Plovdiv Jazz Fest на 10 години! Празнуваме с летни и есенни концерти на едни от най-големите имена в българския и световен джаз

По случай своя 10-ти юбилей Plovdiv Jazz Fest ще предложи на своята публика прецизна селекция от летни и есенни концерти, затвърждавайки името си на един от най-добрите джаз фестивали в региона. Фестът започва своята история преди десетилетие, в което са записани незабравимите срещи на меломаните с артисти от ранга на Дейв Холанд, Джошуа Редман, Елиане Елиас, Крис Потър, Линда Мей Хан О, Джейсън Моран, Гретчен Парлато, Петър Славов, Майк Стърн, Ян Гарбарек, Дони Маккаслин, Дейв Уекъл, Джон Скофийлд и др. „През сцената на Plovdiv Jazz Fest за 10 г. минаха може би едни от най-смислените и стърчащи артисти на нашето съвремие.“ – казва Мирослава Кацарова в ефира на Jazz FM.

Връщайки се назад във времето, тя си спомня за самото начало: „Plovdiv Jazz Fest се роди през 2015 г. поради една много силна покана, отправена първо към мен като артист, който в някаква степен познава добрата джаз сцена не само в България, но и по света и, от друга страна, като човек, който може би не можеше да откаже хубавото предложение да се занимавам с нещо, което тогава ми изглеждаше лесно и страхотно. 2015 г. беше една много силна година. Това беше късметът на начинаещия, защото всичко ни се получаваше с лекота, от което ние останахме с погрешни впечатления, че един такъв фестивал се прави лесно. Лекотата е едно на ръка, но за лесно не може да става и дума. И както аз обичам да казвам: „Лесното е унизително.“ То изобщо не е за нас, защото ние, мислещите хора, сме склонни да усложняваме нещата и да търсим нещо още по-трудно, но пък сме сигурни, че ако то стане, ще бъде прекрасно.“

За поредица от прекрасни преживявания се настройва публиката на Plovdiv Jazz Fest, поглеждайки към програмата за 2024 г. „Признавам си, че селекцията я правя на много субективни начала и то няма как да не е така. Опитвам все повече и повече да единя субективното с онова, което впоследствие се оказва и обективно, утвърдено от множество сцени по света.“ – разкрива Мирослава Кацарова. По-долу публикуваме информация за предстоящите концерти, като за есенното издание предстои да бъдат обявени и традиционните съпътстващи събития.

Plovdiv Jazz Summer

18 юли 2024 г.

21:00 ч. Концерт на Мария Вандева и Иво Гичев (България)

Камерен градински концерт, село Марково

19 юли 2024 г.

21:00 ч. Концерт на Уил Сант (Бразилия)

Камерен градински концерт, село Марково

8 август 2024 г.

20:00 ч. Концерт на Арнау Гарофе квартет (Испания/ България)

21:15 ч. Авишай Коен трио (Израел/ САЩ)

Лятно кино „Орфей“, Пловдив

9 август 2024 г.

21:00 ч. Концерт на Белослава & JP3 (България)

Лятно кино „Орфей“, Пловдив

24 август 2024 г.

21:00 ч. Концерт на Орлин Павлов & JP3 (България) - вход свободен

Централен площад, село Марково

Plovdiv Jazz Fest | 1-3 ноември 2024 г.

1 ноември 2024 г.

19:30 ч. Концерт на Мирослава Кацарова джаз квартет и струнен квартет Perfect: PALOMA (България)

21:15 ч. Концерт на Тил Брьонер (Германия)

2 ноември 2024 г.

19:30 ч. Концерт на Half Easy Trio (България/ Германия/ Австрия) със солист Тамара Лукашева (Украйна)

21:15 ч. Концерт на Майкъл Лийг и Бил Лорънс Where You Wish You Were

3 ноември 2024 г.

19:30 ч. Концерт на Джо Ловано трио (САЩ)

21:15 ч. Концерт на групата на Майк Стърн (САЩ)

„Много се надявам да е имало смисъл през всичките тези години и за нашата публика, защото откровено казано тя се множи и аз забелязвам, че неслучайно сме избрали още през 2015 г. за символ на нашия фестивал кръга с подвижни, отворени граници.“ – казва още Мирослава Кацарова в предаването „Следобедни импровизации“. Разговора на Таня Иванова с нея, в който Мира лично представя всеки един от участниците в юбилейното издание на Plovdiv Jazz Fest, може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Организатор на Plovdiv Jazz Fest е Blue M. Събитието се провежда с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, „Фондация 2019“, Община Родопи. Jazz FM е медиен партньор. Билетите за всички концерти през лятото и есента са в продажба в мрежата на Eventim.