Маргарита Димитрова в навечерието на 40-ото издание на „Аполония“: „Фестивалът показва, че за изкуството няма граници и няма препятствия, които да спрат полета на душата“

40 години на многобройни постижения отбелязва фестивалът Празници на изкуствата „Аполония“ в Созопол. Той започва на 28 август и продължава до 7 септември. Преди четири десетилетия „Аполония“ стана предвестник на фестивалите, каквито ги знаем сега – с различни изкуства и жанрове, с богата програма и с много точки на събития в един център – Созопол. Така на брега на морето с безкрайни хоризонти фестивалът открива хоризонти пред душата. В началото никой не е очаквал това развитие, което „Аполония“ постигна, споделя директорът на фестивала Маргарита Димитрова: „То беше един празник, една радост, една емоция за нещо, което изведнъж се появи и каквото в България нямаше. Изведнъж се появиха много вдъхновени хора, които искаха да участват. Основата тръгва от проф. Димо Димов с неговия известен Квартет Димов, който обикаляше цял свят. Какво става през есента, когато концертите свършват? Отива се на почивка. Къде? В Созопол. Можем ли само да седим и да си говорим? Не. Професорът, много ентусиазиран един ден събра приятели – хора на изкуствата, и каза, че ще направим нещо в града. Никой не си даваше точна представа какво е това. На 1 септември хората останаха много изненадани, когато видяха концерти на Летния театър с класическа музика – Мусоргски, Никола Гюзелев, Тео Мусев… Имаше и много театър, много изложби, които бяха в къщите на хората, защото нямаше зали. Много по-късно се появиха художниците в Дома на моряка, след това се откри галерията... Много бавно и постепенно започнаха да се случват някои работи, които в началото бяха много изненадващи и шокиращи. Но винаги е имало джаз, класика, театър, кино, литература на различни места.“

Историята на Празници на изкуствата „Аполония“ показва как преминаваме през предизвикателства и се справяме с трудни житейски ситуации – от социалната промяна през 1989 г. до пандемията. Устояваме, защото духът крепне и задоволяваме жаждата за изкуство. Програмата на фестивала доказва каква потребност имаме именно от това. „Точно опитът през пандемията ни показа, че за изкуството няма граници и няма препятствия, които да спрат полета на душата.“ – казва Маргарита Димитрова.

МУЗИКАТА

Един от джаз акцентите в новото издание на фестивала е специалното представяне на „Акустична версия“. „Антони и Христо са участници от първата „Аполония“. Бяха много млади и талантливи, бяха взели голяма европейска награда. А сега не можем да не говорим за тях, когато говорим за българския джаз – като композитори, изпълнители и преподаватели.“ Те са стожери. „А присъствието на Пепи Славов, който специално идва от САЩ за „Аполония“, може да вдъхнови всички, които обичат тази музика.“ – подчертава директорът на фестивала. В деня след концерта им – на 4 септември от 11 ч. в ресторанта на пристанището Таня Иванова ще проведе интервю с тримата пред публика в редовната рубрика на фестивала „Цената на успеха“.

„Акустична версия“ с исторически концерт на „Аполония“ в изненадващ състав на групата - Jazz FM

В специалния проект на Jazz FM „Джаз истории“ по-рано тя разказа за легендарната група:

„Акустична версия“ в „Джаз истории“ I: летящ старт за Антони Дончев и Христо Йоцов с първи награди от престижни конкурси в Белгия и Германия - Jazz FM

„Акустична версия“ в „Джаз истории“ II: дуото става трио; неиздаван досега албум на групата звучи за първи път в българския ефир - Jazz FM

„Акустична версия“ в „Джаз истории“ III: Антони Дончев и Христо Йоцов в подкрепа на младите таланти; през годините в групата свирят различни басисти - Jazz FM

„Акустична версия“ в „Джаз истории“ IV: минало, настояще, бъдеще - Jazz FM

И още много любими от ефира на Jazz FM артисти ще са на фестивалните сцени: JP3, Васил Петров с Военен бигбенд – Стара Загора с диригент кап. Цветомир Василев и със специалното участие на Ангел Заберски, Белослава с колегата ни Младен Димитров в своята група, Хилда Казасян с Плевенската филхармония с диригент Борислав Йоцов, четиримата внуци на Панчо Владигеров, Василена Серафимова, която за първи път идва тук. Сред акцентите от поп музиката са концертите на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“, „Фондацията“, Графа, мюзикъла с песни на Стефан Диомов „Здравей! Как си приятелю?“ на Националния музикален театър. Във фестивалната програма са съчетани класика и джаз в една вечер. Така ще чуем „Акустична версия“ след концерта на Людмил Ангелов, а Цветана Бандаловска ще пее в съпровода на Благовеста Константинова на рояла преди изявата на JP3. На „Аполония“ падат жанровите граници, за да остане същината – музикалното майсторство и високото изкуство. Специално трябва да бъде отбелязан Фестивален оркестър „Аполония“, който ще свири на 2 септември. В него ще музицират прочути по целия свят български артисти: Албена Данаилова – цигулка – концертмайстор на Виенската филхармония, Светлин Русев – цигулка – концертмайстор на Филхармонията на Романска Швейцария, на Филхармонията в Сеул (2007 – 2015) и на Филхармоничния оркестър на Радио Франс (2005 – 2017), Лия Петрова – цигулка – солист на най-известните оркестри по света, лауреат на най-престижните фестивали, Николай Минчев – цигулка – концертмайстор на Оперно-симфоничния оркестър във Вупертал, Стоимен Пеев – цигулка – концертмайстор на Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, Валя Дервенска – цигулка – концертмайстор на Хайделбергския симфоничен оркестър, Калина Христова – цигулка – концертмайстор в Софийската филхармония, Галина Койчева – цигулка – концертмайстор на Симфоничния оркестър на Българското национално радио, Румен Цветков – виола – изявен солист и директор на фестивала „Мърси арт“ в Мадрид, Стефания Янкова – виола – първа виола на Симфоничния оркестър на БНР, Александър Сомов – виолончело – концертмайстор на Филхармоничния оркестър на Страсбург, Иван Лалев – виолончело – концертмайстор в Софийската филхармония, Димитър Иванов – контрабас – концертмайстор в Солунския симфоничен оркестър.

КИНОТО

„Киното присъства винаги в Созопол, и то с най-характерните и значими филми. Разнообразната програма показва всички възможни аспекти на българското кино, прави връзка между утвърдените имена и младите, които много силно навлизат с големите си постижения.“ – обрисува програмата Маргарита Димитрова. На „Аполония“ ще бъдат показани двата най-награждавани филма на изминалата година – „Уроците на Блага“ на Стефан Командарев и „Диада“ на Яна Титова. Премиери ще имат „Клопка“ на Надежда Косева, „Чума“ на Иван Владимиров, „Защото обичам лошото време“ с режисьорска премиера на Яна Лекарска, първият епизод на сериала „Всичко за сина ми“ на реж. Павел Весняков, който ще представи и „Безветрие“. В програмата е и „Последният гларус“ на Тонислав Христов. Това показва социално ангажираното ни кино, което, както посочва Маргарита Димитрова, „бърка дълбоко в раната“, за да ни изпълни с непримиримост към неправдите в света и да ни даде сили да го променим. „Да преодоляваме ежедневно. Нашият живот никак, никак не е лесен. Всеки миг се случват неща, които не са лъчезарни, а ни карат да бъдем внимателни във всичко, което правим.“ – подчертава организаторът на фестивала.

ЛИТЕРАТУРАТА

От литературните ни колоси ще почетем посмъртно Людмил Тодоров и Алек Попов. Специално ще се обърнем към наследството на Патриарха Иван Теофилов. „Имаме нужда от такива вдъхновители! Той ще покаже още веднъж на публиката, че в българската литература има наистина стожери, които трябва винаги да уважаваме и да им отдаваме своята любов и истинско преклонение.“ – казва с признателност Маргарита Димитрова. Другите имена от афиша са на Михаил Неделчев, на Георги Господинов (който с „Великолепната седморка“, както нарича участниците в майсторския си клас, ще представи постиженията от общите занимания, ще направи премиера на книга, а също така е подготвил и изненада), Ани Илков, Иван Ланджев, Надежда Радулова, Александър Секулов и др.

Людмил Тодоров четеше душите ни и с неговото изкуство се чувствахме разбрани и обичани: две негови книги се представят на „Аполония“, една от тях – премиерно - Jazz FM

ТЕАТЪРЪТ

На „Аполония“ гостуват и театри от София и цялата страна. След раздялата с директора на Бургаския театър Борислав Чакринов трупата ще представи „Кралицата на красотата“ на Боил Банов, Малък градски театър зад канала гостува с „Неделя вечер“ по текстове на Захари Карабашлиев на режисьорката Бина Харалампиева, по текстове на Георги Господинов е „Всичките наши тела“ на Мартин Киселов, постановка на Ямболския театър. В програмата са и спектакли на Младежкия театър „Николай Бинев“, Сатиричен театър, Театър 199 „Валентин Стойчев“ и драматичните театри в Габрово, Варна и Пловдив. „Представяме разнообразна картина на театралния живот в страната. А при нас в Созопол театърът е винаги много посещаван. Вярвам, че събитията ще бъдат много, много интересни за почитателите на това изкуство.“ – убедена е Маргарита Димитрова. Спектаклите са от 18:30 ч. в читалище „Отец Паисий – 1896“, концертите – в Археологическия музей от 19 ч. и от 23 ч., а на Амфитеатъра – от 21 ч.

ИЗЛОЖБИТЕ

В Градската художествена галерия ще бъдат открити изложби за годишнината на Греди Асса с творби, специално посветени на Созопол, на дипломираните възпитаници на Националната художествена академия, на живеещия в Прага фотограф Асен Шопов, който ще покаже Созопол през своя фотоапарат. А скулптури на Павел Койчев ще изпъстрят града.

„Много красиви работи ще има отново в Созопол по време на нашия фестивал. Празник е всеки един фестивал, който събира качествени хора и много високо ниво. Нашият точно това прави вече 40 години.“ – посочва изпълнителният директор на фондация „Аполония“ и директор на фестивала Маргарита Димитрова.

Празници на изкуствата „Аполония“ се провеждат със съдействието на Община Созопол и с медийното партньорство на Jazz FM и другите радиостанции от bTV Radio Group.