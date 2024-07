Уил Сант: „Боса нова е вълшебство, което носи красива енергия и мелодичност.“

Бразилският вокалист и китарист Уил Сант от Сао Пауло, Бразилия, гостува през месец юли за първото си турне в България. Кариерата на младия музикант се развива стремглаво. Тласък за това дадоха изявите му в Европа. Сант е сочен за наследник на Жоао Жилберто, а автентичният му начин на музициране и звукоизвличане от китарата отварят широко вратите пред него. В изпълненията му се усещат влияния от творчеството на Жилберто, като тази година празнуваме 60 години от издаването на емблематичния албум Getz/Gilberto.

От няколко дни бразилският музикант концертира за първи път у нас. Първата му среща с българската публика беше на 10 юли на терасата на Топлоцентрала. Турнето продължава с изяви в Казанлък, Свиленград, Варна и Балчик. На 19 юли е срещата му с публиката в село Марково близо до Пловдив, където Сант ще изнесе градински концерт, част от програмата на Plovdiv Jazz Summer.

„Боса нова е вълшебство, което носи красива енергия и мелодичност.“ – казва Уил Сант в ефира на Jazz FM радио. Цялото интервю на Георги Митов – Геми с него може да прочетете по-долу или да чуете чрез плейъра под основната снимка.

За първи път сте в България и вече прекарахте няколко дни тук, докосвайки се до различна атмосфера - от тази в столицата до тази в морето и на морския бряг. Какви са впечатленията ви от България до този момент?

Впечатленията ми са много добри. Харесвам столицата ви, както и местата, които посетих до момента. За мен това е изненадващо и няма как да предвидиш дали мястото, което ще видиш, е толкова красиво. Всяко едно от тези, които успях да видя, е прекрасно.

Как музиката се оказа толкова важна част от живота ви?

Това се случи в детските ми години. Винаги съм харесвал музиката. На 11 г. се научих сам да свиря на китара. Проявявах огромен интерес към музиката. Така започна всичко. Аз исках музиката да присъства по-сериозно в живота ми. Тя стана толкова важна за мен в професионален план през миналата година, тъй като по това време имах възможност да направя първото си турне в Европа.

Вероятно вашите родители също са музиканти?

Не, не са музиканти, но ме насърчаваха много да уча и да се развивам. Те имат малък частен бизнес и работят за себе си, без да са част от големите индустрии.

Споменават вашето име редом до това на Жоао Жилберто и ви определят като новата звезда на боса нова. Кои са вашите най-големи влияния в музиката?

Смятам, че музиканти като Джаван, Каетано Велосо, Жобим и Жоао Жилберто повлияха най-силно върху моето развитие, а аз самият ги боготворя.

Какво ви дава боса нова и какви послания и емоции изпращате на публиката чрез вашите изпълнения?

Боса нова ми дава образование и познание за бразилската култура. Това виждам и в очите на публиката - опознаване на културата на моята родина, разкриване на очарованието на текстовете, на песните ѝ. В тях се пее за очарователни, красиви кътчета в Бразилия, истории от ежедневието. Затова боса нова е нещо повече от музикален стил. Това е бразилска култура, която преминава през хората и те научават нещо повече за нея, без да се налага да четат.

Песните на Антонио Карлос Жобим и на Жоао Жилберто са емблематични. Като композитор представям авторска музика. В спектаклите си изпълнявам точно такива песни. Така публиката опознава цялата палитра – както известните парчета, така и нещо ново. Много хора харесват песента ми „Моят път“. Написах я преди две години и тя се превърна в заглавие на студийния ми албум. Направихме ѝ запис от концертно изпълнение в Сао Пауло, което се харесва много от публиката.

Вие сте в началото на своята кариера. За турнето ви в България, например, бяхте забелязани чрез Instagram. Как виждате ролята на социалните медии в творческия път на младите артисти?

Считам социалните мрежи за ключов инструмент. Не твърдя, че е единствен, но е много важен за това да събира хората. Социалните медии отразяват усилията, таланта и творческия потенциал на артиста. Без тези качества те просто са социална мрежа. Ако артистът ги притежава, той ще може да използва предимствата ѝ.

Какво е вашето описание за стила боса нова?

Бих го описал като спокойна песен и музикален стил, който използва акордите на китарата и пианото. Често текстовете му се изпълняват трудно или не е лесно да се разберат. Въпреки че не го разбират, хората го харесват, защото боса нова е вълшебство, което носи красива енергия и мелодичност. Той е интровертен жанр за разлика от самбата, която е празнична и дори експлозивна.

Какво включва вашият концертен репертоар?

Ще представя авторски песни и собствен прочит на добре познати парчета. Голяма част от тях са композирани в Бразилия и с удоволствие ще ги изпълня в България.

Как бразилците се борят с жегата?

В Сао Пауло, където живея, винаги е горещо в края на годината. Температурите се покачват много през декември, януари и февруари. Тук жегата напомня много на тази, която съм свикнал да усещам в родната ми Бразилия. През последната година горещината е непоносима. Смятам, че бразилците се борим с жегата, като ходим на басейн или търсим прохлада на плажа.

Накрая, бихте ли поканили слушателите ни на концертите ви в България.

Здравейте, аз съм Уил Сант – певец и композитор от Бразилия. Искам да поканя слушателите на Jazz FM да чуете моите песни. Имам 6 концерта, които ще изнеса в България, а датите ще намерите в моя Instagram. Всички сте поканени!

Снимка: от фейсбук страницата на Уил Сант