, но и самите доайени на българската естрада се появяваха – някои сред публиката, други – и на сцената. Сред тях са Ирина Чмихова, Маргрет Николова, Лиана Антонова, Мими Николова, която, когато започна нейната песен „Замълчи, замълчи“ в изпълнение на моя ученичка, излезе и запя с нея. Получи се прекрасен импровизиран дует.“ – връща ни към този миг Румяна Коцева в интервю по Jazz FM.

И тази година Мими Николова ще изпълни „Замълчи, замълчи“. „За нас ще бъде гордост и чест тя да ни удостои с присъствието си.“ – очакват я организаторите и публиката. Да пее пред младите таланти ще е вдъхновение за тях, продължители на славна традиция.

През 2012 г. концертите, организирани от Румяна Коцева, започнаха с музиката на 60-те и след това преминаха през десетилетията до наше време. „Най-новите песни не са евъргрийни, но също са много хубави и се надяваме да останат за следващите поколения. След това решихме да съчетаем песни от различни десетилетия в една програма. В последните години каним младите танцьори от „Веда Джуниър“, които имат хореография към някои от изпълненията, но и самостоятелни танци. Тази година певците са лауреати от тазгодишното издание на конкурса на Evergreen Fest Sofia. Ще пеят деца от София, ще дойдат участници от Банкя, Карлово, Горна Оряховица… Те ще изпълнят прекрасни песни от миналото на българската поп музика. Децата от балет „Веда Джуниър“ ще танцуват върху някои от най-новите песни – на Михаела Маринова, Дивна, Графа, Любо Киров, Михаела Филева. Така концертът ще направи контраст между златните песни от миналото и най-новите хитове.“ – сподели организаторът Румяна Коцева.

„Очакваме да се напълни с почитатели на българската музика, които всяка година очакват този концерт и присъстват на него. Но се надяваме да привлечем и нови почитатели на българската музика.“ – покани ни Румяна Коцева.