Първи самостоятелен концерт на вокалистката с приказен глас и изящна фраза Мария Вандева на Plovdiv Jazz Summer: „Джазът е свобода! Джазът е любов!“

Първи самостоятелен концерт изнася на един от най-големите ни фестивали младата вокалистка Мария Вандева. Довечера тя ще пее от 21 ч. в първо събитие от Plovdiv Jazz Summer – лятното издание на Plovdiv Jazz Fest. Поканата отправя организаторът Мирослава Кацарова. В интервю по Jazz FM Мария Вандева ѝ благодари за доверието и поканата. „Този концерт е предизвикателство за мен, с което се надявам, че успях да се справя.“ – каза тя само часове преди да излезе на сцената. За концерта днес тя специално разучава нови пиеси. „Благодарение на професионализма на Мишел Дийн и Иво Гичев постигнахме много добър резултат.“ – обобщава за подготовката Мария Вандева.

Младата вокалистка е ученичка на Мишел Дийн в НУЧСИ „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас. Довечера тя ще пее в акомпанимента на Иво Гичев на пианото. Мария Вандева за втори път участва в Plovdiv Jazz Fest. Първото ѝ представяне там бе през 2022 г. в общ концерт на учениците на Мишел Дийн. Тогава публиката посрещнахме изпълненията им с огромен възторг. „За мен този концерт бе прекрасно преживяване! За първи път се събрахме всички ученици на Мишел.“ – пази топли спомени Мария Вандева. Оценила високото ниво на изявата ѝ, музикалният продуцент „Поп и джаз“ в БНР Мая Райкова я награди с покана за участие в концерт с Бигбенда на радиото.

Снимка: Светослав Николов

Следващата стъпка в професионалното развитие на Мария Вандева е реализирането на студийни записи на първите ѝ авторски песни: „Искам да продължа да се занимавам с джаз. Джазът ми дава възможността да изразявам себе си, кара ме да летя и да се чувствам щастлива. Джазът е свобода! Джазът е любов!“

Мария Вандева участва в две издания на организирания от Jazz FM Пътуващ общностен фестивал „Джаз в цялата страна“ – в Бургас през 2022 г. като един от участниците на местната джаз сцена, и в Стара Загора през 2023 г. като лауреат на Националния конкурс за млади джаз изпълнители.

Снимка: Виктор Налбантов за Jazz FM

В Plovdiv Jazz Summer на следващия ден по същото време и на същото място ще чуем боса нова звездата Уил Сант.

Организатор на Plovdiv Jazz Fest е Blue M на Мирослава Кацарова. Събитието се провежда с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, фондация „Пловдив 2019“, Община Родопи. Jazz FM е медиен партньор. Билетите за всички концерти през лятото и есента са в продажба в мрежата на Eventim.